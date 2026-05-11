Продажи падают, а заводы работают на максимуме: странный парадокс Toyota

Глобальные продажи Toyota в марте 2026 года упали на 7,3%

Продажи Toyota снижаются второй месяц подряд, но производство при этом бьёт рекорды. Такое противоречие сложилось в марте 2026 года.

В марте японский автогигант реализовал 897 871 машину – это на 7,3% меньше, чем год назад, сообщает Reuters. Внутри Японии падение составило 7,8%, на внешних рынках – 7,2%. Учитывались и автомобили Lexus.

Хуже всего ситуация сложилась на Ближнем Востоке – продали почти на треть меньше машин. В Штатах просадка составила 8,5%, в Китае – 8%. Правда, доля Ближнего Востока невелика: около 34 тысяч автомобилей за март. Причины там не комментируют.

В компании уверяют, что базовый спрос стабилен. Но на цифры повлияла смена генерации RAV4 – одного из самых ходовых кроссоверов марки. Производство постепенно переключается со старой версии на новую, что временно ограничило поставки.

Глобальный выпуск машин в марте, наоборот, вырос на 2,1%. В США прибавили 4,9%, в Китае – 7,7%, хотя в самой Японии объёмы сократились на 3,3%.