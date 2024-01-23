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Стильный бизнес-класс за 2,8 млн рублей: для семьи и для такси

«За рулем» протестировал седан Changan Lamore с встроенным видеорегистратором

Про дизайн

Крупные седаны редко выделялись нетривиальным дизайном, но Китай ломает стереотипы. Changan Lamore – яркий пример.

По фотографиям и не скажешь, что этот спортивный и необычный силуэт вытянулся в длину на 4770 мм: почти бизнес-класс. Профиль больше похож на лифтбек, но это седан. И неважно, что проем багажника оказывается узким – зато красиво.

Цена Changan Lamore в России – от 2 789 900 ₽. Небольшие LED-фары понравились и качеством света, и адекватностью автоматики, переключающей ближний на дальний и обратно.
Цена Changan Lamore в России – от 2 789 900 ₽. Небольшие LED-фары понравились и качеством света, и адекватностью автоматики, переключающей ближний на дальний и обратно.
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Даже в таком цвете Lamore цепляет взгляд. Выглядел бы еще интереснее, будь тройные росчерки по углам бампера светящимися ходовыми огнями, как у старшего Uni-K. Увы, это лишь полоски хрома.

Заднее стекло визуально увеличено за счет черной глянцевой вставки на крышке багажника – как на Kia K5.
Заднее стекло визуально увеличено за счет черной глянцевой вставки на крышке багажника – как на Kia K5.

Выбираем лучшие средние и большие седаны: приз – Лада!

С тем же силовым агрегатом у Чангана в линейке есть пятидверка Uni-V. Выглядит еще задорнее, плюс огромный проем багажника – и всё это на сотню тысяч дороже. Выбирай, что больше нравится.

Почти полное отсутствие хрома Ламору идет. Его блеск плохо увязывался бы с самыми свежими трендами – вросшей в бампер решеткой радиатора и выдвижными дверными ручками. Последние выезжают не целиком, а по диагонали. Так их подцеплять менее удобно. А если не успеешь открыть дверь, они спрячутся обратно, и придется их выковыривать уже двумя руками. Ну или еще раз жать на брелок.

Какой мотор? Как едет?

Особенность Чанганов в том, что под капотом у них практически все детали промаркированы собственным брендом.
Особенность Чанганов в том, что под капотом у них практически все детали промаркированы собственным брендом.

С полутора литров сняли 181 л. с. Для такого объема больше на нашем рынке сейчас никто не предлагает. Даже в стандартном ездовом режиме (не говоря о спортивном) Changan готов подорваться с места, едва почувствовав нажатие на газ.

На замену Октавии: большой тест лифтбека нашей сборки

В смешанном цикле Lamore потребовал чуть меньше 10 л/100 км. Не так уж мало, если учесть скромную снаряженную массу: по паспорту всего 1325 кг, немногим тяжелее Весты. Но на фоне некоторых других китайских машин вполне приемлемо. Да и ездил я шустро, под стать характеру машины, и пробок не миновал.

Подголовник интегрирован и выдвинут вперед. Мне показалось удобным, но наверняка найдутся и недовольные. Обогрев есть только у водительского сиденья.
Подголовник интегрирован и выдвинут вперед. Мне показалось удобным, но наверняка найдутся и недовольные. Обогрев есть только у водительского сиденья.
На втором ряду жаловаться не на что: сгодится и для семьи, и для такси.
Для закрывания двери сделали не ручку, а стильную прорезь в обшивке. Правда, замечаешь ее не сразу.

К тормозам и шумоизоляции вопросов нет. В рулевом управлении нет присущей европейским машинам остроты, однако на фоне бессчетных китайских кроссоверов Lamore ощущается вполне живым. Шины размерностью 225/45 R18 не выказывают свою низкопрофильную сущность, пока не попадутся совсем уж крупные выбоины или жесткие «лежачие полицейские». На них и установленные спереди стойки McPherson отзовутся неприятной громкостью. А вот задняя упругая балка молодцом, в поворотах хорошо держит траекторию.

