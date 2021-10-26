Mercedes C-класса с пробегом: рейтинги надежности

Автомобили С-класса на рынке уже почти 30 лет, и за это время завоевали репутацию одного из лидеров этого сегмента.

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Mercedes C-класса играет роль законодателя мод для компактных премиальных автомобилей. На него поглядывают и в Alfa Romeo, когда делают Giulia, и в Audi в случае A4, и в BMW с третьей серией. Genesis G70, Infiniti Q50, Lexus IS, Volvo S60 — тоже конкуренты. Но пока никто не может подвинуть C-класс с вершины. По крайней мере, в оценках большинства специализированных рейтингов.

Рейтинг роскошных автомобилей

В рейтинге Forbes Wheels 2021 года Mercedes C-класса прошлого поколения (W205) занимает первое место как в нише компактного премиума, так и среди купе. В числе его главных преимуществ составители назвали дизайн, внутреннюю отделку салона, отличные ходовые качества, а к недостаткам отнесли сравнительную дороговизну, шумный двигатель и недостаток места в багажнике.

Исследование компании Kelley Blue Book (KBB) также ставит C-класс на первое место, отмечая передовые инженерные решения и богатую электронную начинку.

Рейтинг J.D. Power помещает С-класс на 5-е место среди премиальных компакткаров с общей пользовательской оценкой 79 баллов из 100 возможных. Причем по качеству и надежности модель набирает 81 из 100, а по эксплуатационным характеристикам — 75 из 100.

C‑класс четвертого поколения (индекс W205) дебютировал в 2014 году и тогда же вышел на российский рынок... ...В линейке — седан, универсал, купе (на фото) и кабриолет с широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов.

Оснащение и надежность C-класса

Объединение автомобилистов Германии ADAC характеризует Mercedes C-класса как машину исключительно комфортную и безопасную, но довольно дорогую. Рассказывая о модели C180, специалисты выделяют пневматическую подвеску, семиступенчатую коробку передач и активные системы безопасности.

По степени технической надежности C-класс смотрится чрезвычайно солидно с коэффициентом 1,6 неисправности на 1000 зарегистрированных транспортных средств. Главные уязвимости вроде проблем с замком зажигания, аккумулятором и общим рулевым управлением остались в прошлом, если верить статистике ADAC.

Последний отчет немецкой организации по техническому надзору и сертификации TÜV (TÜV-Report 2021) подтверждает выводы ADAC и называет C-класс одним из самых надежных автомобилей с пробегом — но только в категории возрастом 2–3 года. Там модель занимает почетное 7-е место (из 127) с долей отказов в 3% (при среднем уровне в 5,9%), уступая Mercedes B-класса, Mercedes GLK, Mercedes SLK, Mercedes E-класса Coupé, Audi Q3 и Porsche 911.

Cалон производит солидное впечатление благодаря качественным материалам отделки, к которым приятно прикоснуться рукой. Пять кругляшей вентиляционных дефлекторов придают интерьеру нотки спортивности. В списке опций проекционный дисплей, который выводит различную информацию непосредственно на лобовое стекло. После рестайлинга на смену 3-литровой бензиновой «шестерке» пришел 3,5-литровый агрегат, также весьма надежный. Единственным его досадным недостатком стали две лишних силы, благодаря которым каждую из 252 л. с. налоговики обложили повышенной данью. Впрочем, спустя некоторое время у дилеров появились дефорсированные до 249 л. с. модификации. Так что перед покупкой подобного экземпляра обязательно загляните в ПТС и требуйте весомую скидку при наличии тех самых лишних «лошадок».

C-класс с большим пробегом

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По мере старения C-класс опускается в рейтингах TÜV ниже и ниже. Среди машин возрастом 4–5 лет у него 39-е место с долей отказов в 7,8% (в среднем по категории — 10,3%), среди 6-7-летних — 31-е место с долей отказов 12,9% (в среднем по категории — 16,2%), среди 8-9-летних — 44-е место с долей отказов в 21% (в среднем по категории — 22,2%).

Наконец, в сегменте автомобилей возрастом 10–11 лет C-класс показывает надежность хуже, чем в среднем по категории — 34,2% по сравнению с 28%. Это всего лишь 82-е место рейтинга и сопоставимо с показателями скромных Peugeot 307, Fiat Panda и Kia Rio.

3-е поколение Мерседеса C-класса (W204) выпускалось с 2007 по 2014 год. На фото рестайлинговая версия.

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Новый С-класс точно не разочарует водителя. Разве что ценой, начинающейся в России с 3,6 млн руб. Но со временем автомобиль способен превратиться в головную боль из-за технических неполадок.

Обзор нового Mercedes С-класса можно посмотреть здесь

А почитать по доступные на российском рынке варианты — здесь