14 января
14 января
14 января
Электрический Ларгус — проект жив?

АВТОВАЗ передал в парк Мосгортранса 33 фургона Lada e-Largus

В Москве на электробусной площадке «Митино» состоялась передача 33 фургонов Lada e-Largus от АВТОВАЗа в адрес ГУП «Мосгортранс».

Пресс-служба автогиганта сообщает, что электромобили будут использовать для «оперативного ремонта и обслуживания инфраструктуры наземного городского транспорта Москвы». В Мосгортрансе конкретизируют, что задействуют электро-Ларгусы для:

  • установки и ремонта зарядных станций и современных остановок,
  • обслуживания конечных станций наземного транспорта,
  • перевозки грузов на территории Северного речного вокзала.

Отметим, что электробусы обслуживают в столице свыше 260 маршрутов.

На АВТОВАЗе подчеркивают: e-Largus – первый российский электромобиль с отечественными литий-ионными батареями глубокой локализации, системы управления и термостатирования также созданы в РФ. Батареи размещены так, что полезный объем фургона (2540 л) сохранен полностью. Грузоподъемность — до 531 кг. Запас хода e-Largus – 320 км, время быстрой зарядки составляет 72 минуты.

Напомним, предсерийную партию Lada e-Largus на площадке «Лада Ижевск» собрали в декабре 2023 года, а промышленное производство стартовало в сентябре 2024-го. По первоначальным планам, электромобили могли составить 10% от общего объема выпуска Lada Largus. Позднее президент АВТОВАЗа Максим Соколов оговаривался, что объем будет таким, какого потребует рынок. В январе 2026-го при передаче машин московским дорожникам Максим Ликсутов сообщил, что Мосгортранс закупил е-Ларгусы первым в России.

Гендиректор «Мосгортранса» Николай Асаул и президент АВТОВАЗ Максим Соколов
Гендиректор «Мосгортранса» Николай Асаул и президент АВТОВАЗ Максим Соколов

На момент публикации заметки у модификации Lada e-Largus нет страницы на официальном сайте АВТОВАЗа, но она обнаруживается в англоязычной версии ресурса.

Иннокентий Кишкурно
14.01.2026 
Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+34