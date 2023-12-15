Электрические универсалы Лада e-Largus: старт производства!
Сегодня на заводе «Лада Ижевск» в присутствии президента АВТОВАЗа Максима Соколова и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова начата сборка универсалов Лада e-Largus. Пока это лишь предсерийная (опытная) партия.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
А серийное производство электрических Ларгусов начнется во втором квартале 2024 года – одновременно с возобновлением выпуска Ларгусов с бензиновыми моторами.
Идет тестовое производство не только электрических Ларгусов, но и бензиновых. Сегодня сделано 6 электрических машин, всего до конца года должны собрать около 30 машин. В продажу они не пойдут. Производство товарных машин начнется в мае 2024 года. Предполагается, что в 2024 году будет сделано около 30 000 Ларгусов, около 10% из которых составят электрические. Цены неизвестны – их объявят ближе к началу продаж.
Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:
— Лада e-Largus – это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. В семействе будут пассажирские и коммерческие универсалы. Все машины оснащают синхронным электромотором на постоянных магнитах номинальной мощностью 50 кВт и кратковременной пиковой мощностью 120 кВт.
Две тяговые литий-ионные батареи расположены в моторном отсеке и под полом кузова – в месте, где прежде был бензобак. Благодаря этому сохранен неизменным полезный объем салона и багажника (560 л в пятиместном исполнении).
Комбинация приборов – цифровая. Она позволяет контролировать все системы электромобиля, уровень заряда и запас хода. Максимальная скорость машины – 145 км/ч (ограничена электроникой). Разгон до 100 км/ч занимает 10 секунд.
Разработкой электрической силовой установки занималась компания «Системы автономной энергии» (САЭ) (входит в ГК «Итэлма») в сотрудничестве с инженерами АВТОВАЗа. Разработчики уверяют, что батареи Ларгуса не имеют аналогов в России и могут конкурировать с известными зарубежными аккумуляторами.
Пассажирские универсалы выпускаются только в варианте с двумя батареями суммарной емкостью 61 кВт*ч. Фургон имеет два варианта исполнения – с одной батареей (45,7 кВт*ч), размещенной на месте бензобака, или с двумя батареями (суммарно 61 кВт*ч). Запас хода машин – до 390 км (по методике NEDC).
Аккумуляторы фирмы САЭ разработаны и произведены в России, система управления и термостатирования тоже российская. В планах компании в ближайшие 2 года локализовать последний импортный элемент – аккумуляторную ячейку. При этом Лада e-Largus – самый высоколокализованный российский электромобиль – в нем используется более 50% российских комплектующих.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!
Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .