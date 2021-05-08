5000 км на Skoda Karoq 4х4: сравнили его с переднеприводным

В середине зимы в нашем парке прошла любопытная рокировка: моноприводный серебристый Karoq уступил место полноприводному синему. Отличия этих автомобилей — не только в типе привода.

Что изменилось

Полноприводный Karoq — 2021 модельного года.

Изменений в сравнении с более ранними машинами по пальцам пересчитать, но все они дельные. Из наиболее заметных — новый многофункциональный руль. О причудливом дизайне и удобстве хвата можно рассуждать долго — кому что нравится. А то, что кнопка обогрева теперь расположена на руле — это действительно удобно. На первых машинах она была «зашита» в медиасистему, и приходилось совершать многоходовку, чтобы включить или отрегулировать обогрев.

Новый двухспицевый руль полагается всем Карокам 2021‑го модельного года. Обогрев входит в базовый набор топовой версии, у остальных это опция. Кнопка включения теперь прописалась на руле.

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Что раньше не было доступно ни в какой комплектации — так это медиакомбайн Bolero с 8‑дюймовым экраном. Только с ним на Кароке появилась камера заднего вида. На дисплей выводится не только цветная картинка с графическими подсказками, но и информация о препятствиях вокруг, получаемая с дюжины датчиков по периметру машины. С такими ассистентами уж точно ни на что не наедешь при парковке!

Для нашей зимы

Двигатель 1.4 TSI прогревается лениво. В мороз долго приходилось ждать, пока в салоне станет тепло. Так было напереднеприводной машине. А в Кароке 4×4 уже через несколько минут после старта из дефлекторов начинает дуть теплый ­воздух.

Конечно, не полноприводная трансмиссия стала причиной ускоренного прогрева двигателя. На синем Кароке установлен штатный отопитель Webasto, работающий на бензине. Если температура за бортом ниже плюс пяти градусов, отопитель включается сразу после запуска двигателя, помогая ему быстрее достичь рабочей температуры.

Активировать автономный отопитель можно тремя способами: дистанционно с брелока; нажав кнопку на блоке управления микроклиматом или задав время включения через медиасистему. Штука очень удобная для нашего климата. Если средства позволяют, лучше доплатить за оригинальный, а не устанавливать на стороне — цены сравнимые, около 50 тысяч рублей.

Активировать отопитель можно и вручную — дистанционно с пульта или установив время запуска через меню. Выглядываешь в окно, нажимаешь кнопку, и через 15–20 минут снег на машине начинает таять. Как только охлаждающая жидкость нагреется до 45 градусов, включается «печка» и в салон начинает поступать тепло.

В 25‑градусный мороз (ниже температуру я не поймал) требуется около 50 минут, чтобы внутри стало комфортно без куртки. Очень удобно, особенно когда возишь детей. Есть и другие плюсы: лишний раз не царапаешь стекла, соскребая с них лед. И уверен, что мотор заведется в любой мороз.

Камера заднего вида снабжена омывателем. Он включается вместе с омывателем заднего стекла и эффективно смывает даже густой зимний коктейль — грязь вперемешку с реагентами.

Автомат экономнее робота?

На обоих Кароках установлены 150‑сильные бензиновые двигатели 1.4 TSI. Хотя, если вникать в подробности, двигатели на передне- и полноприводной машинах — не совсем одинаковые. Например, у Карока 4×4 есть система ACT, отключающая два цилиндра при малых нагрузках. В тот момент, когда это происходит, на приборной панели появляется соответствующая надпись.

Сколько экономит исключительно эта система — подсчитать невозможно. Трудно даже сопоставить расход топлива у Кароков с разными типами привода. У меня, например, получилось, что полноприводная машина потребляет в среднем на пол-литра на сотню больше. Но и погодные, и дорожные условия были неодинаковыми, а потому мои замеры являются ­скорее ориентировочными.

На переднеприводном Кароке установлен 8‑ступенчатый автомат Aisin, на полноприводном — 6‑ступенчатый робот DSG. Получается, что классический автомат уж точно не проигрывает преселективу в «экономичности» (по официальным данным разница еще больше — около 1,5 л/100 км). Видимо, сказывается пара лишних передач у автомата — позволяет работать двигателю в оптимальных режимах.

По ощущениям Karoq с роботом едет динамичнее. В действительности робот переключается резче, а потому и создается иллюзия, что машина разгоняется быстрее. Мои ощущения подтверждают и паспортные данные. До «сотни» кроссоверы ускоряются одинаково. А тягой однозначно удобнее управлять на автомате — и в пробках меньше дергаешься, и на плохой дороге проще ехать внатяг.

Светодиодные фары, которые входят в комплектацию Style (в версии Ambition — опция за 56 тысяч рублей), светят достойно. Без сбоев работает функция автоматического переключения «ближний-дальний», противотуманки подсвечивают обочину при поворотах.

На асфальте и бездорожье

Любители помесить грязь, Karoq — не для вас. Его слабое место — маленький дорожный просвет. Мы намерили всего 170 мм под защитой двигателя у полноприводной машины (у переднеприводной еще меньше). И это без нагрузки!

На все Кароки устанавливают пластиковую защиту силового агрегата. Она достаточно толстая и прочная и должна спасти двигатель и коробку даже при наезде на жесткое препятствие.

Первый же съезд на бездорожье подтвердил: если машина садится на брюхо, никакая электроника ей не поможет. А садится Karoq быстро: достаточно снега чуть побольше или колеи поглубже. Правда, пока не подвиснет, упорно ползет: мотор хорошо тащит на низах, коробка DSG не пасует и трансмиссия четко ­распределяет тягу по колесам.

По ровному и скользкому на полноприводном Кароке едешь увереннее и быстрее. Но как только перестаешь изображать из себя гонщика, разница между машинами с разными приводами улетучивается. Обе они легко разгоняются, хорошо управляются, ощутимо потряхивают на неровностях. Даже несмотря на то, что у них разные задние подвески: упругая балка на моноприводе и многорычажка на версии 4×4.

Skoda Karoq

Купил бы себе?

С удовольствием! Более того, хотел бы поменять на Karoq старенькую семейную Фабию. Дело за малым — найти два ­мил­лиона. Материалы по теме Сравните стоимость полиса ОСАГО у разных страховщиков Skoda Karoq, 1.4Т (150 л.с.), Р6

Изготовитель — Фольксваген Груп Рус

— Фольксваген Груп Рус Год выпуска — 2020

— 2020 В эксплуатации «За рулем» — с декабря 2020 года

— с декабря 2020 года Пробег на момент отчета — 5000 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–5000 км)*



Расходы на содержание: 0–5000 км — 25 357 ₽

25 357 ₽ Из них на бензин (AИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) — 25 357 ₽

— 25 357 ₽ Стоимость 1 км пробега — 5,07 ₽

*Без учета транспортного налога, а также полисов ОСАГО и каско.

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