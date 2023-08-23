Новый кроссовер от 1 879 000 рублей — на чем сэкономили китайцы?
Livan – не из Ливана, как может показаться. А вот если у вас возникли ассоциации с некогда популярным у нас китайским Лифаном, вы не ошиблись. После банкротства компании ее выкупила Geely и поменяла одну букву в названии.
Как это сказалось на качестве самих автомобилей, узнаем на примере кроссовера Livan X3 Pro. С ценой 1,87 млн рублей он является одним из самых доступных – Haval Jolion c механикой на 20 тысяч дороже.
Вопросы принадлежности
Только называть Livan X3 Pro кроссовером, пусть и переднеприводным, я бы поостерегся. Дело не только в том, что привод лишь передний. Заявленный клиренс 185 мм – это до поддона картера, а в реальности под защитой я намерил чуть больше 15 сантиметров. У любого кросс-хэтча, да даже у обычной Гранты больше.
Дорожный просвет – далеко не единственный пункт, в котором чувствуется преувеличение в характеристиках. В 400 литров объема багажника мне тоже не верится. Реальный объем скорее всего в полтора раза меньше. А если сложить спинки второго ряда, то образуется неприлично высокая ступенька.
Впрочем, странно было бы ждать вместимости от машины длиной четыре метра. На втором ряду сесть можно, но высоким людям будет непросто. А вот на регулировке руля по вылету экономить не стоило – это начисто перекрывает достоинства неплохого сиденья водителя. А так приходится сидеть с сильно согнутыми ногами или тянуться к рулю.
Но сам интерьер удивил. Я не ждал увидеть такое разнообразие цветов в машине ценой до двух миллионов. Создатели окрасили часть панелей в темно-синий цвет, обшили искусственной замшей того же цвета подлокотники на дверях и добавили рыжих элементов.
Намек на яркое шасси? Если хочется спортивных ноток, то нет – Livan X3 Pro совершенно про другое. Он просто едет. С мотором 1.5 мощностью 103 л. с. и вариатором (доступна только такая связка) машина неплохо набирает ход – без задора, но и овощем его не назвать.
То же касается и ходовой части. Центр тяжести высок и крены прослеживаются явно. Но ничего критичного. При этом в подвеске чувствуется запас энергоемкости на плохих дорогах – качество, которое порой не встретить у «китайцев» вдвое дороже.
Еще бы шумоизоляцию подтянуть. На любом покрытии постоянно сопровождает гул от арок и днища. А разгон я сильнее ощущаю ушами, нежели телом – кажется, что моторный отсек никак не изолирован. Звук работы двигателя напоминает журчание воды в пластиковом коллекторе.
ВТОРИЧНЫЙ ВЫБОР
С бюджетом до двух миллионов можно найти интересный кросс-хэтч на вторичном рынке. Например, рестайлинговый Volvo V40 Cross Country 2018–2019 годов выпуска. Оптимальный вариант – переднеприводный V40 с турбомотором 1.5 (152 л. с.) и шестиступенчатым автоматом. Таких машин на рынке больше всего.
Того же возраста будет и Subaru XV нынешнего поколения. Правда, в этом случае, скорее всего, будет полный привод. Оптимальное сочетание мотора и коробки – двухлитровый атмосферник (150 л. с.) с вариатором.
Среди машин посвежее можно подыскать Kia XCeed. Большая часть машин на рынке – с турбомотором 1.4 (140 л. с.) и роботом. Правда, что-то говорить о долговечности этих агрегатов пока рано.
Ожидание и реальность
Честно скажу, садясь в Livan X3 Pro и помня о его цене, я ожидал провала. Но реальность оказалась приятнее. Конечно, по акустическому комфорту и по проработке рабочего места водителя это не лидер рынка. Но в остальном – вполне цельный автомобиль.
Для многих главным недостатком станет то, что Livan просто слишком маленький и едва ли потянет на роль универсальной машины даже для небольшой семьи.
Livan X3 Pro
Длина / ширина / высота / база 4005 / 1760 / 1575 /2480 мм
Снаряженная / полная масса 1215 / 1590 кг
Объем багажника 400 л
Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 76 кВт/103 л.с. при 5600 об/мин; 142 Н·м при 4700 об/мин
Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 45 л
Трансмиссия передний привод; CVT
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