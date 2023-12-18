На замену Октавии: большой тест лифтбека нашей сборки

Эксперт «За рулем» испытал Москвич 6 с мотором 1.5 Т GDI и роботом

Год назад из всех моделей на российском рынке только Гранта не была кроссовером или внедорожником. Затем поголовье легковушек существенно выросло – благодаря преимущественно седанам. Москвич 6 стал глотком свежего воздуха: большой лифтбек в новом времени может заменить собой некогда народные Рапид и Октавию.

Москвич 6 1.5 Т GDI. Цена в России от 2 626 000 ₽. Дизайн Москвича – сдержанный. Единственный неформальный штрих – резко восходящая линия остекления. Светодиодные фары дают яркий и ровный пучок в обоих режимах. Дополнительных функций нет.

За багажник – пять с плюсом

Китайцы почему-то проектируют седаны спустя рукава. Спинка заднего дивана чаще складывается целиком, а у отдельных уникумов вовсе зафиксирована намертво. Внутренней ручки для закрывания, чтобы не пачкать руки зимой, нет. Об удобных нишах и крючках тоже забудьте. И вдобавок эта мода на короткие крышки и зауженные проемы. Мы же люди хозяйственные, нам так не нравится. Поэтому знакомство с Москвичом я начал именно с багажника.

Другое дело! Под огромным проемом – трюм, который визуально близок к заявленным 540 литрам объема. Почти как у Октавии.

Внутри на пятой двери есть ухватистая ручка, а заглушка по левой стороне вселяет надежду на возможное появление электропривода.

Левый закуток отгорожен сеткой. Баклажку незамерзайки она не удержит, но что-то легкое – вполне. И спинка по-человечески складывается по частям. На обивке правой колесной арки пришита пара резиновых петелек. Штатно это придумано для знака аварийной остановки, но можно использовать их, например, для щетки или зонта.

Багажник шикарен – и точка.

А что в салоне?

Машина немаленькая: 4770 мм длины и 2670 мм между осями. Она стоит всего на полступени ниже наших прежних бестселлеров Kia K5 и Toyota Camry. Кроссовер Москвич 3 активно появляется в такси, хотя он для такой работы тесноват. Полагаю, что таксопаркам лифтбек больше придется по душе. Тем более, что его прародителя JAC J7 в последние месяцы под извоз берут охотно.

Второй ряд в Москвиче 6 просторный, все обязательные удобства есть. Кроме обогрева, но эту недоработку по общей традиции почти всех последних новинок обещают устранить по ходу дела.

Посадка сзади комфортна. Откидной подлокотник появляется в комплектации Бизнес. Спереди подушка коротковата, а вот спинка удалась. Даже без регулировки поясничного упора после трех часов за рулем спина чувствует себя отлично. Обогреваются обе части кресла.

Спереди уже есть на что поворчать. Сиденье установлено высоковато. Чтобы рассмотреть на дороге что-то впереди справа, рослому водителю приходится «подныривать» под салонное зеркало.

Подушка короткая. Руль не регулируется по вылету. В некоторых машинах это не принципиально, но в Москвиче я не смог усесться так, чтобы не хотелось придвинуть к себе баранку.

Динамичный?

Про базовый 136‑сильный турбомотор представители марки рассказали интересное. Оказывается, это копия 150‑сильного мотора, который стоит на Москвиче 3. Дескать, вся разница в особенностях сертификации, и скоро для кроссоверов ТТХ переправят на 136 л. с. Одинаковы и вариаторы.

По Москвичу 3 мы с этим сочетанием уже знакомы. Поэтому я обратил внимание на топовую версию Москвича 6 – с двигателем 1.5 турбо отдачей 174 силы. И это не банальная перепрошивка. У более слабого мотора алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. А 174‑сильный построен на чугунном блоке, у него непосредственный впрыск, другой турбокомпрессор и увеличенная степень сжатия. АИ‑95 обязателен для обоих моторов. Вместо вариатора «богатый» Москвич имеет 6‑ступенчатый преселективный робот с мокрыми сцеплениями.

Жесткий пластик теряется на фоне мягкого, вставок из экокожи, искусственной замши и вставок под металл. Черный цвет «развеселили» зеленой прострочкой. Вертикально ориентированный дисплей шикарно подходит под отображение навигации. Так удобнее, чем следить за маршрутом на узком горизонтальном экране. По бокам – сенсорные клавиши доступа к основному меню медиасистемы. Сенсорные ползунки регулировки температуры и скорости вентилятора работают четче, чем в последних Шкодах и Фольксвагенах.

Как это часто бывает в недорогих машинах, климат-контроль требует ручной подстройки. В частности, этот Москвич не умеет отслеживать запотевание стекол и бороться с ним. Кнопки ЭРА-ГЛОНАСС испортили площадку под смартфон. Мотивировали такое размещение тем, что так легче подключиться к штатной проводке. Интересно, как в других машинах находят провода в потолочном блоке? Бокс под крышкой – с охлаждением.

