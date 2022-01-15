Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — журнал За рулем

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Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?

Редакционная Октавия в топовой комплектации Style напичкана по максимуму. Так что - все о’кей, Лаура?

Тепло и комфортно

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К нашей зиме Octavia подготовлена хорошо. Обогревы переднего и заднего стекол работают эффективно. Даже в сильный мороз достаточно нескольких минут, чтобы снег и лед начали таять. Руль тоже быстро греется, причем равномерно и по всей окружности. Нет нареканий к обогреву передних и задних сидений.

«Печка» в Октавии отменная — замерзнуть не даст. И прогревается салон после пуска холодного двигателя очень быстро. Хотя в этом большая заслуга дополнительного бензинового подогревателя Webasto, который устанавливают на конвейере (но даже в топовой комплектации за него придется доплатить 60 тысяч рублей).

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Автономный отопитель можно включить заранее — с пульта или запрограммировав через меню. Когда охлаждающая жидкость прогревается до 45 градусов, включается вентилятор климат-контроля, который начинает гнать теплый воздух в салон. В 20‑градусный мороз достаточно сорока минут, чтобы внутри стало полностью комфортно.

Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?Управление климат-контролем (и частью обогревов) полностью «зашито» в меню медиасистемы. К нему приходится обращаться часто. Лучше было бы основные функции возложить на физические клавиши.
Управление климат-контролем (и частью обогревов) полностью «зашито» в меню медиасистемы. К нему приходится обращаться часто. Лучше было бы основные функции возложить на физические клавиши.

Пара придирок и лайфхак

Настройки климат-контроля таковы, что часто приходится корректировать его работу вручную. Летом прибавляешь скорость вентилятора потому, что в салоне не хватает воздуха. Зимой — потеют стекла (кондиционер-то не включается).

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Другую особенность я подметил еще на соплатформенном кроссовере Karoq. Снег набирается в нишу между капотом и ветровым стеклом, забивает форсунки стеклоомывателя и затрудняет работу стеклоочистителей. Ничего не поделать: надо скребком или щеткой аккуратно разбивать и выковыривать слежавшийся снег. Делать это приходится регулярно.

Штатные «дворники уже после пары месяцев перестали исправно чистить стекло. И зимой эти бескаркасники замерзают — их приходится постоянно отбивать ото льда. Только делайте это очень аккуратно. Когда я пытался вернуть им подвижность после ледяного дождя, резиновая лента в нескольких местах отделилась от металлического каркаса. Пришлось нести в тепло и там ремонтировать. Лучше на зиму купить щетки в чехлах: бренд на ваш вкус, размер 650 и 475 мм с креплением Narrow Push Button.

Привет от «головы»

Предыдущий материал о редакционной Октавии я закончил обещанием рассказать об электронной начинке машины. Охотно его выполняю. Тем более что наша Октавия в топовой комплектации Style напичкана по максимуму.

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Вот, например. радионавигационная система Columbus с 10‑дюймовым монитором. Радио меня устраивает — управление удобное и логичное, тюнер не ловит разве что в зонах с совсем слабым приемом. Правда, дважды система глючила: на дисплее горел индикатор «звук выключен», и никакими действиями (даже неоднократным перевключением) заставить радио работать не получалось.

Навигацией воспользовался один раз и больше не стал. Смартфон, состыкованный с головным устройством через Android Auto, выдает более оперативную и актуальную информацию. Штатные карты уже при сходе машины с конвейера устаревают примерно на год. При нынешней скорости строительства дорожной инфраструктуры (и не только в столице) такое опоздание непозволительно.

Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?Мне привычнее всего классическое представление информации на виртуальной панели приборов. Можно вывести и другие сценарии: например, демонстрацию работы электронных ассистентов или навигационные карты.
Мне привычнее всего классическое представление информации на виртуальной панели приборов. Можно вывести и другие сценарии: например, демонстрацию работы электронных ассистентов или навигационные карты.

О’кей, Лаура

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Не пользуюсь и услугами голосовой помощницы. К ней надо в прямом смысле подбирать ключи. Проще сделать самому, чем объяснить на понятном ей языке, что нужно. Но Лаура хочет общаться — включается часто без приглашения, ошибочно думая, что ее зовут (позывной — «о’кей, Лаура»). Проснуться она может даже от фразы, произнесенной по радио.

