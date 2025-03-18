Этот китайский кроссовер вызвал у сервисменов дежавю

Сервис по ремонту европейских машин оценил надежность Changan Uni-K

Changan Uni-K в прошлом году стал самым популярным в нашей стране среди крупных кроссоверов сегмента E (к нему относятся, например, GAC GS8 и Tank 500, занявшие призовые места рейтинга продаж) – было продано почти 14,5 тысячи «Юников»!

Достался ли покупателям «кот в мешке» или за стильной внешностью прячутся проверенные решения – мы выяснили это в независимом автосервисе.

В столичный техцентр у станции метро «Рязанский проспект» мы едем не первый раз – ранее его мастера помогли нам оценить конструктивные особенности Geely Monjaro. Сервис специализируется на моделях концерна Volkswagen, но там знакомы и с машинами других марок.

Начинаем беспристрастный досмотр Changan Uni-K.

Под капотом Changan Uni-K

Скомпонованы силовой агрегат и навесное оборудование аккуратно и удобно. Сверху двигатель закрыт декоративной крышкой, под которой находится слой тепло- и шумоизоляции из материала, поглощающего, в том числе, влагу.

Мотор объемом 2 литра (226 л.с., 380 Нм) – собственной разработки и производства Changan. У него долговечный чугунный блок цилиндров и цепной привод ГРМ с непривычно большим по современным меркам ресурсом – хорошие предвестники долгой и беспроблемной эксплуатации.

Двигатель напомнил сервисменам японские аналоги (в частности, Mitsubishi), а система наддува – немецкие (Volkswagen).

Два расширительных бачка – признак двухконтурной системы охлаждения: один из них предназначен для интеркулера.

Высокий воздухозаборник снижает риск попадания воды в глубоких лужах. Короткий тракт с фильтром очистки воздуха ведет прямо в турбокомпрессор.

Топливный насос расположен удачно, при необходимости замены хлопот не доставит. Генератор – сзади, сразу под впуском. Гофра глушителя расположена низко, хорошо обдувается, и при необходимости проблем с ее заменой не будет.

Возле выпуска, в доступном месте, расположен угловой редуктор, который обеспечивает привод к задним колесам от 8-ступенчатого классического автомата Aisin – в Changan используется агрегат проверенного производителя.

Под днищем Changan Uni-K

Подрамник – самая низкая часть автомобиля, и это хорошо: случись контакт с бордюром или подобным препятствием, агрегаты не пострадают.

Места для установки защиты моторного отсека более чем достаточно, и на дорожный просвет она значительно не повлияет.

Кардан и система выхлопа проложены так же, как на Мультивэнах, что позволяет сделать пол в салоне автомобиля идеально ровным и удобным для пассажиров.

Чтобы провести эти «коммуникации» под пластиковым топливным баком, его сечение сделали Г-образной формы: по правому борту дно выше, чем по левому. При этом оно наклонное, и по сути это – единая емкость, перекачивающий насос не понадобился.

Взглянув на подвески, сотрудники сервиса в один голос воскликнули: «Это же Toyota!».

Спереди у Changan Uni-K Макферсон с надежными треугольными рычагами из стали.

Сзади – тоже подрамник и аналогичная схема, но функции направляющего аппарата на каждом колесе выполняют три тяги. Как у Камри!

Отсутствие массивных рычагов – большой плюс: как уже отмечали сервисмены, в таких «лапах» скапливаются грязь и снег, из-за чего отгнивают нижние витки пружин – и на европейских, и на азиатских моделях.

У Changan Uni-K вообще мало полостей, куда что-то может набиться.

И все же специалисты порекомендовали владельцам сделать дополнительную антикоррозийную обработку: «пескоструй» на наших дорогах особенно силен.

Напоследок сняли колеса и взглянули на тормозную систему. Спереди диски вентилируемые, сзади – цельные. Все привычно и внушает доверие.

Скоро расскажем обо всех плюсах и минусах Uni-K – в отдельном материале по итогам тест-драйва.

Благодарим автосервис MaxusPro за помощь в подготовке материала.

«За рулем» протестировал седан Changan Lamore с встроенным видеорегистратором.