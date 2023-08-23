Новый кроссовер от 1 879 000 рублей — на чем сэкономили китайцы?

Livan X3 Pro — один из самых доступных в своем классе автомобилей в России.

Livan – не из Ливана, как может показаться. А вот если у вас возникли ассоциации с некогда популярным у нас китайским Лифаном, вы не ошиблись. После банкротства компании ее выкупила Geely и поменяла одну букву в названии.

Как это сказалось на качестве самих автомобилей, узнаем на примере кроссовера Livan X3 Pro. С ценой 1,87 млн рублей он является одним из самых доступных – Haval Jolion c механикой на 20 тысяч дороже.

Livan X3 Pro. Цена в России от 1 879 000 ₽. Шасси Ливана, баланс которого смещен в сторону комфорта, оказалось на удивление неплохим.

Вопросы принадлежности

Только называть Livan X3 Pro кроссовером, пусть и переднеприводным, я бы поостерегся. Дело не только в том, что привод лишь передний. Заявленный клиренс 185 мм – это до поддона картера, а в реальности под защитой я намерил чуть больше 15 сантиметров. У любого кросс-хэтча, да даже у обычной Гранты больше.

Дорожный просвет – далеко не единственный пункт, в котором чувствуется преувеличение в характеристиках. В 400 литров объема багажника мне тоже не верится. Реальный объем скорее всего в полтора раза меньше. А если сложить спинки второго ряда, то образуется неприлично высокая ступенька.

На втором ряду жить можно, но спинки расположены строго вертикально – это неудобно. Багажник, как уверяют официальные данные, вмещает 400 литров, но больше похоже, что это объем под крышу – багажник небольшой.

Впрочем, странно было бы ждать вместимости от машины длиной четыре метра. На втором ряду сесть можно, но высоким людям будет непросто. А вот на регулировке руля по вылету экономить не стоило – это начисто перекрывает достоинства неплохого сиденья водителя. А так приходится сидеть с сильно согнутыми ногами или тянуться к рулю.

Но сам интерьер удивил. Я не ждал увидеть такое разнообразие цветов в машине ценой до двух миллионов. Создатели окрасили часть панелей в темно-синий цвет, обшили искусственной замшей того же цвета подлокотники на дверях и добавили рыжих элементов.

Аналоговая приборная панель с монохромным дисплеем борткомпьютера удобна для чтения. Медиасистема работает неплохо, хотя обилием функций не отличается. Климат-контроля нет, только обычный отопитель и кондиционер. Всё управление отдано физическим клавишам.

Интерьер разбавлен красками – часть пластика темно-синего цвета, есть оранжевые элементы. Для удобной посадки остро не хватает регулировки руля по вылету.

Намек на яркое шасси? Если хочется спортивных ноток, то нет – Livan X3 Pro совершенно про другое. Он просто едет. С мотором 1.5 мощностью 103 л. с. и вариатором (доступна только такая связка) машина неплохо набирает ход – без задора, но и овощем его не назвать.

То же касается и ходовой части. Центр тяжести высок и крены прослеживаются явно. Но ничего критичного. При этом в подвеске чувствуется запас энергоемкости на плохих дорогах – качество, которое порой не встретить у «китайцев» вдвое дороже.

Еще бы шумоизоляцию подтянуть. На любом покрытии постоянно сопровождает гул от арок и днища. А разгон я сильнее ощущаю ушами, нежели телом – кажется, что моторный отсек никак не изолирован. Звук работы двигателя напоминает журчание воды в пластиковом коллекторе.

Надеюсь, что полуторалитровый атмосферник мощностью 103 л. с. не доставит владельцам особых хлопот. Официальных данных по динамике и расходу топлива нет.

ВТОРИЧНЫЙ ВЫБОР С бюджетом до двух миллионов можно найти интересный кросс-хэтч на вторичном рынке. Например, рестайлинговый Volvo V40 Cross Country 2018–2019 годов выпуска. Оптимальный вариант – переднеприводный V40 с турбомотором 1.5 (152 л. с.) и шестиступенчатым автоматом. Таких машин на рынке больше всего. Volvo V40 Cross Country Subaru XV Kia XCeed Того же возраста будет и Subaru XV нынешнего поколения. Правда, в этом случае, скорее всего, будет полный привод. Оптимальное сочетание мотора и коробки – двухлитровый атмосферник (150 л. с.) с вариатором. Среди машин посвежее можно подыскать Kia XCeed. Большая часть машин на рынке – с турбомотором 1.4 (140 л. с.) и роботом. Правда, что-то говорить о долговечности этих агрегатов пока рано.

Ожидание и реальность

Честно скажу, садясь в Livan X3 Pro и помня о его цене, я ожидал провала. Но реальность оказалась приятнее. Конечно, по акустическому комфорту и по проработке рабочего места водителя это не лидер рынка. Но в остальном – вполне цельный автомобиль.

Для многих главным недостатком станет то, что Livan просто слишком маленький и едва ли потянет на роль универсальной машины даже для небольшой семьи.

Livan X3 Pro

Длина / ширина / высота / база 4005 / 1760 / 1575 /2480 мм

Снаряженная / полная масса 1215 / 1590 кг

Объем багажника 400 л

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1498 см³; 76 кВт/103 л.с. при 5600 об/мин; 142 Н·м при 4700 об/мин

Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 45 л

Трансмиссия передний привод; CVT