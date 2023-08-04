Самый доступный (пожалуй!) китайский кроссовер – проверяем на деле

Новый бренд Livan – это бывший Lifan. Его выкупил концерн Geely и слегка изменил название. Первая модель на нашем рынке – компактный кроссовер Х3 Pro.

Неплохие двигатель и коробка

У Ливэна (именно так официально произносится название) только один силовой агрегат. Это бензиновый атмосферник объемом 1,5 л и мощностью 103 л.с., который работает в паре с вариатором.

Ожидаемо, что с таким мотором кроссовер, чья снаряженная масса больше 1,2 тонны, будет еле ехать. Однако с небольших скоростей ускоряется Х3 неплохо. И лишь после 100 км/ч его энтузиазм заметно угасает.

Правда, и расход топлива небольшой. В смешанном цикле Livan потребляет меньше 8 л/100 км. Да еще и спокойно переваривает 92-й бензин.

Комфортно едет

Отточенная управляемость и удовольствие от прохождения поворотов – это не про Livan. X3 сильно кренится и не быстро реагирует на действия рулем.

А вот плавность хода достойная. Мелкие неровности практически бесследно растворяются в подвеске и высокопрофильных шинах.

Кроме того, у подвески хорошая энергоемкость. Даже при проезде больших ям и колдобин пробоев нет. Такими свойствами не могут похвастать и куда более дорогие модели из Китая.

Разве что на большой скорости легкая задняя часть с небольшим свесом порой «козлит».

На декоративной крышке двигателя есть логотип Geely.

Что за шум?

Один из главных недостатков Х3 – скверная шумоизоляция. Ветер сильно воет уже на 100 км/ч, особенно в районе зеркал и передних стоек. Гул из колесных ниш и из-под днища присутствует на всех скоростях.

Отчетливо слышно двигатель – в моторном отсеке почти нет шумоизоляции. И тембр выпускной системы неприятный. Даже при легком касании педали звук мотора напоминает журчащую воду в пластиковом коллекторе.

Полагаю, что многие покупатели раскошелятся еще и на дополнительную шумоизоляцию.

В скрытых полостях нет никакой дополнительной шумоизоляции.

Тесный салон и неудобная посадка

Наивно ждать простора внутри от машины длиной четыре метра. На втором ряду людям ростом выше среднего будет тесно. Расстояние до потолка приемлемое, но места для ног впритык,

На регулировке руля по вылету экономить не стоило. Приходится сидеть с сильно согнутыми ногами или тянуться к рулю. А вот передние сиденья в целом удобные.

По официальным данным, объем багажника составляет почти 400 литров. Но реальная вместимость в полтора раза меньше: уместится только пара чемоданов.

Погрузку затрудняет высокий порог пятой двери. В подполье нашлось место только для узкой докатки – нет никаких отделений для мелочевки.

Часть пластика темно-синего цвета, есть оранжевые элементы. Чтобы удобно устроится на водительском месте, не хватает регулировки руля по вылету. При складывании спинок задних сидений образуется большая ступенька.

Сколько стоит?

Кроссовером Livan X3 Pro можно назвать с натяжкой – под защитой чуть больше 15 см. Это, скорее, кросс-хэтч.

У нас его предлагают только в одной комплектации за 1 879 000 рублей. При нынешнем уровне цен на автомобили – недорого. Только не стоит забывать, что это маленький кроссовер с передним приводом и небогатым оснащением.

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