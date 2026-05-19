В РФ можно купить один из самых надежных рамных внедорожников Toyota

Кроссовер с тормозами «по проводам» появится в России — подробности
Продажи новых Toyota 4Runner стартовали в РФ с ценой от 8,1 млн рублей

В России начали продавать новый Toyota 4Runner шестого поколения. Цены стартуют от 8,1 млн рублей, но пока машина доступна, в основном, под заказ через параллельный импорт.

Дебютировавший в прошлом году внедорожник впервые за 15 лет сменил платформу на современную TNGA-F, на которой уже построены Land Cruiser 250 и Lexus GX. При этом автомобиль сохранил рамную конструкцию, полный привод и ориентацию на тяжелое бездорожье.

Одну из самых привлекательных цен предлагает частный продавец из Твери: за 8,1 млн рублей он привезет версию Platinum с 326-сильной гибридной установкой i-Force Max, 8-ступенчатым автоматом и богатым оснащением, включая кожаный мультируль, адаптивный круиз-контроль, панорамную камеру и премиум-аудиосистему JBL. Инженеры Toyota оставили и фирменную фишку модели – полностью опускающееся заднее стекло. Для сравнения, официально продаваемый в РФ Tank 700 стартует с 10 миллионов.

За 8 900 000 рублей во Владивостоке готовы привезти 4Runner в базовой комплектации SR5, оснащенной бензиновой турбо-«четверкой» i-Force объемом 2,4 литра, мощностью 278 л. с. Здесь тоже стоит 8-ступенчатый автомат, а привод всегда полный, есть раздаточная коробка и функция принудительной блокировки дифференциала.

За 9,3 млн из Самары привезут подготовленный для бездорожья TRD Off-Road Premium с электронной блокировкой заднего моста, системой Crawl Control и усиленной защитой днища. Самый доступный автомобиль из наличия сейчас нашли в Кирове – комплектация Limited за 11 млн рублей с адаптивной подвеской X-REAS, большими экранами и полным набором электронных ассистентов.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Toyota
19.05.2026 
