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Недорогой седан из Китая: сколько в нем от Volvo?

«За рулем» протестировал Livan S6 Pro – практичный автомобиль от 2,55 млн рублей

Самый доступный (пожалуй!) китайский кроссовер – проверяем на деле

Новая марка Livan – совместное детище брендов Geely и Lifan. Ее линейка в России уже насчитывает три модели. Лет 15 назад марке Lifan не было равных по продажам среди «китайцев» на российском рынке, но от банкротства это ее не спасло. Затем она вошла в состав концерна Geely и переродилась как Livan.

Первым от нового бренда в России дебютировал кроссовер Х3 Pro. Вторым стал среднеразмерный седан S6 Pro.

У старых моделей Лифана было два плюса – низкая цена и быстрая биоразлагаемость. Livan совсем не такой! По сути, это слегка замаскированный Geely Emgrand GL, стартовавший в 2016 году. До нас добрался вариант после череды модернизаций.

Livan S6 Pro. Цена в России от 2 549 900 ₽. Во всех комплектациях – дисковые тормоза «по кругу» и 17‑дюймовые колеса. Хром на китайских машинах вытесняет другой тренд – светящиеся перемычки между фарами и фонарями. И неужели мы возвращаемся к черным бамперам? Исполинская решетка оставила мизер окрашенной площади.
Livan S6 Pro. Цена в России от 2 549 900 ₽. Во всех комплектациях – дисковые тормоза «по кругу» и 17‑дюймовые колеса. Хром на китайских машинах вытесняет другой тренд – светящиеся перемычки между фарами и фонарями. И неужели мы возвращаемся к черным бамперам? Исполинская решетка оставила мизер окрашенной площади.
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Какой мотор?

Двигатель у S6 Pro такой же, как у обновленного Geely Coolray: 147‑сильная турбо-«четверка». Преселективные роботы на семь передач, похоже, тоже одинаковые. Сужу по тому, что равные по массе Coolray и S6 Pro по моим замерам показали около 9 секунд в разгоне до сотни. Правда, если Geely проиграл собственному паспортному времени почти секунду, то Livan – только две десятые.

Интересный момент: Livan допускает заправку «девяносто вторым» бензином, тогда как в документах к Geely указан АИ‑95. Я бы не экономил – всё же двигатель с непосредственным впрыском и наддувом.

Если рассматривать маркировки на разных узлах, заметите названия брендов одного ­концерна – Geely, Livan, Lynk&Co.
Клиренс – 175 мм на пустой машине. Однако штатно нет даже пластикового пыльника.

В топовой из трех версий Livan имеет уже форсированный до 174 л. с. мотор. Что любопытно, заявленные средний расход и максималка для него не меняются, хотя динамика улучшается с 8,8 до 8,4 с.

Как едет?

Каждый второй антифриз опасен для двигателя!

Но и 147 силами Livan распоряжается неплохо. Настройки похожи на Coolray, с которого я по совпадению и пересел на S6 Pro. И точно так же нельзя сразу включить джойстиком режим D или R: требуется делать двойной щелчок через нейтраль. Это неудобно.

В поворотах «шестерка» стоит на траектории уверенно, поперечные стыки с курса машину не сбивают. А ведь сзади здесь простая полузависимая балка. Хотелось бы, правда, чуть смягчить подвеску – и одновременно уменьшить крены в виражах, потому что бодрый силовой агрегат и приплюснутый руль настраивают на активное вождение.

Сиденья с удачным профилем и ставшим популярным в Китае интегрированным подголовником. Развеселить черный интерьер призваны белые вставки на обивке и бирюзовая прострочка. Сзади умеренно ­просторно, набор ­базовых удобств есть.
Сиденья с удачным профилем и ставшим популярным в Китае интегрированным подголовником. Развеселить черный интерьер призваны белые вставки на обивке и бирюзовая прострочка. Сзади умеренно ­просторно, набор ­базовых удобств есть.

Чего не хватает?

Премиальный бизнес-седан по цене компактной легковушки – в чем подвох?

Оснащен Livan S6 Pro без излишеств. Недостает «теплых опций» – греются только подушки передних сидений, хотя работа над расширением их списка ведется.

Сколько стоит?

Начальную комплектацию Luxury оценили в 2,55 млн рублей. В такой машине есть LED-фары, люк, ESP, четыре подушки безопасности, парктроник и камера заднего вида, медиасистема с 12‑дюймовым экраном, однозонный климат-контроль и «круиз».

Из необычного – небольшой дисплей для правого пассажира, с которого он может управлять микроклиматом и музыкой, и потолочный плафон с бесконтактным включением.
Из необычного – небольшой дисплей для правого пассажира, с которого он может управлять микроклиматом и музыкой, и потолочный плафон с бесконтактным включением.
Руль подрезан сверху и снизу: требуется привыкнуть, но в целом отторжения не вызывает. Регулировка – в двух плоскостях. Материалы приятные. Фурнитура и графика дисплеев взяты от моделей Geely.
Руль подрезан сверху и снизу: требуется привыкнуть, но в целом отторжения не вызывает. Регулировка – в двух плоскостях. Материалы приятные. Фурнитура и графика дисплеев взяты от моделей Geely.

Камеры кругового обзора, шторки безопасности, электропривод водительского кресла и ионизатор воздуха поднимут цену до 2,64 млн. Еще 110 тысяч сверху стоит 174‑сильный двигатель.

Генетика Geely (а, значит, и чуточку Volvo) должна поспособствовать продажам.

Для багажника заявлены скромные 418 литров. Спинка складывается по частям, чем могут похвастать не все конкуренты. Под полом лежит докатка, внутренней ручки для закрывания крышки нет.
Для багажника заявлены скромные 418 литров. Спинка складывается по частям, чем могут похвастать не все конкуренты. Под полом лежит докатка, внутренней ручки для закрывания крышки нет.
В палитре только три цвета: белый, серый и светло-голубой. Во всех комплектациях – дисковые тормоза «по кругу» и 17‑дюймовые колеса.
В палитре только три цвета: белый, серый и светло-голубой. Во всех комплектациях – дисковые тормоза «по кругу» и 17‑дюймовые колеса.
Неплохие шасси и силовой агрегат Второй ряд и багажник могли бы быть просторнее

LIVAN S6 PRO

  • Длина / ширина / высота / база 4730 / 1 818 / 1480 / 2702 мм
  • Объем багажника 418 л
  • Снаряженная / полная масса 1425 кг
  • Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 2000–3500 об/мин
  • Время разгона 0–100 км/ч 8,8 c
  • Максимальная скорость 190 км/ч
  • Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 55 л
  • Расход топлива в смешанном цикле 6,3 л / 100 км
  • Трансмиссия передний привод; Р7

НЕ ЛИВАНОМ ЕДИНЫМ

Минувшим летом в Беларуси мы протестировали седан Geely Emgrand местной сборки. Там он продается со 103‑сильным атмосферником – с механической коробкой или вариатором.

Недавно Emgrand вышел и на российский рынок. Но в иной спецификации: к нам везут машины китайского производства – со 122‑сильным мотором и 6‑ступенчатым автоматом. Седан длиной 4638 мм (на 92 мм короче S6 Pro) оценили в 2–2,48 млн рублей. Таким образом концерн Geely закрыл сразу два сегмента седанов, прежде не имея в России ни одного.

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За РулемМилешкин Кирилл
Фото:За РулемБатыру Александр
Количество просмотров 6
14.12.2023
Фото:За РулемБатыру Александр
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