Корейский кроссовер нашей и не нашей сборки: какой выбрать? В чем подвох?

Названы плюсы и минусы кроссовера Kia Seltos/KX3 производства РФ, Кореи, Казахстана и КНР

Kia Seltos – компактный кроссовер длиной 4370 мм.

Привод — передний или полный. До 2022 года собирали в Калининграде, затем обильно ввозили в новом и подержанном виде из Кореи и Казахстана (местной сборки), а также из Китая (в том числе под названием Kia KX3).

У китайской версии «не наш» мотор 1.5 и только передний привод. А из Кореи прибыли машины с дизелем. Больше трети машин на вторичке – после рестайлинга, проведенного в 2022 году.

Достоинства

Щедрое для «бюджетника» оснащение.

Хорошая эргономика.

Kia Seltos (годы выпуска: с 2019-го по настоящее время)

Недостатки

Завышенная цена.

Посредственная защита от коррозии.

Неоднородное качество сборки.

Дефицит запчастей для «чужих» агрегатов.

Владельцы Kia Seltos хвалят удобную посадку, но недовольны качеством материалов: пластик очень легко царапается, обшивка руля быстро облезает.

Моторы

Для нашего рынка предназначались атмосферники G4FG 1.6 (121 или 123 л. с.) и G4NH 2.0 (149 л. с.), а также турбомотор G4FJ 1.6 (177 л. с.).

Гидроавтомат и МКП доступны только при атмосферном двигателе 1.6, двухлитровый сочетается с вариатором, турбомотор 1.6 – лишь с роботом.

У атмосферников с распределенным впрыском эпизодически случаются задиры (причины – скверное масло, нагрузки на холодную, разрушение нейтрализатора). Однако они надежны и служат свыше 300 тысяч км. Китайский атмосферник G4FL 1.5 (115 л. с.), судя по всему, также вполне благополучный.

У турбомотора 1.6 основные проблемы – нарастающий к 100 тысячам км расход масла (по причине накопления нагара) и невеликий ресурс цепного привода ГРМ. Встречается еще турбо 1.4 (140 л. с.) той же линейки Smartstream и со схожим характером. Ресурс их определенно меньше, чем у атмосферников, а непосредственный впрыск требует дорогих сортов топлива.

Дизель 1.6 (136 л. с.) неплох по надежности, но в содержании до́рог: многие системы нуждаются в регулярной ­прочистке.

Коробки передач

Механическая коробка, хоть и подтекает, нормальная и живучая, но крайне редкая (одна машина на сотню). К прекрасно знакомому нам автомату A6GF1 также вопросов немного.

С вариатором C0GF1 всё сложнее. Заявлен ресурс 200 тысяч км, теоретически можно рассчитывать и на 300 тысяч – здесь не ремень, а тянущая цепь, очень стойкая. Но в ремонт он всё равно чаще попадает в диапазоне 100–150 тысяч км, как и другие похожие агрегаты, – изнашиваются подшипники валов и клапан маслонасоса.

При таких же пробегах или раньше начинает дурить и семиступенчатый робот D7UF1 с двумя сухими сцеплениями. Ему жизненно необходимы неусыпный контроль уровня масла и адаптация управляющей электроники по мере износа фрикционов. Самые уязвимые места – узел сцеплений и двухмассовый маховик.

Муфта полного привода нежная, при сколь-нибудь длительных нагрузках перегревается.

Эксплуатационные болячки

Подвеска для наших дорог не идеальна. На машинах для российского рынка шаровые опоры и амортизаторы иногда сдавались до 50 тысяч км. Вряд ли на китайских или корейских версиях ситуация лучше.

К рулевому механизму и тормозной системе особых нареканий нет.

Много претензий к качеству и стойкости ветрового стекла первичной комплектации – на некоторых машинах лопалось самопроизвольно, не говоря уж про прилетающие камушки.

Быстрой коррозии по неизвестным причинам подвержены передние двери, их нередко перекрашивали по гарантии.

Электроника и электрическая часть толково продумана и надежна.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке:Seltos 2.0 CVT 4x2

Оптимальный выбор:Seltos 1.6 МКП или АКП 4х2

За те же деньги:Haval F7, Hyundai Creta, Nissan Qashqai, Renault Kaptur

