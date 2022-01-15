Skoda Octavia 2021: зимой справляется? Электроника норм?

Редакционная Октавия в топовой комплектации Style напичкана по максимуму. Так что - все о’кей, Лаура?

Тепло и комфортно

К нашей зиме Octavia подготовлена хорошо. Обогревы переднего и заднего стекол работают эффективно. Даже в сильный мороз достаточно нескольких минут, чтобы снег и лед начали таять. Руль тоже быстро греется, причем равномерно и по всей окружности. Нет нареканий к обогреву передних и задних сидений.

«Печка» в Октавии отменная — замерзнуть не даст. И прогревается салон после пуска холодного двигателя очень быстро. Хотя в этом большая заслуга дополнительного бензинового подогревателя Webasto, который устанавливают на конвейере (но даже в топовой комплектации за него придется доплатить 60 тысяч рублей).

Автономный отопитель можно включить заранее — с пульта или запрограммировав через меню. Когда охлаждающая жидкость прогревается до 45 градусов, включается вентилятор климат-контроля, который начинает гнать теплый воздух в салон. В 20‑градусный мороз достаточно сорока минут, чтобы внутри стало полностью комфортно.

Управление климат-контролем (и частью обогревов) полностью «зашито» в меню медиасистемы. К нему приходится обращаться часто. Лучше было бы основные функции возложить на физические клавиши.

Пара придирок и лайфхак

Настройки климат-контроля таковы, что часто приходится корректировать его работу вручную. Летом прибавляешь скорость вентилятора потому, что в салоне не хватает воздуха. Зимой — потеют стекла (кондиционер-то не включается).

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Другую особенность я подметил еще на соплатформенном кроссовере Karoq. Снег набирается в нишу между капотом и ветровым стеклом, забивает форсунки стеклоомывателя и затрудняет работу стеклоочистителей. Ничего не поделать: надо скребком или щеткой аккуратно разбивать и выковыривать слежавшийся снег. Делать это приходится регулярно.

Штатные «дворники уже после пары месяцев перестали исправно чистить стекло. И зимой эти бескаркасники замерзают — их приходится постоянно отбивать ото льда. Только делайте это очень аккуратно. Когда я пытался вернуть им подвижность после ледяного дождя, резиновая лента в нескольких местах отделилась от металлического каркаса. Пришлось нести в тепло и там ремонтировать. Лучше на зиму купить щетки в чехлах : бренд на ваш вкус, размер 650 и 475 мм с креплением Narrow Push Button.

Привет от «головы»

Предыдущий материал о редакционной Октавии я закончил обещанием рассказать об электронной начинке машины. Охотно его выполняю. Тем более что наша Октавия в топовой комплектации Style напичкана по максимуму.

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Вот, например. радионавигационная система Columbus с 10‑дюймовым монитором. Радио меня устраивает — управление удобное и логичное, тюнер не ловит разве что в зонах с совсем слабым приемом. Правда, дважды система глючила: на дисплее горел индикатор «звук выключен», и никакими действиями (даже неоднократным перевключением) заставить радио работать не получалось.

Навигацией воспользовался один раз и больше не стал. Смартфон, состыкованный с головным устройством через Android Auto, выдает более оперативную и актуальную информацию. Штатные карты уже при сходе машины с конвейера устаревают примерно на год. При нынешней скорости строительства дорожной инфраструктуры (и не только в столице) такое опоздание непозволительно.

Мне привычнее всего классическое представление информации на виртуальной панели приборов. Можно вывести и другие сценарии: например, демонстрацию работы электронных ассистентов или навигационные карты.

О’кей, Лаура

Не пользуюсь и услугами голосовой помощницы. К ней надо в прямом смысле подбирать ключи. Проще сделать самому, чем объяснить на понятном ей языке, что нужно. Но Лаура хочет общаться — включается часто без приглашения, ошибочно думая, что ее зовут (позывной — «о’кей, Лаура»). Проснуться она может даже от фразы, произнесенной по радио.

