Этот китайский кроссовер вызвал у сервисменов дежавю
Changan Uni-K в прошлом году стал самым популярным в нашей стране среди крупных кроссоверов сегмента E (к нему относятся, например, GAC GS8 и Tank 500, занявшие призовые места рейтинга продаж) – было продано почти 14,5 тысячи «Юников»!
Достался ли покупателям «кот в мешке» или за стильной внешностью прячутся проверенные решения – мы выяснили это в независимом автосервисе.
В столичный техцентр у станции метро «Рязанский проспект» мы едем не первый раз – ранее его мастера помогли нам оценить конструктивные особенности Geely Monjaro. Сервис специализируется на моделях концерна Volkswagen, но там знакомы и с машинами других марок.
Начинаем беспристрастный досмотр Changan Uni-K.
Под капотом Changan Uni-K
Скомпонованы силовой агрегат и навесное оборудование аккуратно и удобно. Сверху двигатель закрыт декоративной крышкой, под которой находится слой тепло- и шумоизоляции из материала, поглощающего, в том числе, влагу.
Мотор объемом 2 литра (226 л.с., 380 Нм) – собственной разработки и производства Changan. У него долговечный чугунный блок цилиндров и цепной привод ГРМ с непривычно большим по современным меркам ресурсом – хорошие предвестники долгой и беспроблемной эксплуатации.
Двигатель напомнил сервисменам японские аналоги (в частности, Mitsubishi), а система наддува – немецкие (Volkswagen).
Высокий воздухозаборник снижает риск попадания воды в глубоких лужах. Короткий тракт с фильтром очистки воздуха ведет прямо в турбокомпрессор.
Возле выпуска, в доступном месте, расположен угловой редуктор, который обеспечивает привод к задним колесам от 8-ступенчатого классического автомата Aisin – в Changan используется агрегат проверенного производителя.
Под днищем Changan Uni-K
Подрамник – самая низкая часть автомобиля, и это хорошо: случись контакт с бордюром или подобным препятствием, агрегаты не пострадают.
Места для установки защиты моторного отсека более чем достаточно, и на дорожный просвет она значительно не повлияет.
Чтобы провести эти «коммуникации» под пластиковым топливным баком, его сечение сделали Г-образной формы: по правому борту дно выше, чем по левому. При этом оно наклонное, и по сути это – единая емкость, перекачивающий насос не понадобился.
Взглянув на подвески, сотрудники сервиса в один голос воскликнули: «Это же Toyota!».
Отсутствие массивных рычагов – большой плюс: как уже отмечали сервисмены, в таких «лапах» скапливаются грязь и снег, из-за чего отгнивают нижние витки пружин – и на европейских, и на азиатских моделях.
И все же специалисты порекомендовали владельцам сделать дополнительную антикоррозийную обработку: «пескоструй» на наших дорогах особенно силен.
Скоро расскажем обо всех плюсах и минусах Uni-K – в отдельном материале по итогам тест-драйва.
Благодарим автосервис MaxusPro за помощь в подготовке материала.
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