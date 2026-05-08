Этот бренд обошел немецкие марки и стал самой инновационной автокомпанией мира

BYD признали самой инновационной автокомпанией мира

Китайский BYD стал самым инновационным концерном, получив 157,2 балла за количество внедренных передовых технологий. Этот показатель значительно превысил результаты Volkswagen Group, занявшей второе место со 143,1 балла, и Mercedes-Benz, оказавшегося на третьей строчке с 134,2 балла. Исследование, проведенное немецким Центром Автомобильного Менеджмента (CAM), охватывало инновации, примененные во всех моделях концернов, включая автомобили премиум-класса. В случае с BYD анализ также распространился на суббренды Denza, YangWang и Fang Cheng Bao.

Рекомендуем Эту задачку на знание ПДД заваливают даже опытные водители

Немецкий аналитический центр CAM подтвердил, что BYD остаётся бесспорным лидером в массовом сегменте – 105,5 балла. Для сравнения, у Renault всего 59,9 балла, а Toyota и вовсе набрала 46,1 балла. Оценка строилась на том, какие именно технологии используются в автомобилях конкретных марок, адресованных широкой публике.

С 2025 по 2026 год китайский гигант внедрил в свои машины 55 новых решений, причём 36 из них предназначались именно для массового рынка. Эксперты отдельно отметили систему автопилотирования на трассе (NOA) – это когда автомобиль сам движется к цели, а водитель лишь наблюдает за процессом.

Пожалуй, самый неожиданный момент: продвинутые ассистенты водителя оказались даже в бюджетных моделях. Речь, в частности, об электрических хэтчбеках Dolphin и Seagull.

Ещё одно серьёзное преимущество BYD перед европейскими конкурентами – массовое внедрение беспроводных обновлений (OTA). Они доступны практически на всех моделях. А электрический кроссовер Yuan Up (он же Atto 2) установил рекорд в своём классе по запасу хода, скорости зарядки и энергоэффективности.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube