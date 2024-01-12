Китайский Детройт: как разрабатывают, выпускают и испытывают автомобили в Чунцине

Эксперт «За рулем» познакомился с новинками Changan на их родине

Changan внезапно стал самой бурно развивающейся китайской маркой в России: рост продаж год к году в 25 раз и гамма из полутора десятков моделей. Зачем, почему и что будет дальше – за ответами на эти вопросы я отправился в штаб-квартиру фирмы.

Прямой рейс в Чунцин – полусекретный. Российские агрегаторы о таком не знают, хотя два раза в неделю туда летает авиакомпания Tianjin Airlines. Может, это знак, и представители Чангана раскроют нам у себя на родине какую-нибудь тайну?

Завод, на который я приехал – это всего лишь одна из более чем 20 производственных площадок концерна. Changan входит в четверку крупнейших государственных автопроизводителей Китая вместе с компаниями SAIC, FAW и Dongfeng.

Завод в Чунцине запущен три года назад. Его мощность достигает миллиона машин в год, но пока вышли только на 566 тысяч. Доберутся ли до предела возможностей? Полагаю, да.

Размах!

Китайский рынок перенасыщен марками и почти перестал расти. Зато уровень китайских машин теперь позволяет полноценно развивать экспорт. Changan за три года нарастил его втрое: с 53 тысяч автомобилей в 2020 году до 169 тысяч в 2022‑м. В 2025 году компания намерена выйти на 400 тысяч и достигнуть миллиона экспортных машин к концу десятилетия.

Основания для амбиций? Центры исследований и разработок в США, Японии, Германии, Великобритании, Италии и, разумеется, в самом Китае, где работают 17 тысяч инженеров из 30 стран. В одном из них, в Бирмингеме, мне ранее довелось побывать. А в Чунцине, как нам поведали, в одной только лаборатории по шумам и вибрациям работают больше 300 человек. Да и 18,5 млн машин, проданных за последние 12 лет, подкрепляют планы.

Подобными цветными крышками помечают комплекты колес для разных моделей и модификаций. Подача их на конвейер, разумеется, автоматическая, но маркеры позволяют сборщику контролировать, что всё идет правильно.

Так по-домашнему, с цветами и фотографиями, оформлена зона отдыха на конвейере. На столе есть разметка квадратиками, в которые каждый ставит свой термос с чаем. На дисплее с фотографиями показано, кто и на какой операции сейчас работает.

Сам по себе завод, как водится, ничем не удивляет, поэтому подмечаю мелочи. В цехах нормальный микроклимат, хотя на улице +32 ºС с диким уровнем влажности. Почти у каждого рабочего места – мощный вентилятор, а кое-где встречаются и кондиционеры. Уютно и по-домашнему обустроенные зоны отдыха прямо у конвейера. Рабочих немного: автоматизация достигает 95%.

Поинтересовался уровнем зарплаты. Ответили, что сборщик в среднем получает на руки 6000 юаней – это больше 80 тысячи рублей. Учитывая, что цены на продукты и одежду не выше московских, а машины стоят в 2–2,5 раза дешевле, неплохой доход.

На собственный испытательный полигон дали взглянуть с возвышения. На площади 234 Га расположились дороги 70 типов. На фото невозможно передать количество машин, одновременно наматывающих круги. Их десятки, на некоторых пересечениях то и дело возникают очереди в два-три автомобиля.

MQB по-китайски

В центре исследований и разработок красуется стенд с перспективной платформой. Бросилось в глаза наличие ­пневмоподвески.

Эта платформа разработана под чистые электромобили и последовательные гибриды, где зарядку могут обеспечивать ДВС или водородные топливные элементы. Привод – передний, задний или полный. Длина машин, которые можно построить на этой архитектуре, от 4270 мм (В‑класс) до 4900 мм (полноразмерный кроссовер). О конкретных агрегатах ничего не рассказали, но косвенно на них намекнула строка с расчетной динамикой до 100 км/ч на инфостенде: от 4 до 10 секунд. Иными словами, вариативность огромная.

Перспективная модульная архитектура Changan по параметрам выглядит не хуже, чем всемирно известная MQB. Но китайская платформа более гибкая: «пневма», адаптация под электричество, ДВС и топливные элементы.

По соседству – концептуальный кузов. Все внешние панели из углепластика, его доля в конструкции по весу 32%. Еще треть приходится на сталь, 28% – на алюминиевые сплавы.

Кузов из углепластика сегодня выглядит для массовых моделей сверхдорогой утопией. А завтра?

