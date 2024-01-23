Стильный бизнес-класс за 2,8 млн рублей: для семьи и для такси
Про дизайн
Крупные седаны редко выделялись нетривиальным дизайном, но Китай ломает стереотипы. Changan Lamore – яркий пример.
По фотографиям и не скажешь, что этот спортивный и необычный силуэт вытянулся в длину на 4770 мм: почти бизнес-класс. Профиль больше похож на лифтбек, но это седан. И неважно, что проем багажника оказывается узким – зато красиво.
Даже в таком цвете Lamore цепляет взгляд. Выглядел бы еще интереснее, будь тройные росчерки по углам бампера светящимися ходовыми огнями, как у старшего Uni-K. Увы, это лишь полоски хрома.
С тем же силовым агрегатом у Чангана в линейке есть пятидверка Uni-V. Выглядит еще задорнее, плюс огромный проем багажника – и всё это на сотню тысяч дороже. Выбирай, что больше нравится.
Почти полное отсутствие хрома Ламору идет. Его блеск плохо увязывался бы с самыми свежими трендами – вросшей в бампер решеткой радиатора и выдвижными дверными ручками. Последние выезжают не целиком, а по диагонали. Так их подцеплять менее удобно. А если не успеешь открыть дверь, они спрячутся обратно, и придется их выковыривать уже двумя руками. Ну или еще раз жать на брелок.
Какой мотор? Как едет?
С полутора литров сняли 181 л. с. Для такого объема больше на нашем рынке сейчас никто не предлагает. Даже в стандартном ездовом режиме (не говоря о спортивном) Changan готов подорваться с места, едва почувствовав нажатие на газ.
В смешанном цикле Lamore потребовал чуть меньше 10 л/100 км. Не так уж мало, если учесть скромную снаряженную массу: по паспорту всего 1325 кг, немногим тяжелее Весты. Но на фоне некоторых других китайских машин вполне приемлемо. Да и ездил я шустро, под стать характеру машины, и пробок не миновал.
К тормозам и шумоизоляции вопросов нет. В рулевом управлении нет присущей европейским машинам остроты, однако на фоне бессчетных китайских кроссоверов Lamore ощущается вполне живым. Шины размерностью 225/45 R18 не выказывают свою низкопрофильную сущность, пока не попадутся совсем уж крупные выбоины или жесткие «лежачие полицейские». На них и установленные спереди стойки McPherson отзовутся неприятной громкостью. А вот задняя упругая балка молодцом, в поворотах хорошо держит траекторию.
Адаптивному «круизу» можно довериться смело, машину он ведет адекватно. Система удержания в полосе работает грубовато и не всегда адекватно видит разметку. Сканер мертвых зон я вообще отключил, потому что слушать тревожный звук десятки раз за поездку удовольствия никакого. Как оставить только визуальные оповещения, я не нашел. Впрочем, в одноклассниках за те же деньги такого набора водительских ассистентов вовсе нет.
Своих денег стоит?
Для своих габаритов Changan Lamore стоит адекватно: 2,79 млн рублей. Livan S6 Pro за те же деньги выглядит безмерно скучным и хуже оснащен. Топовый Москвич 6 – то же самое, но еще и заметно дороже. Остальные еще дороже.
Вид по кругу
Сам по себе видеорегистратор в лишней рекламе и доказательстве полезности не нуждается. Нередко на китайских машинах предусмотрен встроенный гаджет, который удобен своей незаметностью и надежнее за счет заводского решения. Обычно это только фронтальная камера за салонным зеркалом.
Changan Lamore пишет видео Full HD со всех четырех камер кругового обзора. Качество картинки отличное. Вдобавок на каждой в режиме реального времени отображаются скорость, режим коробки передач, нажатие на газ и тормоз, включение поворотников, пристегнут ли ремень водителя. Я бы поставил эту опцию в один ряд с особо ценными для нашего рынка – обогревом сидений или большим бачком омывателя с датчиком уровня.
Дополнительный объектив над салонным зеркалом видит весь салон и позволяет делать селфи (если машина припаркована).
Еще один объектив стоит на рулевой колонке и смотрит на водителя. Его функция не только в контроле усталости. Судя по меню медиасистемы, искусственный интеллект распознает в руках водителя сигарету и смартфон. В первом случае он приоткроет окно, во втором – начнет предупреждать, что это опасно.
Правда, эти функции на тестовой машине не работают. Впрочем, у нее и меню на английском: доводка для российского рынка еще ведется.
- Как выпускают автомобили Changan на их родине и о новинках марки для России подробно рассказано тут.
CHANGAN LAMORE
- Длина / ширина / высота / база 4770 / 1840 / 1440 / 2765 мм
- Объем багажника 520 л
- Снаряженная / полная масса 1325 / 1760 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1494 см³; 133 кВт / 181 л. с. при 5500 об/мин; 300 Н·м при 1500–4000 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч н. д.
- Максимальная скорость 200 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 51 л
- Расход топлива в смешанном цикле 6,0 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; Р7
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
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