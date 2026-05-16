Кроссовер китайской сборки и русская зима — кто кого?

Подведены итоги зимней эксплуатации полноприводного Changan Uni-K 2024 в парке «За рулем»

Прошлый рассказ о том, как ведет себя кроссовер Changan Uni-K зимой, я закончил тем, что буду искать способы снижения расхода топлива. Не нашел. С зимними прогревами и постоянным пользованием дистанционным пуском (вещь!) он вышел за 13 л/100 км. И это при расчете по чекам, потому что борткомпьютер занижает расход на 1,5–3,5 л/100 км: чем быстрее едешь, тем сильнее врет.

Как только установились холода, всё-таки перешел на 95‑й бензин – не понравилось, как жестко работает непрогретый мотор на АИ‑92. Однако снижения аппетита это тоже не принесло. За пользование большим двухтонным автомобилем на «21‑х» колесах надо платить.

Зима показала, что огромные колеса сильно реагируют на налипание снега внутри обода: завел деревянную палочку для регулярной чистки. И не раз жалел, что шины такие широкие (265 мм): даже породистые покрышки Ikon Autograph Snow 3 нет-нет да и всплывают в глубокой каше на скорости. Производитель допускает колеса 245/55 R19 – такие на зиму и надо ставить.

Зеркала и боковые стекла почти не загрязняются (в отличие от камер), и заходящие на пороги двери очень удобны при отряхивании снега с ботинок. Обогрев передних сидений и лобового стекла довольно ленивый, зато климат-контроль не приходится «накручивать» вручную – за исключением случаев, когда его установки почему-то слетают после дистанционного пуска.

По сегодняшним меркам адаптивные ассистенты водителя настроены не идеально – автоведение по полосе работает резковато. Даже в небольшой дождь они пасуют – не говоря уж о таком слое снега на радаре.

Почему так сильно затягивает изнутри изморозью заднее стекло? Дело в том, что редкий день этой зимой обходился без пользования лопатой, а в отсутствии полки или шторки в багажнике снег с нее испаряется в салон.

Нижняя часть бамперов – глянцевая: страшно за них в сугробах, а ведь ползает по ним полноприводный кроссовер более чем уверенно. Наружные патрубки выпуска, как видно, не бутафорские.

Выдвижные дверные ручки работали без проблем и даже обнаружили достоинство: когда автомобиль грязный, их внутренняя поверхность чище. Это вполне вписывается в реноме комфортного автомобиля – в том числе тихого и мягкого на ходу.

Changan Uni-K, 2.0T (226 л. с.), А8

Изготовитель – Changan Automobile Group, Китай

Год выпуска – 2024

В эксплуатации «За рулем» – с октября 2025 года

Пробег на момент отчета – 15 000 км

Расходы на топливо (8000–15 000 км)

Бензин АИ‑92, АИ‑95 (средний расход 13,47 л/100 км) – 56 339₽

Стоимость топлива на 1 км пробега – 8,62₽