С телефоном система работает без нареканий — один раз познакомил устройства, и они автоматически связываются при каждом сближении, быстро подгружаются контакты из смартфона, собеседники не жалуются на качество звука и задержки при разговоре. Один недочет: на экране высвечиваются телефоны из записной книжки, но не всегда указывается, кому они принадлежат. Несовместимость? Но у меня одна из самых распространенных моделей смартфонов.

Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?На новой Октавии ручник стал электрическим. Рядом — подстаканник с удобной вставкой для размещения смартфона.
На новой Октавии ручник стал электрическим. Рядом — подстаканник с удобной вставкой для размещения смартфона.

Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?На центральной консоли — большая ниша с беспроводной зарядкой для смартфона. Тут же — два разъема USB-C для подключения приборов по проводу.
На центральной консоли — большая ниша с беспроводной зарядкой для смартфона. Тут же — два разъема USB-C для подключения приборов по проводу.

Электропомощь?

С первых дней выбешивали частые реплики от системы удержания в полосе: «Примите управление на себя!». Можно подумать, что я его бросал. Тоже мне, автопилот новоявленный!

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Хотя какие-то автопилотные функции на новой Октавии как будто обкатываются. Причем подстроенные под наши неидеальные условия: тот же Lane Assist не теряется, если на дороге нет разметки. Автоматика различает не только обочину, но и (мне так показалось) делит дорогу пополам, оберегая от выезда на встречку.

Заглушенный Start-stop’ом на светофоре двигатель пускается, когда трогается впереди стоящая машина (даже если вы продолжаете удерживать педаль тормоза). Значит, при минимальных перекалибровках Octavia способна полностью брать на себя управление при движении в пробках.

Парктроники сигнализируют об опасном сближении своевременно и точно. Вот только делают это они очень тихо. Поначалу пару раз был на волосок от бампера соседней машины — спасло только внутреннее чутье. Пришлось в настройках убрать звук магнитолы при парковке — всё равно к сигналам парктроника приходится прислушиваться.

Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?Матричные светодиодные фары (опция) светят далеко, а управляющая электроника быстро реагирует на изменение дорожной обстановки. Она вовремя приглушает нужные источники света, не ослепляя ни попутных, ни встречных. Жалоб ни от кого не поступало.
Матричные светодиодные фары (опция) светят далеко, а управляющая электроника быстро реагирует на изменение дорожной обстановки. Она вовремя приглушает нужные источники света, не ослепляя ни попутных, ни встречных. Жалоб ни от кого не поступало.

Что в итоге?

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Наша Octavia — из первых партий. У таких автомобилей обычно больше всего детских болячек, которые производитель устраняет уже по ходу производства. Причем это касается всех компаний, не только Шкоды.

У вас машина на гарантии и есть претензии? Смело обращайтесь к дилеру. Особенно если проблема связана с электроникой. Наверняка, «глюк» уже выловлен и сервисмены имеют свежий софт. А перезалить программу куда проще и дешевле, чем поменять деталь или агрегат. Если причина будет обоснованной, вам вряд ли откажут.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

SKODA OCTAVIA, 1.4T (150 л.с.), А8

  • Изготовитель — Фольксваген Груп Рус, Россия
  • Год выпуска — 2021
  • В эксплуатации «За рулем» — с февраля 2021 года
  • Пробег на момент отчета — 15 500 км
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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–15 500 км)*, ₽

  • Расходы на содержание (0–12 000 км) 46 641 ₽
  • Из них на бензин (AИ-92-95, средний расход 7,9 л/100 км) 46 641 ₽
  • Расходы на содержание (12 000–15 500 км)14637 ₽
  • Из них на бензин (AИ-92-95, средний расход 8,2 л/100 км) 14 637 ₽
  • Общие расходы 61 278 ₽
  • Стоимость 1 км пробега 3,95 ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?

Редакционная Октавия в топовой комплектации Style напичкана по максимуму. Так что — все о’кей, Лаура?

Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307058Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307063Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307062Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307061Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307060Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?
Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?

Редакционная Октавия в топовой комплектации Style напичкана по максимуму. Так что — все о’кей, Лаура?

Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307058Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307061Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307063Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307062Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм? — фото 1307060Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?
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Отзывы о Skoda Octavia (9)

Skoda 2017 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.

Недостатки:

нет

Комментарий:

Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный с...

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