Паспортное время разгона до 100 км/ч неизвестно. По замерам на влажном асфальте и на зимних шинах получилось 9,5 с, но в летних условиях точно станет меньше. Агрегат действительно бодрый, выходить на обгон с ним можно смело. Еще бы роботу чуть подправить алгоритм работы. А то нужную передачу он любит подбирать уже после выхода на встречную полосу, что слегка нервирует. Переключения порой ощутимы и при плавной езде.

Аппетит, как водится у китайских турбомоторов, не самый скромный. В преимущественно трассовом режиме вышло, по прикидкам, около 8,5 л/100 км. О надежности тандема пока сказать нечего: агрегаты для России абсолютно новые.

Три дизайна виртуальной приборки. И вроде бы все информативны, но хочется видеть в числе вариантов и чистую классику.

На первых метрах нужно приноровиться к тормозам: схватывают мгновенно и сильно. Но дело быстро идет на лад, и по этой части Москвич на высоте. Шумоизоляция колесных арок неплоха, однако после 100 км/ч начинаешь слышать завихрения в районе наружных зеркал. Любителям ездить, приоткрыв на мизер окно, придется расстаться с этой привычкой или поставить дефлекторы. Без них в щёлке по-разбойничьи свистит ветер.

ЧТО ПОЧЕМ? В начальной комплектации Комфорт за 2 626 000 рублей Москвич 6 оснащен 136‑сильным мотором с вариатором, умеющим имитировать шесть квазипередач. В оснащении – ESP, 17‑дюймовые колеса, отделка салона экокожей, электроскладывание зеркал, трехступенчатый обогрев передних сидений, кондиционер, противосолнечные козырьки с подсветкой, круиз-контроль, парктроник и камера сзади, бесключевой доступ и запуск двигателя, LED-оптика, датчики света и дождя. Медиасистема сразу богатая, с вертикальным дисплеем на 10,4 дюйма, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. А вот подушек безопасности только две. Уровень оснащения Бизнес дороже на 200 тысяч. Я выбрал бы его за две дополнительные подушки безопасности (шторки, возможно, появятся позже в более дорогой версии) и камеры кругового обзора с классной картинкой. Вместе с ними идут люк, цифровая приборка (красиво, но бесполезно), климат-контроль (часто требует ручного вмешательства), электропривод водительского кресла (почему-то частичный). За 2 976 000 рублей предлагают машину со 174‑сильным мотором, электронным джойстиком роботизированной коробки передач и подрулевыми лепестками, двухуровневой центральной консолью (на фото – упрощенный базовый селектор).

Как едет?

Благостное настроение пошатнулось после первого «лежачего полицейского». Громко, тряско. На скорости около 70–80 км/ч словили пару ям и, кажется, дело дошло до пробоя подвески. Микропрофиль дороги Москвич в салон не транслирует, но обо всех дефектах покрупнее будете знать.

С недостатками можно было бы смириться, если бы не три момента. Во‑первых, машина позиционируется как российская и адаптированная. Не чувствуется.

Во‑вторых, некоторые из чистых «китайцев» уже умеют ехать лучше. Пример – Livan S6 Pro. В‑третьих, родственный Москвич 3 ведет себя лучше. Выходит, могли побороть, но не стали?

В России над Москвичами работает фактически та же команда, что над моделями Renault, выпускавшимися в Москве и Тольятти. А они, как вы помните, были тщательно и грамотно адаптированы под наши условия. Уверен, что мотивация сделать хороший продукт тоже есть. Дадим время и посмотрим. А пока есть и мелкие проблемы. На нашей тестовой машине, например, периодически «отваливалось» изображение с камеры заднего вида и «засыпал» датчик дождя, не давая команду на взмах щеток.

Сзади – многорычажная подвеска. И настроена она хорошо: Москвич послушен, местами даже азартен.

Мощный двигатель, огромный багажник, неплохая медиасистема Подвеска не любит ямы, глюки отдельных опций

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«Говорят, царь ненастоящий!» – примерно так многие восклицают про возрожденные Москвичи. Мол, не родня они прежним, «ламповым». А я не согласен. По уровню качества это однозначный шаг вперед. А еще я заметил в «шестерке» наследную черту со знаком плюс: стекло пятой двери остается чистым в любую слякоть, дворник ему не нужен. В век парктроников и камер это уже не так важно, однако преемственность забавная.

Постарайтесь относиться к реинкарнации Москвича так же – умерив скепсис. Хотя, зная цену в 2,6–3 млн рублей, это и сложно.

Тест и видео нового седана Changan Lamore за 2,79 млн рублей тут.

МОСКВИЧ 6 1.5 Т GDI

Длина / ширина / высота / база 4770 / 1820 / 1492 / 2760 мм

4770 / 1820 / 1492 / 2760 мм Объем багажника 540–1650 л

540–1650 л Снаряженная / полная масса 1560 / 1910 кг

1560 / 1910 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 128 кВт / 174 л. с. при 5500 об/мин; 280 Н·м при 1800–3500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 128 кВт / 174 л. с. при 5500 об/мин; 280 Н·м при 1800–3500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н. д.

н. д. Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 55 л

АИ‑95 / 55 л Расход топлива в смешанном цикле н. д.

н. д. Трансмиссия передний привод; Р6