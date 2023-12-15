Электрические универсалы Лада e-Largus: старт производства!

Завод «Лада Ижевск» начал сборку электромобилей Lada e-Largus

Сегодня на заводе «Лада Ижевск» в присутствии президента АВТОВАЗа Максима Соколова и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова начата сборка универсалов Лада e-Largus. Пока это лишь предсерийная (опытная) партия.

Старт опытного производства Lada e-Largus

А серийное производство электрических Ларгусов начнется во втором квартале 2024 года – одновременно с возобновлением выпуска Ларгусов с бензиновыми моторами.

Идет тестовое производство не только электрических Ларгусов, но и бензиновых. Сегодня сделано 6 электрических машин, всего до конца года должны собрать около 30 машин. В продажу они не пойдут. Производство товарных машин начнется в мае 2024 года. Предполагается, что в 2024 году будет сделано около 30 000 Ларгусов, около 10% из которых составят электрические. Цены неизвестны – их объявят ближе к началу продаж.

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

— Лада e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. В семействе будут пассажирские и коммерческие универсалы. Все машины оснащают синхронным электромотором на постоянных магнитах номинальной мощностью 50 кВт и кратковременной пиковой мощностью 120 кВт.

Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова – в месте, где прежде был бензобак. Благодаря этому сохранен неизменным полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении).

Комбинация приборов – цифровая. Она позволяет контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода. Максимальная скорость машины – 145 км/ч (ограничена электроникой). Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд.

Разработкой электрической силовой установки занималась компания «Системы автономной энергии» (САЭ) (входит в ГК «Итэлма») в сотрудничестве с инженерами АВТОВАЗа. Разработчики уверяют, что батареи Ларгуса не имеют аналогов в России и могут конкурировать с известными зарубежными аккумуляторами.

Серийное производство Ларгусов в Ижевске начнется в 2024 году

Пассажирские универсалы выпускаются только в варианте с двумя батареями суммарной емкостью 61 кВт*ч. Фургон имеет два варианта исполнения – с одной батареей (45,7 кВт*ч), размещенной на месте бензобака, или с двумя батареями (суммарно 61 кВт*ч). Запас хода машин – до 390 км (по методике NEDC).

Электромобили составят 10% от общего объема выпуска Lada Largus

Аккумуляторы фирмы САЭ разработаны и произведены в России, система управления и термостатирования тоже российская. В планах компании в ближайшие 2 года локализовать последний импортный элемент – аккумуляторную ячейку. При этом Лада e-Largus – самый высоколокализованный российский электромобиль – в нем используется более 50% российских комплектующих.