С телефоном система работает без нареканий — один раз познакомил устройства, и они автоматически связываются при каждом сближении, быстро подгружаются контакты из смартфона, собеседники не жалуются на качество звука и задержки при разговоре. Один недочет: на экране высвечиваются телефоны из записной книжки, но не всегда указывается, кому они принадлежат. Несовместимость? Но у меня одна из самых распространенных моделей смартфонов.

На новой Октавии ручник стал электрическим. Рядом — подстаканник с удобной вставкой для размещения смартфона. На центральной консоли — большая ниша с беспроводной зарядкой для смартфона. Тут же — два разъема USB-C для подключения приборов по проводу.

Электропомощь?

С первых дней выбешивали частые реплики от системы удержания в полосе: «Примите управление на себя!». Можно подумать, что я его бросал. Тоже мне, автопилот новоявленный!

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Хотя какие-то автопилотные функции на новой Октавии как будто обкатываются. Причем подстроенные под наши неидеальные условия: тот же Lane Assist не теряется, если на дороге нет разметки. Автоматика различает не только обочину, но и (мне так показалось) делит дорогу пополам, оберегая от выезда на встречку.

Заглушенный Start-stop’ом на светофоре двигатель пускается, когда трогается впереди стоящая машина (даже если вы продолжаете удерживать педаль тормоза). Значит, при минимальных перекалибровках Octavia способна полностью брать на себя управление при движении в пробках.

Парктроники сигнализируют об опасном сближении своевременно и точно. Вот только делают это они очень тихо. Поначалу пару раз был на волосок от бампера соседней машины — спасло только внутреннее чутье. Пришлось в настройках убрать звук магнитолы при парковке — всё равно к сигналам парктроника приходится прислушиваться.

Матричные светодиодные фары (опция) светят далеко, а управляющая электроника быстро реагирует на изменение дорожной обстановки. Она вовремя приглушает нужные источники света, не ослепляя ни попутных, ни встречных. Жалоб ни от кого не поступало.

Что в итоге?

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Наша Octavia — из первых партий. У таких автомобилей обычно больше всего детских болячек, которые производитель устраняет уже по ходу производства. Причем это касается всех компаний, не только Шкоды.

У вас машина на гарантии и есть претензии? Смело обращайтесь к дилеру. Особенно если проблема связана с электроникой. Наверняка, «глюк» уже выловлен и сервисмены имеют свежий софт. А перезалить программу куда проще и дешевле, чем поменять деталь или агрегат. Если причина будет обоснованной, вам вряд ли откажут.

Вы можете задать свой вопрос по эксплуатации любого автомобиля из парка «За рулем» — ответим.

SKODA OCTAVIA, 1.4T (150 л.с.), А8

Изготовитель — Фольксваген Груп Рус, Россия

— Фольксваген Груп Рус, Россия Год выпуска — 2021

— 2021 В эксплуатации «За рулем» — с февраля 2021 года

— с февраля 2021 года Пробег на момент отчета — 15 500 км

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Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–15 500 км)*, ₽

Расходы на содержание (0–12 000 км) 46 641 ₽

46 641 ₽ Из них на бензин (AИ-92-95, средний расход 7,9 л/100 км) 46 641 ₽

46 641 ₽ Расходы на содержание (12 000–15 500 км) 14637 ₽

14637 ₽ Из них на бензин (AИ-92-95, средний расход 8,2 л/100 км) 14 637 ₽

14 637 ₽ Общие расходы 61 278 ₽

61 278 ₽ Стоимость 1 км пробега 3,95 ₽

* Без учета транспортного налога, а также стоимости полисов ОСАГО и каско.

4 плюсов и 2 мелкие странности новой Октавии — тут.

В багажнике автомобиля всегда должны находиться аптечка и огнетушитель. Но лучше всего держать полный набор автомобилиста «За рулем».

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