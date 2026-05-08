Этот бренд обошел немецкие марки и стал самой инновационной автокомпанией мира
Китайский BYD стал самым инновационным концерном, получив 157,2 балла за количество внедренных передовых технологий. Этот показатель значительно превысил результаты Volkswagen Group, занявшей второе место со 143,1 балла, и Mercedes-Benz, оказавшегося на третьей строчке с 134,2 балла. Исследование, проведенное немецким Центром Автомобильного Менеджмента (CAM), охватывало инновации, примененные во всех моделях концернов, включая автомобили премиум-класса. В случае с BYD анализ также распространился на суббренды Denza, YangWang и Fang Cheng Bao.
Немецкий аналитический центр CAM подтвердил, что BYD остаётся бесспорным лидером в массовом сегменте – 105,5 балла. Для сравнения, у Renault всего 59,9 балла, а Toyota и вовсе набрала 46,1 балла. Оценка строилась на том, какие именно технологии используются в автомобилях конкретных марок, адресованных широкой публике.
С 2025 по 2026 год китайский гигант внедрил в свои машины 55 новых решений, причём 36 из них предназначались именно для массового рынка. Эксперты отдельно отметили систему автопилотирования на трассе (NOA) – это когда автомобиль сам движется к цели, а водитель лишь наблюдает за процессом.
Пожалуй, самый неожиданный момент: продвинутые ассистенты водителя оказались даже в бюджетных моделях. Речь, в частности, об электрических хэтчбеках Dolphin и Seagull.
Ещё одно серьёзное преимущество BYD перед европейскими конкурентами – массовое внедрение беспроводных обновлений (OTA). Они доступны практически на всех моделях. А электрический кроссовер Yuan Up (он же Atto 2) установил рекорд в своём классе по запасу хода, скорости зарядки и энергоэффективности.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Выставка СТО EXPO 2026
Крупнейшая выставка запчастей и послепродажного обслуживания в России – СТО EXPO – стала бесплатной для наших читателей! За рулем - официальный партнер мероприятия, а значит, вы можете посетить экспозицию с 26 по 29 мая после простой регистрации по ссылке.
До встречи на СТО EXPO, друзья!