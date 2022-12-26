Особая модификация Москвич 3e: в продаже с сегодняшнего дня — журнал За рулем

Особая модификация Москвич 3e: в продаже с сегодняшнего дня

Эту модификацию можно будет купить со скидкой.

Материалы по теме
Хитрость опытных водителей, чтобы стекло не обмерзало

Электрическая модификация уже знакомого нам “Москвича 3” поступит в продажу сегодня, 26 декабря.

Цену пока не объявили, но уже известно, что автомобиль можно будет купить со скидкой 925 тысяч рублей по государственной программе льготного автокредитования. Напомним, бензиновый вариант стоит от 1 970 000 рублей.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДКак комплексные решения для автопарков упрощают работу?

До нового года завод “Москвич” планирует выпустить 600 автомобилей, из них 200 штук — электромобиль “Москвич 3е”. Производственный план на следующий год — 50 тысяч автомобилей.

  • «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Источник: Говорит Москва

Фото: За рулем

Наше новое видео
Почему я выбираю подержанную Весту, а не новую Гранту: 5 аргументов
Первый тест китайского Dongfeng EC35 (видео)
Нивы и УАЗы стали лучшим подарком бойцам СВО

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров403
Оцените материал
0:0

Отзывы о Москвич (АЗЛК) 3

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: