Особая модификация Москвич 3e: в продаже с сегодняшнего дня

Электрическая модификация уже знакомого нам “Москвича 3” поступит в продажу сегодня, 26 декабря.
Цену пока не объявили, но уже известно, что автомобиль можно будет купить со скидкой 925 тысяч рублей по государственной программе льготного автокредитования. Напомним, бензиновый вариант стоит от 1 970 000 рублей.
До нового года завод “Москвич” планирует выпустить 600 автомобилей, из них 200 штук — электромобиль “Москвич 3е”. Производственный план на следующий год — 50 тысяч автомобилей.
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Источник: Говорит Москва
Фото: За рулем