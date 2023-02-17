Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором

Как едет? Сколько в нем китайского, а сколько от Volkswagen? Сколько стоит (и станет ли дешевле)? Ответили на все вопросы.

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По закону жанра, на встречу с новыми Москвичами я должен был приехать на Москвиче старом. Благо, есть у меня Москвич‑412 в идеальном состоянии. Хранится в теплом гараже, заводится с полтычка. Поехал бы даже по московской слякоти — ради такого дела не жалко.

Но — нет. Протянуть нить времен, как это любят делать Mercedes-Benz или Volkswagen, не получится.

Слишком большой временной провал — последний «настоящий» Москвич собрали на АЗЛК в 2001 году.

Слишком разные родословные у «тех самых» Москвичей и у новорожденной машины.

И даже гигантский корпус бывшего завода Renault, где крупноузловым способом из китайских машинокомплектов собирают Москвич 3, имеет к прежним машинам весьма опосредованное отношение: в нем никогда не собирали Москвичи. Это новый моторный завод, который долго строили на излете СССР — но так и не смогли запустить, а затем в него заселилась компания Renault.

Да и так ли важна для массового покупателя связь времен? Ему важнее связь цены и «количества автомобиля» за нее предлагаемого. А предлагают нам бензиновые машины — с турбомотором мощностью 150 л. с. Более слабые атмосферные версии 1.6 (108 л. с.) лишь в проекте. Не видел я пока и живых электромобилей Москвич 3е.

Первые впечатления

На краткое знакомство с двумя машинами — с механической коробкой и с вариатором — у меня было чуть больше часа. И небольшая закрытая трасса — с проплешинами асфальта, с надолбами замерзшего снега и лужами начавшейся оттепели.

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Времени — в обрез. Ездить или фотографировать? Ездить! Вот стенограмма впечатлений.

Механическая шестиступка идеально сочетается со 150‑сильным турбомотором. Трогаешься легко, переключения четкие. И снизу неплохо едет, и на верхах не дохнет. Хорошая коробка, отличный мотор! Ну почему, почему до сих пор ничего этого нет на Ладах?

Драное покрытие (где скользко, где держак) заставляло осторожничать, но систему стабилизации я все-таки отключил. Это одна из немногих физических кнопок в салоне, и это в прямом смысле слова кнопка: если уж нажал — система отключается полностью и навсегда. Хоть 100 км/ч набирай — не включится обратно! Типа, если ты такой смелый — давай, сам рули.

Под пластиковой защитой моторного отсека я намерил около 160 мм. Если поставить стальную, будет чуть меньше.

А управляется машина бодренько. В меру «короткий» руль (2,7 оборотов от упора до упора), довольно четкие реакции, умеренные крены. Хоть какой-то характер есть — в отличие от аморфных одноклассников Chery Tiggo 4 и Haval Jolion.

Ответочка — жесткая подвеска. По характеру работы чем-то напомнила Volkswagen Taos. Похоже, что и стойки подвески от Таоса.

Скручивающая балка задней подвески не подразумевает привод на задние колеса. Зато она проще в ремонте, чем многорычажка.

Не-не, белены я не объелся. JAC плотно сотрудничает с Фольксвагеном — у них есть совместное предприятие. И некоторые модели сделаны на базе немецкой платформы MQB — так что пересечения вполне возможны.

Я было начал советовать заводским людям поработать над подвеской, чтобы немного ее «распустить», но тут же сообразил, что затея не ахти: если сделать эту короткоходную подвеску мягче, на больших кочках она просто будет замыкаться на буферы. И всё же, я бы попробовал. Если позовут на помощь — не откажу.

На быстрой скользкой трассе Москвич 3 показался мне гораздо живее, нежели одноклассники Haval Jolion и Chery Tiggo 4.

Про турбомотор

Турбомоторов у нас по-прежнему чураются, хотя в меньшей степени, чем лет пять назад. Агитировать не буду. А знать вам нужно вот что.

У этого мотора простой распределенный впрыск — менее проблемный, чем непосредственный. Можно даже ГБО поставить.

Для российского рынка взяли вариант настроек под нашу налоговую планку (149,6 л. с., 210 Н·м), не снижая экологический класс (пятый).

Даже аккумулятор — китайский. Крупноузловая DKD-сборка практически никак не влияет на качество. Силовой агрегат приходит в сборе на подрамнике, мотор и коробка уже заправлены маслом. На заводе предусмотрен запас масла только на долив. А полностью заправляют лишь систему охлаждения и тормозную систему.

Двигатель официально сертифицирован под 92‑й бензин. Я всё равно лил бы 95‑й — от греха подальше.

В моем рваном стиле езды получилось около 10 л/100 км. Полных данных по расходу нет, но я нашел один из базовых показателей: для машины с вариатором заявлен расход в смешанном цикле 6,6 л/100 км. Оптимистично.

Про вариатор

Боятся его многие. До сих пор. Я — не боюсь.

Во‑первых, таких вариаторов Punch VT3S делают в Китае по миллиону в год — и ресурс у них вполне приличный.

Я оцениваю его в 200 тысяч км — при грамотной эксплуатации.

Во‑вторых, у него нет гидротрансформатора — вместо него работает многодисковое сцепление.

Это упрощает конструкцию по гидравлике. Правда, снижает потенциал на бездорожье — хотя на него, как вы поняли, соваться всё равно нет смысла. Многодисковое сцепление избавляет вариатор от гидравлического провала при троганье — полное ощущение, что едешь на роботизированной коробке.

В‑третьих, уже сейчас на вариатор можно купить или заказать запчасти, причем относительно недорогие.

Фрикционный диск фирмы Lintex можно найти за 450 рублей, а полный комплект из шести штук — за 2600 рублей. Ремень Bosch — за 24–26 тысяч рублей. Фильтры есть разные и по разным ценам — от 500 до 1500 рублей. Комплект прокладок и сальников — 3300 рублей.

Продолжение — на следующей странице.