АВТОВАЗ готовит Ларгус в особой версии?
В Тольятти сфотографировали редкую модификацию Ларгуса – это электрический Lada e-Largus, мелкосерийно собирающийся на площадке «Lada Ижевск».
Почему этот автомобиль оказался в Тольятти и каково его назначение – неизвестно. Источник, разместивший снимок, полагает, что «АВТОВАЗ прощупывает почву и готовится к свободным продажам e-Largus». Как мы знаем, в январе 2026 года АВТОВАЗ поставил партию из 33 электрических универсалов в адрес «Мосгортранса», и это первый известный случай отгрузки модификации, сборка которой официально идет с сентября 2024-го.
Lada e-Largus позиционируется как первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Цены на эти машины официально не назывались, по независимым оценкам – около 3 млн рублей. Столько же, к слову, будет стоить Атом с учетом госсубсидии. Что касается e-Ларгуса, на российском сайте lada.ru о нем до сих пор нет информации, но она обнаруживается в англоязычной версии ресурса.
Мощность электромотора e-Largus составляет 163 л.с., литий-ионная батарея на 61 кВтч дает паспортный запас хода в 420 км. Внешне электро-Ларгус отличим по особому дизайну колесных дисков (именно поэтому его легко распознать на первом фото) и шильдикам с названием модификации, а по салону – цифровой приборной панелью, круглым селектором режимов движения, мультимедийкой Яндекс с экраном 8" и оригинальной отделкой салона.
