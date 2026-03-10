Ларгус с запасом хода в 1 тыс. км стал доступнее: подробности

АВТОВАЗ расширил линейку комплектаций Lada Largus CNG

АВТОВАЗ продолжает развивать линейку автомобилей с двухтопливной системой питания.

Битопливный Lada Largus (работающий на бензине и метане) теперь предлагается в новых версиях: универсал получил начальную комплектацию «Классик», а фургон – исполнение «Комфорт».

Это должно сделать модель более привлекательной для частных покупателей и небольшого бизнеса. При этом сохраняется главное преимущество: три газовых баллона общим объемом 90 л аккуратно размещены под полом и не съедают пространство багажника. Ранее битопливный Largus был доступен только в богатых комплектациях.

Lada Largus CNG

Новые версии и цены

Универсал Largus CNG в версии «Классик»

Стартовая цена с учетом государственной субсидии составляет 1 589 000 рублей. Уже в «базе» автомобиль оснащается кондиционером, ABS, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками всех дверей и ключом дистанционного управления. Это полноценный семейный автомобиль без лишних доплат.

Фургон Largus CNG в версии «Комфорт»

Для коммерческих пользователей новая стартовая версия оценена в 1 621 000 рублей (с учетом субсидии). В комплектацию входят кондиционер, ABS, подушки безопасности для водителя и пассажира, обогрев и электрорегулировка зеркал, а также трехступенчатый обогрев передних сидений – то, что нужно для комфортной работы в холодное время года.

Для тех, кому нужно максимум удобств, по-прежнему доступно исполнение «Драйв». Оно включает обогрев ветрового стекла, парктроник, камеру заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, мультимедийную систему с экраном, мультируль и легкосплавные диски.

В течение марта 2026 года на все версии битопливного универсала 2025 года выпуска действуют привлекательные условия: при покупке в кредит или по схеме трейд-ин – скидка 50 000 рублей. Для юридических лиц и предпринимателей доступны программы лизинга, позволяющие сэкономить до 280 000 рублей.

