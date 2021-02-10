Новый китайский лифтбек: тест-драйв и видео

JAC J7 — больше, чем Octavia, но при этом не дороже Рапида.

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В середине нулевых самым популярным китайским автомобилем был легковой Chery Amulet. Но постепенно китайцы отчаялись продавать у нас «пузотерки»: не берут! Всем нужен кроссовер.

На этом фоне дебют лифтбека JAC J7 — неожиданность. Только мне в его названии видится пакет сока?

Стиль? Есть

Давно ли на рынке появлялся автомобиль за 900 тысяч рублей, который был бы крупнее Октавии (на 86 мм длиннее и на 74 мм превосходит ее по колесной базе)? Почти Superb по цене упакованной Весты!

Подходить к Джаку приятнее сзади: глаз радуется протянувшемуся через пятую дверь габаритному огню. Хромированные молдинги и черную крышу не встретишь и на многих более дорогих автомобилях.

JAC J7 CVT. Цена в России от 899 000 ₽. Дизайн хотя и итальянский, пера Даниэля Кальоне, толика китайской вычурности имеется. Зато в потоке не теряется.

Багажник? Просторный

Преодолеваю сопротивление газовых упоров, и передо мной открывается внушительный багажник. На глаз объем не меньше, чем у Октавии, а по заводским данным уступает 38 литров. По идее, должно быть наоборот, раз машина крупнее. Отделка лучше, чем в «бюджетниках», но удобств — суровый минимум: одна скромная лампочка и небольшой карман с хлипкой на вид сеткой. Такелажных петель нет.

Под полом докатка. Объемный багажник не приспособлен для закрепления поклажи, но отделка на удивление качественная.

А что для пассажиров?

Второй ряд по запасу пространства для ног гостеприимен. Центрального тоннеля почти нет, при моем росте 180 см от коленей до спинки переднего кресла — четыре пальца. В этой зоне заметно просторнее, чем в машинах гольф-класса (почему так — объясню позже). А вот потолок давит — между макушкой и потолком едва проходит ладонь. А третий пассажир должен быть не выше полутора метров — иначе ему просто не распрямить шею, сидя на выпирающей подушке.

Короткая подушка переднего сиденья завалена вперед. Регулировки поясничного упора нет. Сзади минимум дополнительных удобств и мало места над головой.

Спереди — красота! Где-то я уже видел похожую переднюю панель с вертикальным планшетом на консоли. Привет, Tesla! Отделка простроченным кожзамом выглядит богато: про Rapid и вспоминать неудобно.

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В погоне за стилем упустили эргономику. Руль настраивается только по углу наклона, а расположен он близко к педалям: приходится сидеть придвинувшись. Отсюда и простор для ног задних пассажиров…

Откровенный провал — передние кресла. Спинка еще ничего, с вменяемой боковой поддержкой, близко посаженным к затылку интегрированным подголовником. Подушка же сплошное мучение: короткая, плоская и заваленная вперед. Как ни устраивайся, ногам не хватает поддержки. Регулировка по высоте делу не помогает.

Как он едет

Из десятка протестированных нами за последний год «китайцев» почти все показали достойный уровень ездовых настроек. Растут над собой! J7 тоже неплохо слушается руля. Выдающейся обратной связью не блещет, но реакции на зимней дороге адекватны.

В нижней точке под моторным отсеком я намерил 185 мм. Но снизу силовой агрегат не прикрыт даже от пыли и грязи.

На двигателе нет декоративной крышки, а светодиодные фары удивляют необычно большими радиаторами охлаждения.

Система стабилизации настроена грамотно: в слякотных и заснеженных поворотах лифтбек приятно ввинчивается в вираж. Подвеске хватает энергоемкости, но перед крупными неровностями я всё же притормаживаю. Ход некритично жестче, чем у того же Рапида, но на ямах что-то громыхает, особенно сзади. Заглянул под кузов: многорычажка, как и обещает техническая характеристика. Однако по повадкам больше напоминает упругую балку.

Турбина полуторалитрового мотора не устает напоминать о себе характерным свистом. Другого мотора нет. А у этого «пакета сока» (недолюбливают у нас малокубатурные «турбы») характер ровный, и 136 сил хватает на бодрый подхват только в городском режиме. На трассе ускорение становится вялым. Больше шума, чем толку.

К вариатору Punch VT3+ претензий нет, однако, по ощущениям, в нем растеряла силы отнюдь не одна-другая «лошадь». Подозреваю, с механической 6-ступенчатой коробкой JAC заметно веселее — с ней идут две комплектации из трех.

Резюме: едет JAC J7 сносно. Попади он в мои руки года два-три назад, я бы рассыпался в комплиментах. Теперь же это стандартный средний уровень для Китая.

НА ЯЗЫКЕ ОРИГИНАЛА Оригинальное название лифтбека J7 в Китае — JAC Jiayue A5. Машина свежая: представлена в Китае осенью 2019 года. Производством занимается СП с немецким Фольксвагеном. Двигатель отличается от нашего. На родине он чуть мощнее и моментнее: 150 л.с. и 210 Н·м. Зачем дефорсировали — загадка, ведь убранные «лошади» не перевели мотор в более выгодный налоговый диапазон. В Китае лифтбек продают и в электрической версии JAC iC5 (на фото) отдачей 142 кВт с батареей емкостью 64,5 кВт·ч. Этого хватает на разгон до сотни за 7,6 с и 530 км автономности по циклу NEDC соответственно. В переводе на наши деньги машина стоит 1,8–2 млн рублей.

