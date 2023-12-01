Первый тест Москвича 6: 4 достоинства и один большой минус

«За рулем» протестировал Москвич 6 и подметил несколько интересных особенностей

Багажник понравится всем

Огромный проем грузового отсека и 540 л полезного объема – в таком можно перевезти и крупногабаритный груз, и много мелочевки. Удобно, что спинка складывается по частям. И, в отличие от большинства китайских седанов, есть внутренняя ручка для закрывания.

В пятой двери установлена заглушка под кнопку. Не исключено, что появится и электропривод.

Правда, в багажнике нет крючков, на которые можно было повесить сумки, под полом лежит докатка, а в боковых нишах вряд ли удержится пятилитровая канистра с незамерзайкой. Но с этими мелочами можно мириться.

А еще на обшивке правой колесной арки нашлась пара резиновых петель. Они задумывались для фиксации знака аварийной остановки, но их вполне можно использовать и для щетки или зонта.

Просторный и удобный салон

Этот Москвич длиной 4770 мм, колесная база составляет 2670 мм. Размерами чуть-чуть не дотянулся до Kia K5 и Toyota Camry.

Хрома на кузове почти нет. Из дизайнерских фишек – только резко восходящая к задней части подоконная линия.

Второй ряд просторный, все необходимые удобства для пассажиров в наличии. Кроме, пожалуй, обогрева сидений. Но эту недоработку обещают устранить в ближайшее время.

Разнообразные и качественные материалы ловко отвлекают от жесткого пластика. Вертикальный дисплей очень удобен для навигатора. Электронный джойстик коробки идет только с мотором на 174 силы.

Два двигателя и две коробки

Механической коробки нет даже в версиях с маломощным мотором. Впрочем, в этом классе почти никто из конкурентов и не предлагает машины «на ручке».

В бюджетном исполнении Москвич 6 оснащается 136-сильным турбомотором в связке с вариатором. Пока такую версию протестировать не довелось. Однако такой же силовой агрегат ставится на сравнимый по массе кроссовер Москвич 3. И едет тот с таким мотором вполне сносно.

Кто хочет погорячее, есть турбодвигатель 1.5 мощностью 174 силы, работающий в паре с преселективным роботом с «мокрыми» сцеплениями. Это другой мотор. У базового агрегата – алюминиевый блок с чугунными гильзами и распределенный впрыск. А 174-сильный двигатель построен на чугунном блоке, у него непосредственный впрыск, другая турбина и увеличенная степень сжатия.

Едет такой Москвич шустро и уверенно, хотя робот иногда подтормаживает при переключениях.

Светодиодные фары входят в базовое оснащение. Они дают яркий и ровный пучок в обоих режимах.

Комфортно едет

Москвич в целом неплохо управляется для автомобиля с китайскими корнями. Лифтбек ведет себя на дороге уверенно, даже если едешь активно.

За доводку Москвичей отвечает фактически та же команда, что работала над моделями Renault, выпускавшимися в Москве. А эти машины были грамотно адаптированы под наши условия.

Сзади – многорычажка. Часть заслуги в неплохой управляемости лежит на ней.

Самый большой недостаток

Это – высокая цена! Начальная версия стоит 2,63 млн рублей. Расширенный набор опций поднимет ценник еще на 200 тысяч рублей. А лифтбек с топовым мотором будет стоить около 3 миллионов.

Остается надеяться, что из-за последовательной локализации цены немного снизятся. Или хотя бы сделать так, чтобы ценники росли медленнее, чем на остальные автомобили.

Еще один горячий седан из Китая ценой от 2,8 млн рублей тут