Стильный бизнес-класс за 2,8 млн рублей: для семьи и для такси

«За рулем» протестировал седан Changan Lamore с встроенным видеорегистратором

Про дизайн

Крупные седаны редко выделялись нетривиальным дизайном, но Китай ломает стереотипы. Changan Lamore – яркий пример.

По фотографиям и не скажешь, что этот спортивный и необычный силуэт вытянулся в длину на 4770 мм: почти бизнес-класс. Профиль больше похож на лифтбек, но это седан. И неважно, что проем багажника оказывается узким – зато красиво.

Цена Changan Lamore в России – от 2 789 900 ₽. Небольшие LED-фары понравились и качеством света, и адекватностью автоматики, переключающей ближний на дальний и обратно.

Даже в таком цвете Lamore цепляет взгляд. Выглядел бы еще интереснее, будь тройные росчерки по углам бампера светящимися ходовыми огнями, как у старшего Uni-K. Увы, это лишь полоски хрома.

Заднее стекло визуально увеличено за счет черной глянцевой вставки на крышке багажника – как на Kia K5.

С тем же силовым агрегатом у Чангана в линейке есть пятидверка Uni-V. Выглядит еще задорнее, плюс огромный проем багажника – и всё это на сотню тысяч дороже. Выбирай, что больше нравится.

Почти полное отсутствие хрома Ламору идет. Его блеск плохо увязывался бы с самыми свежими трендами – вросшей в бампер решеткой радиатора и выдвижными дверными ручками. Последние выезжают не целиком, а по диагонали. Так их подцеплять менее удобно. А если не успеешь открыть дверь, они спрячутся обратно, и придется их выковыривать уже двумя руками. Ну или еще раз жать на брелок.

Какой мотор? Как едет?

Особенность Чанганов в том, что под капотом у них практически все детали промаркированы собственным брендом.

С полутора литров сняли 181 л. с. Для такого объема больше на нашем рынке сейчас никто не предлагает. Даже в стандартном ездовом режиме (не говоря о спортивном) Changan готов подорваться с места, едва почувствовав нажатие на газ.

В смешанном цикле Lamore потребовал чуть меньше 10 л/100 км. Не так уж мало, если учесть скромную снаряженную массу: по паспорту всего 1325 кг, немногим тяжелее Весты. Но на фоне некоторых других китайских машин вполне приемлемо. Да и ездил я шустро, под стать характеру машины, и пробок не миновал.

Подголовник интегрирован и выдвинут вперед. Мне показалось удобным, но наверняка найдутся и недовольные. Обогрев есть только у водительского сиденья.

На втором ряду жаловаться не на что: сгодится и для семьи, и для такси. Для закрывания двери сделали не ручку, а стильную прорезь в обшивке. Правда, замечаешь ее не сразу.

К тормозам и шумоизоляции вопросов нет. В рулевом управлении нет присущей европейским машинам остроты, однако на фоне бессчетных китайских кроссоверов Lamore ощущается вполне живым. Шины размерностью 225/45 R18 не выказывают свою низкопрофильную сущность, пока не попадутся совсем уж крупные выбоины или жесткие «лежачие полицейские». На них и установленные спереди стойки McPherson отзовутся неприятной громкостью. А вот задняя упругая балка молодцом, в поворотах хорошо держит траекторию.

Приборка выдает много разной информации, но шрифт некоторых данных мелковат. Ступица и спицы выступают относительно обода. При вращении непроизвольно нажимаешь на клавиши.

Интерьер – черный с оливковым. Необычное сочетание. Штурвалообразный руль требует привыкания. На приборку нужно смотреть поверх него, как в Peugeot.

Адаптивному «круизу» можно довериться смело, машину он ведет адекватно. Система удержания в полосе работает грубовато и не всегда адекватно видит разметку. Сканер мертвых зон я вообще отключил, потому что слушать тревожный звук десятки раз за поездку удовольствия никакого. Как оставить только визуальные оповещения, я не нашел. Впрочем, в одноклассниках за те же деньги такого набора водительских ассистентов вовсе нет.

Нынче в тренде делать площадку уже на два смартфона. На левом ложементе – беспроводная зарядка.

Своих денег стоит?

Для своих габаритов Changan Lamore стоит адекватно: 2,79 млн рублей. Livan S6 Pro за те же деньги выглядит безмерно скучным и хуже оснащен. Топовый Москвич 6 – то же самое, но еще и заметно дороже. Остальные еще дороже.

Вид по кругу

Сам по себе видеорегистратор в лишней рекламе и доказательстве полезности не нуждается. Нередко на китайских машинах предусмотрен встроенный гаджет, который удобен своей незаметностью и надежнее за счет заводского решения. Обычно это только фронтальная камера за салонным зеркалом.

Changan Lamore пишет видео Full HD со всех четырех камер кругового обзора . Качество картинки отличное. Вдобавок на каждой в режиме реального времени отображаются скорость, режим коробки передач, нажатие на газ и тормоз, включение поворотников, пристегнут ли ремень водителя. Я бы поставил эту опцию в один ряд с особо ценными для нашего рынка – обогревом сидений или большим бачком омывателя с датчиком уровня.

Дополнительный объектив над салонным зеркалом видит весь салон и позволяет делать селфи (если машина припаркована).

Еще один объектив стоит на рулевой колонке и смотрит на водителя. Его функция не только в контроле усталости. Судя по меню медиасистемы, искусственный интеллект распознает в руках водителя сигарету и смартфон. В первом случае он приоткроет окно, во втором – начнет предупреждать, что это опасно.

Правда, эти функции на тестовой машине не работают. Впрочем, у нее и меню на английском: доводка для российского рынка еще ведется.

Заявленный объем багажника – 520 л. Клавиша на крышке неочевидно спрятана в одной из секций фирменной ­эмблемы. Под полом – докатка.

Шустрый, интересно выглядит, с отменным встроенным видеорегистратором Подвеска не для крупных ям, эргономика удовлетворит не всех, скуп на обогревы

Как выпускают автомобили Changan на их родине и о новинках марки для России подробно рассказано тут.

CHANGAN LAMORE

Длина / ширина / высота / база 4770 / 1840 / 1440 / 2765 мм

4770 / 1840 / 1440 / 2765 мм Объем багажника 520 л

520 л Снаряженная / полная масса 1325 / 1760 кг

1325 / 1760 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³; 133 кВт / 181 л. с. при 5500 об/мин; 300 Н·м при 1500–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³; 133 кВт / 181 л. с. при 5500 об/мин; 300 Н·м при 1500–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н. д.

н. д. Максимальная скорость 200 км/ч

200 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 51 л

АИ‑92–95 / 51 л Расход топлива в смешанном цикле 6,0 л / 100 км

6,0 л / 100 км Трансмиссия передний привод; Р7