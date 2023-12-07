Плоский руль, ЗD-регистратор, контроль за водителем – этот «китаец» умеет удивлять

Эксперт «За рулем» обнаружил много удивительного в новом седане Changan Lamore

За последний год выбор седанов в России стал богаче. Правда, цены сильно повысились и компактных моделей почти нет. Дешевле 2 млн рублей и из В-класса – только Changan Alsvin.

Львиная доля остальных легковушек стоит от 2 до 3 млн рублей. Changan Lamore – в их числе. И это очень интересный вариант.

Стильный снаружи

Разработчики больших седанов в последнее время боятся экспериментировать с дизайном. А китайцы, наоборот, любят ломать стереотипы. Поэтому Lamore наделили не традиционной строгой, а броской и эффектной внешностью. Даже не скажешь, что этот спортивный и элегантный автомобиль вытянулся в длину на 4770 мм (почти бизнес-класс!).

В профиль похож на лифтбек – необычно и стильно. Минус – узкий проем багажника. Но это общая черта почти всех современных седанов.

Оригинальный внутри

В интерьере доминирует необычный оливковый цвет. Руль сплюснут сверху и снизу, отчего больше напоминает штурвал. На комбинацию приборов нужно смотреть поверх него.

Несмотря на нетипичные решения, с эргономикой всё в порядке. Вертикально ориентированный центральный дисплей удобен при использовании навигации – отображается больший фрагмент маршрута.

Кресло с неплохим профилем снабжено интегрированным и выдвинутым вперед подголовником. Мне в таком удобно. Но из «теплых опций» есть только обогрев водительского сиденья.

Заявленный объем багажника – 520 л. Спинка складывается только целиком, под полом лежит докатка.

Мощный и динамичный

Турбомотор при 1,5 л выдает 181 л.с. Больше мощности при таком объеме на нашем рынке сейчас никто не предлагает. Даже в стандартном ездовом режиме (тем более в спортивном) Changan мгновенно подрывается с места при нажатии на газ. Охотно подхватывает разгон и преселективный робот, хотя работает не всегда безупречно.

Lamore весит 1325 кг – немного при солидных габаритах. Активной езде больше всего сопротивляется подвеска, грубо отрабатывающая крупнокалиберные дефекты дорожного покрытия.

Удобный и технологичный

Многие «китайцы» оборудованы встроенными видеорегистраторами. Обычно это девайс располагает одной камерой за салонным зеркалом.

Сhangan Lamore записывает видео в разрешении Full HD на все четыре камеры кругового обзора. На картинку накладываются метки текущей скорости, режима коробки передач, положения педалей газ или тормоз, включения поворотников, пристегнутого ремня безопасности водителя.

Еще один объектив над салонным зеркалом позволяет делать селфи. На домашнем рынке у Lamore есть система контроля состояния водителя с расширенным функционалом. Она распознает в руках водителя сигарету (чтобы приоткрыть окно) и смартфон (чтобы предупредить, что это опасно).

На втором ряду жаловаться не на что: сгодится и для семьи, и для такси.

Сколько стоит?

Крупный и броский Changan Lamore стоит в единственной комплектации 2,79 млн рублей. Если модель приглянулась по дизайну и ездовым характеристикам, но не нравится форм-фактор седана, у бренда на нашем рынке есть еще более агрессивный и одновременно практичный лифтбек Uni-V.

Горячие автоновинки зимы 2023-2024 тут