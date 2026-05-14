А вы знали, что проверять уровень масла нужно чаще, чем заправлять машину?

Эксперт «За рулем» напомнил об интервалах проверки уровня масла в двигателе

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Если двигатели могут потреблять масло до литра на 1000 км, то как выдержать межсервисный интервал, скажем, в 15 тысяч км? Масла точно не хватит!

Ответ эксперта

– Согласно инструкциям к китайским, европейским, японским и корейским автомобилям, проверка уровня масла должна осуществляться не реже, чем при каждой заправке топливом или, желательно, чаще. То есть даже на самых экономичных автомобилях с большими топливными баками проверка должна быть не реже чем раз в 800 км.

В тяжелых условиях эксплуатации проверки следует проводить чаще. Так что фраза из старых американских фильмов «заправь топливо и долей масло» и сегодня вполне актуальна.