Тепла? Не ждите

Китайцы продолжают наступать на одни и те же грабли. В то время как все локализованные в России модели обрастают «грелками», с Востока к нам продолжают тащить холодные версии с сиденьями из кожзама, которые на холоде, кажется, сами покрываются мурашками. Про руль, задние сиденья и ветровое стекло даже не говорю. Хотя Джаки для нашего рынка собирают в Казахстане, на заводе «СарыаркаАвтоПром» — и адаптацией для холодного климата там заняться явно проще, чем в Китае.

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Не нашел и упомянутой в списке оснащения регулировки спинки заднего дивана по углу наклона. Жаль: то была бы уникальная фишка для недорогих легковушек.

В российском представительстве фирмы JAC изо всех сил стараются выбить от китайской стороны изменения в спецификации, но шансов немного. Полтора года назад к нам приехал пикап JAC T6, и он по-прежнему продается без обогрева сидений — хотя в остальном автомобиль вполне достойный.

Отклик на нажатие тачскрина — с некритичной задержкой. Настроек достаточно много, но кривой перевод с китайского не всегда позволяет понять, о чем речь (проблема для машин из Поднебесной типичная). Все настройки микроклимата реализованы через дисплей. С помощью мобильного приложения Easy Connection экран смартфона полностью зеркалится на бортовой экран. Навигатор можно сориентировать вертикально, а вот видео придется смотреть с маленькой картинкой: запись-то горизонтальная.

У всех машин — цифровая приборка и вертикальный медийный дисплей диагональю 10,4 дюйма.

Атмосферная подсветка необычная — с орнаментом. У нее выбор из 64 цветов, и она умеет мигать в такт музыке.

Комплектации и цены

Не хотите псевдокожу? Берите «базу» на механике за 899 000 рублей. С тканевой обивкой сидений. Из оснащения — система стабилизации, две подушки безопасности, кондиционер и электропакет. Задний парктроник есть, но непонятна копеечная экономия: датчиков всего два. Из приятного — светодиодные фары. Без дополнительных функций, но ближним и дальним светят достойно.

Во второй версии Comfort добавляются вещи не первой и даже не второй необходимости: люк в крыше, салон из искусственной кожи. Датчиков парктроника уже четыре, а еще есть круиз-контроль и камера заднего вида. Доплата за все — 100 тысяч. Итого — миллион. За 1,1 млн рублей JAC J7 предложит вариатор, датчики света и дождя, однозонный климат-контроль, боковые подушки безопасности (но не шторки). Ничего выдающегося, за исключением богатой мультимедийки, которая стоит на всех версиях. Но и цена по нынешним временам гуманная.

Пожалуй, аналогичного предложения по соотношению цены и размеров автомобиля не было со времен Волги Siber. Так что можно присмотреться, если не боитесь прослыть неформалом. Машина не без проблем, зато цена — от 900 тысяч до 1,1 миллиона рублей.

Отличный баланс управляемости и плавности хода, хорошее соотношение цены и качества Задний редуктор и выпускная система не защищены

Номинант Гран-при «За рулем» К участию в Гран-при «За рулем» 2021 допускаются только новые модели, то есть появившиеся в 2020 году или сменившие поколение — фейслифт, рестайлинг и обновление моторной гаммы в расчет мы не принимаем. JAC J7 — стопроцентная новинка. А насколько он хорош? Давайте ответим на этот вопрос вместе! Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2021 — компания Cordiant.

Правила Гран-при «За рулем» 2021 — тут.

О победителях Гран-при «За рулем» 2020 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в прошлый раз автомобили, читайте здесь.

JAC J7 CVT Длина / ширина / высота / база 4775 / 1820 / 1492 / 2760 мм

4775 / 1820 / 1492 / 2760 мм Снаряженная масса 1440 / 1865 кг

1440 / 1865 кг Объем багажника 540–1510 л

540–1510 л Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт / 136 л.с. при 5500 об/мин; 200 Н·м при 2000–4500 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1499 см³; 100 кВт / 136 л.с. при 5500 об/мин; 200 Н·м при 2000–4500 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н. д.

н. д. Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑95 / 55 л

АИ‑95 / 55 л Расход топлива: смешанный цикл н. д.

н. д. Трансмиссия передний привод; CVT

ПАЛИТРА ШИРИТСЯ За последние полтора года гамма Джака в России расширилась втрое. К малопопулярным паркетникам S3 и S5 присоединились пикап Т6 (самый доступный на рынке после УАЗа), электрохэтчбек iEV7S (самый дешевый из официально поставляемых к нам электромобилей, цена 2,3 млн рублей) и лифтбек J7. Вот-вот появится большой кроссовер S7. В нынешнем году ждем рестайлинговый JAC S3, паркетник S4 и пикап Т8 Pro. А в прошлом году в России сертифицировали грузовичок-полуторку N‑серии. Обновленный JAC S3 JAC S7 JAC S4 JAC T8 Pro JAC N‑серии



Какие китайские автомобили пользуются спросом в России, узнайте тут.

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