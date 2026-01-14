Электрический Ларгус — проект жив?

АВТОВАЗ передал в парк Мосгортранса 33 фургона Lada e-Largus

В Москве на электробусной площадке «Митино» состоялась передача 33 фургонов Lada e-Largus от АВТОВАЗа в адрес ГУП «Мосгортранс».

Пресс-служба автогиганта сообщает, что электромобили будут использовать для «оперативного ремонта и обслуживания инфраструктуры наземного городского транспорта Москвы». В Мосгортрансе конкретизируют, что задействуют электро-Ларгусы для:

установки и ремонта зарядных станций и современных остановок,

обслуживания конечных станций наземного транспорта,

перевозки грузов на территории Северного речного вокзала.

Отметим, что электробусы обслуживают в столице свыше 260 маршрутов.

На АВТОВАЗе подчеркивают: e-Largus – первый российский электромобиль с отечественными литий-ионными батареями глубокой локализации, системы управления и термостатирования также созданы в РФ. Батареи размещены так, что полезный объем фургона (2540 л) сохранен полностью. Грузоподъемность — до 531 кг. Запас хода e-Largus – 320 км, время быстрой зарядки составляет 72 минуты.

Напомним, предсерийную партию Lada e-Largus на площадке «Лада Ижевск» собрали в декабре 2023 года, а промышленное производство стартовало в сентябре 2024-го. По первоначальным планам, электромобили могли составить 10% от общего объема выпуска Lada Largus. Позднее президент АВТОВАЗа Максим Соколов оговаривался, что объем будет таким, какого потребует рынок. В январе 2026-го при передаче машин московским дорожникам Максим Ликсутов сообщил, что Мосгортранс закупил е-Ларгусы первым в России.

Гендиректор «Мосгортранса» Николай Асаул и президент АВТОВАЗ Максим Соколов

На момент публикации заметки у модификации Lada e-Largus нет страницы на официальном сайте АВТОВАЗа, но она обнаруживается в англоязычной версии ресурса.

«За рулем» можно читать и в Телеграм