Масса благодаря применению композитов снизилась, если верить приведенным данным, на 31%. Понятно, что такое решение – не для массового сегмента. Однако китайцы активно осваиваются в дорогих классах. А при их объемах выпуска, глядишь, и элитный суперкаровский материал подешевеет, как батареи для электромобилей.

Новые модели Changan

Avatr 11

Китайские автомобили не чужды высокой моде. Этот «весь в черном» Avatr 11 – из лимитированной партии в 500 машин. Дизайн разработан при участии Мэтью Уильямса, креативного директора бренда Givenchy. К машине прилагается набор эксклюзивных аксессуаров. Цена в Китае, в пересчете, 8,1 млн рублей.

Avatr 11 Avatr 11

Deepal SL03

Deepal SL03 продается с прошлого года. Интересных решений у лифтбека длиной 4820 мм хоть отбавляй. Безрамочные двери, шестиугольный брелок и «космическая» задняя оптика. Анимированные секции под противотуманками, с помощью которых машина «общается» с пешеходами. Центральный дисплей, умеющий поворачиваться к водителю или пассажиру. Стильная по цветовым решениям и узору отделка. Ассистенты водителя с 34 датчиками, включая лидар.

Deepal SL03 Deepal SL03

Но самое необычное – отличающиеся в четыре раза цены, от 2,5 до 10 млн рублей в переводе на наши. Всё потому, что заднеприводный лифтбек может быть последовательным гибридом со скромным атмосферником 1.5, чистым электромобилем или водородомобилем. В первом случае машина развивает 218 сил, может проехать 1200 км, из которых 200 – на электричестве. Электрический вариант имеет 218 или 258 сил и автономность 515–705 км. Он не сильно дороже гибрида. Так что вся ответственность на верхнем пределе цены лежит на дорогущей установке на топливных элементах с водородом в качестве источника энергии. Ее мощность – те же 218 сил.

Changan Lumin

Симпатягу зовут Changan Lumin. При длине 3270 мм он готов сносно разместить четверых взрослых или двоих с приличным багажом. Характеристики скромные: 41 «лошадь» и 101 км/ч максималки. Для города больше не нужно. Батарею можно выбрать под свои потребности: производитель предлагает 155, 210 или 301 км запаса хода.

В салоне Changan Lumin бросается в глаза непривычное теперь обилие физических клавиш, но интерьер от этого только забавнее. В Китае за машинку просят от 660 до 860 тысяч рублей. Для местного рынка немало, однако и бюджетным тук-туком Lumin не выглядит: отделан и собран очень достойно. К нам его точно не привезут: и формат чуждый, и цена окажется зашкаливающей.

Changan Hunter Plus

Пикап Changan Hunter Plus представлен и в России, но такой комплектации, как на фото, у нас (пока) нет. Внедорожное исполнение отличают лебедка, шноркель, отсутствие хрома, «злые» шины и серьезная защита днища. В Китае также можно заказать массу туристических аксессуаров, включая устанавливающуюся на уровне крыши раскладную палатку и выдвижную походную кухню в кузов.

Changan называет Hunter Plus пикапом бизнес-класса. Не зря: хорошие отделочные материалы, «цифровой» кластер, как в кроссоверах, электронный джойстик коробки передач, приятные глазу дизайнерские излишества. Но, пожалуй, громче всего о премиальности кричит красный салон. Хотя есть еще светло-бежевый и традиционно черный. На родине пикап можно купить с дизелем и на «ручке», но в России – только бензиновый мотор 2.0 турбо, выдающий внушительные 226 сил. Если у него есть не подходящие пикапу нюансы тяговой характеристики, на асфальте их сглаживает 8‑ступенчатый автомат ZF, а на бездорожье – понижающая передача.

Увы, тест-драйв по-китайски – это 400 метров идеального асфальта даже без «лежачих полицейских» . Могу лишь сказать, что рулится пикап прилично для своего сегмента, до 130 км/ч внутри похвально тихо, динамика достойная. Полный привод – с муфтой, поэтому есть режим Auto, позволяющий, как на кроссовере, гонять со всеми ведущими по асфальту. Это выгодно отличает Hunter от конкурентов. В России Hunter Plus стоит от 3,43 млн рублей, но стоит доплатить 50 тысяч до второй комплектации, получив боковые подушки безопасности, обогрев и электропривод передних сидений.

