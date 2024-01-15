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4 недорогих и надежных кроссовера – почему их обходят стороной?

Эксперт «За рулем» назвал опасные модификации популярных на вторичке кроссоверов

Renault Duster

Неубиваемые авто за полмиллиона – 5 вечных легковушек

Duster первого поколения получился крепким. Подвески и рулевое управление по надежности близки к эталону. Кузов хорошо сопротивляется коррозии. Основные узлы и агрегаты ходят долго и если беспокоят, то по пустякам. Duster можно смело брать как с бензиновыми моторами 1.6 и 2.0, так и с 1,5-литровым турбодизелем.

Большая часть Дастеров на вторичке – с полным приводом и механической коробкой. И такая модификация серьезных хлопот в эксплуатации не доставляет. Опасаться стоит машин с автоматом.

Четырехступенчатая гидромеханическая коробка (DP2 для переднеприводных модификаций и DP8 для версий 4х4) – агрегат неудачный как с точки зрения эксплуатации, так и ресурса. Он «забирает» много сил у двигателя, из-за чего ухудшается динамика и растет расход топлива. У Дастеров с механикой и автоматом разница в некоторых режимах движения доходит до 3-4 литров на 100 км.

И хотя коробка дебютировала очень давно и претерпела несколько модернизаций, от детских болячек полностью так и не избавилась. Есть проблема с охлаждением – эффективность теплообменника слабая.

Много отказов происходит из-за ненадежности соленоидов управления. Они редко выхаживают больше 100 тысяч км. Часто удается ограничиться только их заменой. Но если затянуть с ремонтом, менять придется еще и фрикционы.

Рестайлинг пошел на пользу Дастеру — выглядеть он стал интереснее.
Рестайлинг пошел на пользу Дастеру — выглядеть он стал интереснее.
Качество материалов салона низкое, посадка за рулем неудобная. Но это, пожалуй, самые существенные недостатки всех Дастеров.
Качество материалов салона низкое, посадка за рулем неудобная. Но это, пожалуй, самые существенные недостатки всех Дастеров.
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Renault Kaptur

Kaptur во многом унифицирован с Дастером. До обновления у него было два бензиновых двигателя – 1.6 и 2.0 и три типа коробки передач. Механика стыковалась с обоими двигателями. У кроссоверов с двумя педалями с младшим мотором работал вариатор, со старшим – четырехступенчатый автомат DP2.

После рестайлинга двухлитровая модификация исчезла вместе с проблемным автоматом. Вместо нее появился Kaptur с 1,3-литровым турбомотором и вариатором Jatco JF016. И эта связка оказалась куда надежнее и экономичнее.

5 самых массовых кроссоверов с пробегом – гид для покупателя

А вот комбинация двигателя 1.6 и вариатора неудачная. В паре с этим мотором работает Jatco JF015. Такой же устанавливали на Лады – Весту и XRAY. Но если на легковых моделях он ходит нормально, то на более тяжелом кроссовере быстро сдается. И еще быстрее, если регулярно буксовать в грязи или снегу и активно стартовать со светофоров.

На некоторых машинах уже до 100 тысяч км появляются критический износ стального ремня и задиры на конусах. Стоимость ремонта оказывается шестизначной.

Каптюры встречаются и с двухцветной окраской кузова.
Каптюры встречаются и с двухцветной окраской кузова.
До рестайлинга интерьер был полностью из жесткого пластика. После обновления верхняя часть панели стала мягкой.
До рестайлинга интерьер был полностью из жесткого пластика. После обновления верхняя часть панели стала мягкой.

Mazda CX-5

5 кроссоверов до миллиона, которые сейчас рискованно покупать

CX-5 первого поколения – удачная модель со всех точек зрения. Бензиновые двигатели Skyactiv в паре с 6-ступенчатым автоматом обеспечивают хорошую динамику. Несмотря на множество нестандартных конструктивных решений, основные агрегаты обладают солидным ресурсом.

У СХ-5 есть еще и дизельная модификация. Как раз ее лучше обходить стороной. Турбодизель 2.2 Skyactiv имеет врожденный дефект. Из-за непродуманного крепления форсунок их посадочные места разбалтываются и закоксовываются поршневые кольца. Чаще всего мотор приходится вскрывать – ремонт получается дорогостоящим.

Кроме того, на любом пробеге может выйти из строя вакуумный насос. И в этом случае владельцу придется серьезно раскошелиться.

СХ-5 не отличается стойким лакокрасочным покрытием — сколы и царапины появляются быстро.
СХ-5 не отличается стойким лакокрасочным покрытием — сколы и царапины появляются быстро.
Интерьер нравится отменной эргономикой. Но материалы быстро истираются и теряют лоск.
Интерьер нравится отменной эргономикой. Но материалы быстро истираются и теряют лоск.

Kia Seltos

5 кроссоверов 4х4 дешевле миллиона – простые по конструкции и нетребовательные в эксплуатации

У корейского кроссовера три двигателя и четыре (!) коробки. Классический автомат, вариатор, механика и робот. Самый удобный для езды силовой агрегат – двухлитровый атмосферник (150 л.с.) в паре с вариатором.

С ним Seltos отлично ускоряется и при этом радует низким расходом топлива. Однако вариатор очень чувствителен к условиям эксплуатации. Его гидротрансформатор меньше, чем у схожего вариатора Jatco JF016, который встречается на Renault с турбомотором 1.3.

Поэтому он плохо переносит езду по бездорожью, заезды на бордюры и частые пробуксовки. Защита от повышенной нагрузки и перегрева, когда электроника переводит коробку в сервисный режим, полностью не спасает. Преждевременный износ конусов и ремня при неаккуратной езде может случиться уже на пробеге 100 тысяч км.

Даже в простых комплектациях Seltos выглядит экстравагантно.
Даже в простых комплектациях Seltos выглядит экстравагантно.
Салон - стильный и удобный. Большинство машин снабжены полным набором теплых опций.
Салон - стильный и удобный. Большинство машин снабжены полным набором теплых опций.

Будьте осторожны!

Если приглянулся один из этих кроссоверов – берите. Но только не проблемную версию, даже если цена привлекательная. С большой вероятностью, дорогой ремонт существенно перекроет выгоду при покупке.

И в первую очередь это предостережение касается тех, кто нацелился на Renault Kaptur. Ведь больше всего машин на вторичке именно с сочетанием мотора 1.6 и вариатора.

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За РулемВиноградов Александр
Фото:«За рулем» и фирмы производители
Количество просмотров 2
15.01.2024
Фото:«За рулем» и фирмы производители
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