E-класс с пробегом или новая Camry: что брать будем?

Допустим, у вас есть около трех миллионов рублей, и вы рассматриваете всего две модели — новую Toyota Camry или Mercedes-Benz E-класса. Конечно, новый Mercedes вы не купите, цена E-класса начинается с 4,5 миллиона, но подержанный дорестайлинговый W213, выпущенный в 2018–2019 годах, вам по карману.

Начнем с того, что это автомобили разных классов. Toyota Camry — D+, а Mercedes-Benz E-класса — соответственно, E+. «Немец» больше по всем измерениям. Главное — больше колесная база. У Camry 2825 мм, а у E-класса 2939 мм — почти как у S-класса W220, выпускавшегося с 1995 по 2005 годы. Так что и салон соответствующего объема. А багажник? У Camry объем 500 или 525 литров, в зависимости от комплектации, у Е-класса 540 литров. В Мерседес влезет на один чемодан больше.

Toyota превосходит Mercedes по величине дорожного просвета (155 против 125 мм). Но вы ведь не собираетесь ездить на бизнес-седане по совсем уж разбитым дорогам, правда?

Доступные варианты

Какую Camry можно купить, скажем, за 3 миллиона? По прайс-листу- практически любую, кроме самой дорогой Elegance Safety (3 222 000). Остаются 7 комплектаций: Стандарт, Стандарт плюс, Классик, Элеганс, GR SPORT, Престиж Safety и Люкс Safety. Увы, выбор силовых агрегатов не так велик: 2,0 на 150 л.с., 2,5 на 200 л.с. и 3,5 л на 249 л.с. Все двигатели бензиновые. Коробки передач — вариатор K120 Aisin или 8-ступенчатый автомат. Привод — только передний.





Теперь посмотрим, какие варианты у Е-класса. По мощности — от 160 до 367 л.с. Кроме бензиновых версий есть и гибридные, и дизельные. Привод — задний либо полный, причем полноприводных Е-классов на вторичном рынке едва ли не больше, чем моноприводных. А все ведущие — большой плюс для легковушки, особенно зимой.





И, естественно, не стоит забывать о дилерских накрутках, которые могут достигать полумиллиона рублей, когда речь о такой востребованной модели, как Toyota Camry. На вторичном рынке с продавцами куда проще торговаться в свою пользу.

Toyota Camry

Дизайн и оснащение

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Даже дорестайлинговый Е-класс смотрится интереснее Camry и снаружи, и уж тем более внутри. Дизайн никогда не был сильной стороной японских машин, в отличие от немецких, и это в данном случае сильно заметно. Как будто машины разных поколений. В Mercedes-Benz — полностью цифровая приборная панель, объединенная в один блок с большим дисплеем мультимедийной системы c великолепной графикой. В Toyota — отдельно стоящий 7-и или 9-дюймовый дисплей мультимедийки, графика на любителя. Качество отделочных материалов также, конечно, выше в Mercedes-Benz. Вообще «ешка» и по архитектуре интерьера, и по качеству очень близка к S-классу, причем не древнему, а современному. Приближается к нему и по оснащенности.





Для Mercedes-Benz E-класса предлагаются такие опции, как система автоматической парковки и пневматическая подвеска с электронным управлением и многокамерными баллонами. В Camry такого нет.

Mercedes-Benz E-класса (W213)

Динамика, управляемость, комфорт

Во всем этом Е-класс также лучше Camry. Сравним, например, близкие по мощности версии — E200 c 2-литровым двигателем на 197 л.с. и Camry 2.5 AT в комплектации Элеганс, 200 л.с.





Toyota Camry Mercedes-Benz E-класса Снаряженная масса, кг 1555 1625 Разгон до 100 км/ч, сек 8,7 7,5 Макс. скорость, км/ч 210 240 Макс. крутящий момент, Нм 243 320





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А еще у Е-класса девятиступенчатый автомат. У Camry — восьмиступенчатый. Расход топлива в смешанном цикле почти равный — 6,9 литра на 100 км пути у Е-класса и 6,8 у Camry. Бак Тойоты вмещает 60 л, а Мерседеса — 50. То есть Mercedes-Benz при заявленном среднем расходе топлива проедет на одном баке 724 км, а Camry — 882 км. К тому же Toyota допускает заправку 92-м бензином (двигатель атмосферный), в отличие от Mercedes-Benz с турбомотором.





Презентацию E-класса нынешнего поколения немцы проводили на гоночной трассе. При тестах на разных дорогах общего пользования все хвалили высокий комфорт автомобиля.





Camry по общим меркам тоже весьма комфортная машина, но рулевое управление у нынешнего поколения модели настроено резковато, а подвеска излишне «зажата».

Toyota Camry

Стоимость содержания

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При покупке новой Toyota Camry вам будут навязывать каско, причем по повышенной ставке, так как эта модель — самая угоняемая в сегменте. Впрочем, страховка E-класса вряд ли обойдется дешевле, ведь и эта модель — «хит» у угонщиков. Так что любой здравомыслящий человек застрахует свежий Мерс.





Сервис, расходники и запасные части у Mercedes-Benz, естественно, дороже, чем у Toyota. Премиальный бренд, как-никак, — вам об этом не дадут забыть.





Гарантийный срок на легковые автомобили Mercedes-Benz в России — два года без ограничения пробега. Так что даже самый свежий Мерс со вторички будет уже не на гарантии.

Mercedes-Benz E-класса (W213)

Toyota предлагает сейчас расширенную гарантию до 7 лет или 160 000 км пробега.

Что выбрать?

Toyota Camry — вариант для тех, кто готов согласиться на меньшие комфорт и престиж, чтобы выиграть в надежности. Сама модель считается относительно беспроблемной, компания дает на машину длительную гарантию, а потом вы сможете легко и быстро продать ее (Camry — один из лидеров по части ликвидности).





Mercedes-Benz E-класса выигрывает и в престижности (мало кто отличит трехлетнюю машину от той, что покинула салон полгода назад), и в динамике, и в комфорте, и в оснащенности, но проигрывает в стоимости содержания. Покупать Mercedes на последние деньги нельзя. Впрочем, это касается и Camry, и многих других автомобилей.