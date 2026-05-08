#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
9 мая
Почему аккумулятор чаще всего умирает именно весной, а не зимой
Эксперты Лазарев и Семёнов назвали главные...
Интерьер Toyota Sequoia XK80
9 мая
Самый надежный внедорожник Toyota начали продавать в России: актуальные цены
В России появились в продаже новые Toyota...
Honda Accord
9 мая
Новый Accord только в 2030 году: Honda замораживает обновление бестселлеров
Honda задержит выпуск новинок из-за убытков в...

Этот бренд обошел немецкие марки и стал самой инновационной автокомпанией мира

BYD признали самой инновационной автокомпанией мира

Китайский BYD стал самым инновационным концерном, получив 157,2 балла за количество внедренных передовых технологий. Этот показатель значительно превысил результаты Volkswagen Group, занявшей второе место со 143,1 балла, и Mercedes-Benz, оказавшегося на третьей строчке с 134,2 балла. Исследование, проведенное немецким Центром Автомобильного Менеджмента (CAM), охватывало инновации, примененные во всех моделях концернов, включая автомобили премиум-класса. В случае с BYD анализ также распространился на суббренды Denza, YangWang и Fang Cheng Bao.

Рекомендуем
Эту задачку на знание ПДД заваливают даже опытные водители

Немецкий аналитический центр CAM подтвердил, что BYD остаётся бесспорным лидером в массовом сегменте – 105,5 балла. Для сравнения, у Renault всего 59,9 балла, а Toyota и вовсе набрала 46,1 балла. Оценка строилась на том, какие именно технологии используются в автомобилях конкретных марок, адресованных широкой публике.

С 2025 по 2026 год китайский гигант внедрил в свои машины 55 новых решений, причём 36 из них предназначались именно для массового рынка. Эксперты отдельно отметили систему автопилотирования на трассе (NOA) – это когда автомобиль сам движется к цели, а водитель лишь наблюдает за процессом.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Пожалуй, самый неожиданный момент: продвинутые ассистенты водителя оказались даже в бюджетных моделях. Речь, в частности, об электрических хэтчбеках Dolphin и Seagull.

Ещё одно серьёзное преимущество BYD перед европейскими конкурентами – массовое внедрение беспроводных обновлений (OTA). Они доступны практически на всех моделях. А электрический кроссовер Yuan Up (он же Atto 2) установил рекорд в своём классе по запасу хода, скорости зарядки и энергоэффективности.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Рекомендуем
Получи билет от «За рулем»!

Выставка СТО EXPO 2026

Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.


До встречи на СТО EXPO, друзья!

Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:BYD
Количество просмотров 79
08.05.2026 
Фото:BYD
Поделиться:
Оцените материал:
0