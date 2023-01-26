Три новинки Changan для России - что это за машины

В продаже автомобили появятся уже в первом полугодии 2023 года.

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Китайские СМИ с гордостью пишут, что Поднебесная стала главным экспортером автомобилей в Россию. Это и ввозимые по схеме серого импорта новые автомобили европейских, американских, японских, корейских и китайских брендов, машины с пробегом и поставляемые официально машины китайских марок.

«Импорт увеличился на 40% в течение 2022 года и составил более 117 000 автомобилей», — говорится в сообщениях.

Салон Changan Uni-V

Официальные поставки постоянно растут. Например, Changan намерен привезти в этом году в нашу страну минимум три новинки. Купить их можно будет уже в ближайшие месяцы.

«Могу с высокой долей уверенности сказать, что будут Uni-V, CS85 и CS95. Обозначенные модели ждем в первом полугодии», — рассказали РГ в пресс-службе Changan Motors Rus.

Changan Uni-V

Uni-V — это лифтбек с увеличенным дорожным просветом, оснащаемый 1,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с., 7-ступенчатым роботом и передним приводом. В Китае такой автомобиль стоит от 108 900 юаней или от 1,1 млн рублей.

Changan CS85

Кросс-купе CS85 — конкурент Geely Tugella. Автомобиль может оснащаться двумя двигателями на выбор: 1,5-литровым мощностью 188 л.с. и 2-литровым 233-сильным агрегатом. Коробка — тот же 7-ступенчатый робот, а привод исключительно передний.

Changan CS95

Флагманский кроссовер CS95 имеет 2-литровый двигатель мощностью 233 л.с., но работает он в паре не с роботом, а с 6-ступенчатым автоматом, через который крутящий момент передается на все колеса.

Фото: Changan