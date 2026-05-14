Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Универсал Toyota с «вечным» мотором продают дешевле Ларгуса

В России стартовали продажи универсала Toyota Corolla Fielder от 1,65 млн рублей

В России появилась японская альтернатива нашему Lada Largus – универсал Toyota Corolla Fielder.

Исследование: какие автомобильные марки самые популярные в 61 стране мира

Дилеры из Иркутска и Владивостока уже принимают заказы на новую машину. Самый доступный вариант предлагают за 1 650 000 рублей, что даже ниже цены топового российского собрата, который сейчас стоит около 1,84 млн.

Автомобиль чуть компактнее Ларгуса: его длина 4488 мм, ширина 1735 мм, высота 1628 мм. При складывании задних кресел багажник вмещает 872 литра груза.

В базовое оснащение версии из Иркутска входят кондиционер, светодиодные фары с датчиком света, шесть подушек безопасности, передние и задние парктроники, а также бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Главная гордость модели – полуторалитровый атмосферник 2NR-FKE с цепным приводом ГРМ и вариатором Aisin. В Японии этот мотор заслужил репутацию «вечного»: при регулярном обслуживании он спокойно проходит более 300 000 километров. За такую же комплектацию EX во Владивостоке просят уже 1 990 000 рублей.

Стоит отметить, что Corolla Fielder предназначена прежде всего для японского внутреннего рынка, поэтому в России такие автомобили предлагают компании из дальневосточных регионов, занимающиеся параллельным импортом.

Алексеева Елена
14.05.2026 
