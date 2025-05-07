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Экономичная версия Ларгуса снова в продаже: все изменения

Битопливная версия Ларгус CNG получила принципиальные улучшения

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В модельную линейку Лады вернулся битопливный Ларгус CNG.Его первую итерацию представили шесть лет назад – она выпускалась параллельно с аналогичной Вестой.

Машина получила принципиально важное изменение. Прежде баллон для газа устанавливался в багажнике, существенно сокращая объем и исключая какую-либо трансформацию. Теперь три емкости общим объемом 90 л смонтированы под полом в задней части кузова.

Бензобак на 50 л сохранен, а вот от запаски пришлось отказаться.

Лада Ларгус CNG
Лада Ларгус CNG
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Мотор развивает 106 л.с. на бензине и 94 л.с. на метане. На газовом топливе на 10 км/ч ниже максимальная скорость, динамика до сотни хуже на 1,9 с. Зато запас хода на полной заправке превышает 1000 км, из которых метана хватает на 320 км.

Битопливный Ларгус представлен как фургон и универсал только в топовой комплектации Enjoy. Доплата за ГБО для пассажирской версии составляет 310 тысяч рублей. У грузовой разница больше (438 тысяч) из-за того, что чисто бензиновые фургоны беднее оснащены.

Впрочем, можно рассчитывать на госсубсидию в размере 360 тысяч рублей и дополнительные выгоды от АВТОВАЗа. Они нивелируют разницу в цене.

  • О том, как сэкономить на ремонте Лады, Renault и Nissan, рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 49
07.05.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Largus (11)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Largus  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год
Достоинства:
Вестимость, подвеска
Недостатки:
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Комментарий:
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .
+28