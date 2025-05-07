Экономичная версия Ларгуса снова в продаже: все изменения

Битопливная версия Ларгус CNG получила принципиальные улучшения

В модельную линейку Лады вернулся битопливный Ларгус CNG. Его первую итерацию представили шесть лет назад – она выпускалась параллельно с аналогичной Вестой.

Машина получила принципиально важное изменение. Прежде баллон для газа устанавливался в багажнике, существенно сокращая объем и исключая какую-либо трансформацию. Теперь три емкости общим объемом 90 л смонтированы под полом в задней части кузова.

Бензобак на 50 л сохранен, а вот от запаски пришлось отказаться.

Лада Ларгус CNG

Мотор развивает 106 л. с. на бензине и 94 л. с. на метане. На газовом топливе на 10 км/ч ниже максимальная скорость, динамика до сотни хуже на 1,9 с. Зато запас хода на полной заправке превышает 1000 км, из которых метана хватает на 320 км.

Битопливный Ларгус представлен как фургон и универсал только в топовой комплектации Enjoy. Доплата за ГБО для пассажирской версии составляет 310 тысяч рублей. У грузовой разница больше (438 тысяч) из-за того, что чисто бензиновые фургоны беднее оснащены.

Впрочем, можно рассчитывать на госсубсидию в размере 360 тысяч рублей и дополнительные выгоды от АВТОВАЗа. Они нивелируют разницу в цене.

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