Исследование: какие автомобильные марки самые популярные в 61 стране мира

Toyota занимает первое место по продажам в 25 странах мира

Мировой авторынок остается полем битвы глобальных гигантов и локальных производителей – от Toyota до BYD.

Свежая инфографика, подготовленная на основе данных аналитического агентства Focus2Move, отражает лидеров продаж среди автомобильных брендов в 61 государстве по итогам 2025 года.

Исключение – Аргентина, Япония и Филиппины, где использована статистика за 2024 год.

Хотя Toyota доминирует в Северной Америке, странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, многие государства сохраняют верность национальным автопроизводителям.

Toyota продолжает укреплять статус мирового лидера: японский бренд занимает первое место в 25 странах – от Северной Америки до Ближнего Востока, а также в ряде европейских и африканских государств. Марка лидирует на столь разных рынках, как США, Япония, Саудовская Аравия и ЮАР. Столь широкое присутствие объясняется репутацией надежных, экономичных и долговечных машин, а также разветвленной дилерской сетью.

В Европе позиции региональных игроков по-прежнему прочны. Например, Volkswagen остается самым продаваемым брендом в Германии, Австрии, Дании, Швейцарии и Великобритании. Национальные особенности проявляются и в других странах: во Франции лидирует Renault, в Италии – Fiat, в России – Lada, а чешские водители традиционно выбирают Шкоду.

Давление международной конкуренции не мешает многим странам активно поддерживать собственный автопром. В Китае на фоне стремительного роста популярности электромобилей внутренним лидером стала BYD.

В Индии благодаря доступным ценам и широкой дилерской сети первое место удерживает Maruti. Во Вьетнаме побеждает VinFast – символ стремления страны создать мощную национальную индустрию электромобилей.

Аналогичные тенденции видны и в других регионах: Iran Khodro – бесспорный лидер в Иране, а нигерийская Innoson остается крупнейшим брендом на домашнем рынке Нигерии.