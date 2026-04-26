Замена масла: 5 фатальных ошибок, которые угробят мотор

Замена масла своими руками — частые ошибки (срыв резьбы, неверный фильтр, подделка)

Первая ошибка – тянуть с заменой масла

Если вы хотите ездить на машине долго и без проблем, менять масло стоит чаще, чем велит производитель. Интервал в 15 тысяч километров – это нормально только при поездках по трассе со средней скоростью 50 км/ч и выше. А вот в тяжелых условиях (зима, пробки, короткие поездки, пыль, высокая нагрузка, буксировка прицепа) производитель и сам советует сокращать интервал вдвое.

Двигатель к процедуре слива нужно подготовить. Масло должно быть прогретым. Если лить отработку холодной, она будет стекать плохо и не унесет с собой загрязнения. При сливе не касайтесь приемной трубки глушителя – температуры там хватает, чтобы получить ожег.

Только тот, кому плевать на мотор, не посмотрит на уровень масла по щупу. Перед заменой полезно знать, до какой отметки вы докатались к моменту замены. Особенно это важно для относительно новых машин, которые от замены до замены вроде бы не требуют долива.

Сюрприз под сливной пробкой

Купили подержанную машину или раньше меняли масло на сервисе? При отворачивании пробки вас может ждать сюрприз. На ней могут остаться витки резьбы из алюминиевого поддона. Такое бывает, если на прошлом ТО пробку затянули от души. А случается, что пробку уже успели обмотать фум-лентой или паклей.

Ситуация крайне неприятная. Теоретически резьбу можно перерезать на больший размер и купить новую пробку. Но объем работ большой. Вместо того чтобы за полчаса «махнуть» масло, вы остаетесь один на один с машиной, которую даже завести страшно – поддон не держит.

Набор для восстановления сливного отверстия. В отверстие с сорванной резьбой заворачиваем переходник, который сам нарезает себе резьбу...

...а затем в резьбу в переходнике вворачиваем новую маслосливную пробку.

Конечно, можно восстановить резьбу и другими способами, но всегда важно соблюсти перпендикулярность оси резьбы и плоскости под уплотнительную шайбу.

Даем маслу стечь

После отворачивания пробки нужно дать отработке полностью стечь. Закладываем на эту процедуру минут 15.

Со сливной пробкой всё в порядке, и вы не хотите сорвать резьбу? Тогда не нужно затягивать ее от души. А чтобы исключить подтекание, обязательно замените уплотнительную прокладку. Если новой под рукой нет, старую можно «отжечь» – она станет мягче. Медную прокладку греем до красного свечения и резко остужаем в воде. Алюминиевую важно не перегреть сильным огнем, чтобы не расплавить, а затем плавно остудить на воздухе.

«Левый» фильтр и лопнувшие резинки

Вы слили масло, отвернули старый фильтр и с ужасом видите, что новый не подходит по резьбе. Такое случается, если вам попался недобросовестный продавец. Хуже всего, когда на штуцер 3/4"-16UNF наворачивают фильтр с резьбой М20х1,5. Он накрутится, но держаться будут лишь вершины резьбы. Срыв фильтра неизбежен.

Перед установкой смажьте резиновое кольцо на посадочном месте мотора. Заворачиваете новый фильтр. Но если два резиновых кольца налезут друг на друга, при запуске получите фонтан свежего масла. Смазка нужна, чтобы кольцо правильно прилегло к плоскости на двигателе и не перекрутилось.

Смазывайте резиновое кольцо на посадочном месте мотора. О необходимости этой процедуры говорит пиктограмма на многих фильтрах. Хотя многие ошибочно принимают ее за совет налить масло внутрь фильтра, а это лишнее.

Думаете, если у вас не стаканчиковый, а разборный (картриджный) фильтр, проблем не будет? Отнюдь. Нужно четко проследить за заменой всех уплотнительных колец, которые входят в комплект к картриджу.

При замене масла на двигателе MB W204, помимо смены картриджа, нужно снять все три старых уплотнительных кольца и установить три новых. Известны случаи, когда горе-мастера забывали поставить одно кольцо и выводили двигатель из строя: масло попросту сливалось в поддон, не доходя до подшипников коленвала и распредвалов.

Проверка масла

Не торопитесь закрывать капот после того, как залили свежее масло до метки и завели мотор. Обязательно проверьте, нет ли течи из-под фильтра или сливной пробки. Затем заглушите двигатель, дайте маслу стечь в поддон и долейте до нормы, так как часть объема ушла на заполнение нового фильтра.

Не отправляйтесь в путь сразу.

Однажды я сменил масло, завел мотор и заметил, что при прогреве погасла лампочка давления. Масло оказалось подделкой. При нагреве оно сильно разжижилось и стало буквально как вода. Откуда тут взяться давлению? Хорошо, что я заметил это на месте, а не на трассе.

Однажды знакомый, решив поменять масло на Ниве, отвернул пробку (указана стрелкой) и удивился, как мало вытекло. Он перепутал отверстие слива масла из редуктора переднего моста с моторной пробкой. Не повторяйте этой ошибки!