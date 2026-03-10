#
Lada Largus CNG
10 марта
Ларгус с запасом хода в 1 тыс. км стал доступнее: подробности
Беспилотный КАМАЗ-54901
10 марта
В России разрешили использовать беспилотные грузовики без водителя в салоне
Назван идеальный пробег для покупки подержанной машины
10 марта
Назван идеальный пробег для покупки подержанной машины
Ларгус с запасом хода в 1 тыс. км стал доступнее: подробности

АВТОВАЗ расширил линейку комплектаций Lada Largus CNG

АВТОВАЗ продолжает развивать линейку автомобилей с двухтопливной системой питания.

Битопливный Lada Largus (работающий на бензине и метане) теперь предлагается в новых версиях: универсал получил начальную комплектацию «Классик», а фургон – исполнение «Комфорт».

Это должно сделать модель более привлекательной для частных покупателей и небольшого бизнеса. При этом сохраняется главное преимущество: три газовых баллона общим объемом 90 л аккуратно размещены под полом и не съедают пространство багажника. Ранее битопливный Largus был доступен только в богатых комплектациях.

Lada Largus CNG
Lada Largus CNG

Новые версии и цены

Универсал Largus CNG в версии «Классик»

Стартовая цена с учетом государственной субсидии составляет 1 589 000 рублей. Уже в «базе» автомобиль оснащается кондиционером, ABS, подушкой безопасности водителя, электростеклоподъемниками всех дверей и ключом дистанционного управления. Это полноценный семейный автомобиль без лишних доплат.

Фургон Largus CNG в версии «Комфорт»

Для коммерческих пользователей новая стартовая версия оценена в 1 621 000 рублей (с учетом субсидии). В комплектацию входят кондиционер, ABS, подушки безопасности для водителя и пассажира, обогрев и электрорегулировка зеркал, а также трехступенчатый обогрев передних сидений – то, что нужно для комфортной работы в холодное время года.

Для тех, кому нужно максимум удобств, по-прежнему доступно исполнение «Драйв». Оно включает обогрев ветрового стекла, парктроник, камеру заднего вида, датчики дождя и света, круиз-контроль, мультимедийную систему с экраном, мультируль и легкосплавные диски.

В течение марта 2026 года на все версии битопливного универсала 2025 года выпуска действуют привлекательные условия: при покупке в кредит или по схеме трейд-ин – скидка 50 000 рублей. Для юридических лиц и предпринимателей доступны программы лизинга, позволяющие сэкономить до 280 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал , что хорошо знакомый «японец» может вернуть себе статус бестселлера на рынке РФ.

Источник:  АВТОВАЗ
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
10.03.2026 
Фото:АВТОВАЗ
Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+36