Приборка выдает много разной информации, но шрифт некоторых данных мелковат.
Ступица и спицы выступают относительно обода. При вращении непроизвольно нажимаешь на клавиши.
Интерьер – черный с оливковым. Необычное сочетание. Штурвалообразный руль требует привыкания. На приборку нужно смотреть поверх него, как в Peugeot.
Интерьер – черный с оливковым. Необычное сочетание. Штурвалообразный руль требует привыкания. На приборку нужно смотреть поверх него, как в Peugeot.

Премиальный бизнес-седан по цене компактной легковушки – в чем подвох?

Адаптивному «круизу» можно довериться смело, машину он ведет адекватно. Система удержания в полосе работает грубовато и не всегда адекватно видит разметку. Сканер мертвых зон я вообще отключил, потому что слушать тревожный звук десятки раз за поездку удовольствия никакого. Как оставить только визуальные оповещения, я не нашел. Впрочем, в одноклассниках за те же деньги такого набора водительских ассистентов вовсе нет.

Нынче в тренде делать площадку уже на два смартфона. На левом ложементе – беспроводная зарядка.
Нынче в тренде делать площадку уже на два смартфона. На левом ложементе – беспроводная зарядка.

Своих денег стоит?

Для своих габаритов Changan Lamore стоит адекватно: 2,79 млн рублей. Livan S6 Pro за те же деньги выглядит безмерно скучным и хуже оснащен. Топовый Москвич 6 – то же самое, но еще и заметно дороже. Остальные еще дороже.

Вид по кругу

Сам по себе видеорегистратор в лишней рекламе и доказательстве полезности не нуждается. Нередко на китайских машинах предусмотрен встроенный гаджет, который удобен своей незаметностью и надежнее за счет заводского решения. Обычно это только фронтальная камера за салонным зеркалом.

Changan Lamore пишет видео Full HD со всех четырех камер кругового обзора. Качество картинки отличное. Вдобавок на каждой в режиме реального времени отображаются скорость, режим коробки передач, нажатие на газ и тормоз, включение поворотников, пристегнут ли ремень водителя. Я бы поставил эту опцию в один ряд с особо ценными для нашего рынка – обогревом сидений или большим бачком омывателя с датчиком уровня.

Недорогие компактные видеорегистраторы – большой тест

Дополнительный объектив над салонным зеркалом видит весь салон и позволяет делать селфи (если машина припаркована).

Еще один объектив стоит на рулевой колонке и смотрит на водителя. Его функция не только в контроле усталости. Судя по меню медиасистемы, искусственный интеллект распознает в руках водителя сигарету и смартфон. В первом случае он приоткроет окно, во втором – начнет предупреждать, что это опасно.

Правда, эти функции на тестовой машине не работают. Впрочем, у нее и меню на английском: доводка для российского рынка еще ведется.

Заявленный объем багажника – 520 л. Клавиша на крышке неочевидно спрятана в одной из секций фирменной ­эмблемы. Под полом – докатка.
Заявленный объем багажника – 520 л. Клавиша на крышке неочевидно спрятана в одной из секций фирменной ­эмблемы. Под полом – докатка.
Шустрый, интересно выглядит, с отменным встроенным видеорегистратором Подвеска не для крупных ям, эргономика удовлетворит не всех, скуп на обогревы
  • Как выпускают автомобили Changan на их родине и о новинках марки для России подробно рассказано тут.

CHANGAN LAMORE

  • Длина / ширина / высота / база 4770 / 1840 / 1440 / 2765 мм
  • Объем багажника 520 л
  • Снаряженная / полная масса 1325 / 1760 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³; 133 кВт / 181 л. с. при 5500 об/мин; 300 Н·м при 1500–4000 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч н. д.
  • Максимальная скорость 200 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 51 л
  • Расход топлива в смешанном цикле 6,0 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; Р7
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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 7
23.01.2024
Фото:Константин Якубов
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