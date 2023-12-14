Недорогой седан из Китая: сколько в нем от Volvo?
Новая марка Livan – совместное детище брендов Geely и Lifan. Ее линейка в России уже насчитывает три модели. Лет 15 назад марке Lifan не было равных по продажам среди «китайцев» на российском рынке, но от банкротства это ее не спасло. Затем она вошла в состав концерна Geely и переродилась как Livan.
Первым от нового бренда в России дебютировал кроссовер Х3 Pro. Вторым стал среднеразмерный седан S6 Pro.
У старых моделей Лифана было два плюса – низкая цена и быстрая биоразлагаемость. Livan совсем не такой! По сути, это слегка замаскированный Geely Emgrand GL, стартовавший в 2016 году. До нас добрался вариант после череды модернизаций.
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Какой мотор?
Двигатель у S6 Pro такой же, как у обновленного Geely Coolray: 147‑сильная турбо-«четверка». Преселективные роботы на семь передач, похоже, тоже одинаковые. Сужу по тому, что равные по массе Coolray и S6 Pro по моим замерам показали около 9 секунд в разгоне до сотни. Правда, если Geely проиграл собственному паспортному времени почти секунду, то Livan – только две десятые.
Интересный момент: Livan допускает заправку «девяносто вторым» бензином, тогда как в документах к Geely указан АИ‑95. Я бы не экономил – всё же двигатель с непосредственным впрыском и наддувом.
В топовой из трех версий Livan имеет уже форсированный до 174 л. с. мотор. Что любопытно, заявленные средний расход и максималка для него не меняются, хотя динамика улучшается с 8,8 до 8,4 с.
Как едет?
Но и 147 силами Livan распоряжается неплохо. Настройки похожи на Coolray, с которого я по совпадению и пересел на S6 Pro. И точно так же нельзя сразу включить джойстиком режим D или R: требуется делать двойной щелчок через нейтраль. Это неудобно.
В поворотах «шестерка» стоит на траектории уверенно, поперечные стыки с курса машину не сбивают. А ведь сзади здесь простая полузависимая балка. Хотелось бы, правда, чуть смягчить подвеску – и одновременно уменьшить крены в виражах, потому что бодрый силовой агрегат и приплюснутый руль настраивают на активное вождение.
Чего не хватает?
Оснащен Livan S6 Pro без излишеств. Недостает «теплых опций» – греются только подушки передних сидений, хотя работа над расширением их списка ведется.
Сколько стоит?
Начальную комплектацию Luxury оценили в 2,55 млн рублей. В такой машине есть LED-фары, люк, ESP, четыре подушки безопасности, парктроник и камера заднего вида, медиасистема с 12‑дюймовым экраном, однозонный климат-контроль и «круиз».
Камеры кругового обзора, шторки безопасности, электропривод водительского кресла и ионизатор воздуха поднимут цену до 2,64 млн. Еще 110 тысяч сверху стоит 174‑сильный двигатель.
Генетика Geely (а, значит, и чуточку Volvo) должна поспособствовать продажам.
LIVAN S6 PRO
- Длина / ширина / высота / база 4730 / 1 818 / 1480 / 2702 мм
- Объем багажника 418 л
- Снаряженная / полная масса 1425 кг
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин; 270 Н·м при 2000–3500 об/мин
- Время разгона 0–100 км/ч 8,8 c
- Максимальная скорость 190 км/ч
- Топливо / запас топлива АИ‑92–95 / 55 л
- Расход топлива в смешанном цикле 6,3 л / 100 км
- Трансмиссия передний привод; Р7
НЕ ЛИВАНОМ ЕДИНЫМ
Минувшим летом в Беларуси мы протестировали седан Geely Emgrand местной сборки. Там он продается со 103‑сильным атмосферником – с механической коробкой или вариатором.
Недавно Emgrand вышел и на российский рынок. Но в иной спецификации: к нам везут машины китайского производства – со 122‑сильным мотором и 6‑ступенчатым автоматом. Седан длиной 4638 мм (на 92 мм короче S6 Pro) оценили в 2–2,48 млн рублей. Таким образом концерн Geely закрыл сразу два сегмента седанов, прежде не имея в России ни одного.
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