Changan CS95

Флагманский Changan CS95 выпускается с 2016 года. У нас с весны продается версия 2019 года, хотя к тому моменту в Китае уже представили второй рестайлинг. Он тоже уже вышел на российский рынок, но еще до того я увидел эту машину в Чунцине. Отличия по кузову и салону – только в «косметике». К сожалению, не подправили комплектацию, в которой сейчас есть вентиляция и массажеры в передних креслах, но нет обогрева (его доустанавливают дилеры).

Changan CS95 Ждем полноценных тестов в России, а пока мне понравились по-американски мягкое кресло, очень просторный второй ряд, который можно сложить в почти ровный пол и получить спальное место на двоих. Да и в целом CS95 своим характером вызывает ассоциации с заокеанскими машинами. А дизайном – ну прям Ford Explorer!

Changan CS95 В техническом плане у Changan CS95 изменилась только коробка передач. С двухлитровым турбомотором (233 л. с. в Китае, 220 л. с. в России) теперь работает не 6‑, а 8‑ступенчатый автомат. С ним кроссовер должен стать чуточку экономичнее. Хотя и прежнюю версию, судя по отзывам, можно уложить с загородном цикле в 10 л/100 км, что неплохо.

Но вот парадокс: если на пикапе с таким же силовым агрегатом разгон мне показался адекватным, то на CS95 – медленным. Стартуем вместе, и кроссовер даже чуть вырывается вперед. Видимо, дело в лучшей шумоизоляции и подсознательном отличии между грузовиком-пикапом и легковушкой-паркетником.

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В линейке Чангана есть седан Lamore и лифтбек Uni-V. Снаружи их легко перепутать, но это не одна машина, отличающаяся типом кузова!

Changan Lamore

Lamore длиной 4770 мм играет в одном классе с Chery Arrizo 8, хотя заменой бизнес-седанам из Японии и Кореи я бы его не назвал: стиль – нарочито спортивный. Турбомотору 1.5, которому ассистирует преселективный робот, в российской версии подняли мощность со 166 до 181 л. с. – это здорово.

На приборку Changan Lamore нужно смотреть поверх приплюснутого руля, как в Peugeot. Changan Lamore

Проем багажника Changan Lamore пострадал из-за покатого заднего стекла, однако видали мы и более узкие, причем на автомобилях ­классом выше. Changan Lamore

Changan Uni-V

Uni-V проигрывает седану Lamore 90 мм по длине и 15 мм по колесной базе. Второй ряд дружелюбен к пассажирам, но это точно не такси или корпоративная «развозка».

Changan Uni-V. Концепцию машины олицетворяет оранжевая кнопка Super Race на консоли. С ней, как уверяют, разгон до сотни занимает 7,1 с. Не измерял, но 181 сильный мотор 1.5 везет Uni-V не менее бодро, чем седан Lamore в российской версии. В масть и выпускная система с достойным звуком. Жаль, в поворотах нет тех же эмоций. Цифровую приборку по бокам подпирают еще два микродисплея, так что всего их спереди четыре. Changan Uni-V

Багажник у Changan Uni-V практичнее за счет огромного проема и разрезной спинки второго ряда (на Lamore – единая!). Changan Uni-V

Deepal и Avatr 12

Внедорожник Deepal пока в камуфляже. Справа – Avatr 12

Слева, скорее всего, будущий гибридный внедорожник Changan. Он выйдет под новым брендом Deepal и окажется чуть крупнее, чем Tank 300. Турбомотор 1.5 будет заряжать батарею или напрямую питать два электромотора. В брутальный угловатый дизайн явно не вписываются выдвижные ручки дверей и округлые корпуса зеркал. Возможно, их еще поменяют.

Справа – электрический лифтбек Avatr 12 размером с Porsche Panamera. Формально он уже рассекречен, но продажи не стартовали, поэтому на заводе он еще в камуфляже. У него может быть один электромотор сзади (313 л. с.) или по мотору на каждой оси (578 л. с.). Вместе с кроссовером Avatr 11 он имеет шансы официально появиться в России: Changan думает над запуском этого бренда у нас.

Глядя на эти прототипы, у меня сложилось ощущение, что китайцы легко могут научить машину ездить не хуже BMW или Porsche. Просто современному покупателю это не нужно. Важнее экраны побольше, подсветочки, музычка, и ассистенты поумнее. А еще – экологичность, и вот тут уже китайский автопром впереди планеты всей. И Changan, конечно, от него неотделим.

Чунцин — китайский Детройт

Пекин и Шанхай в автомобильном отношении у нас на слуху: там проходят крупнейшие мотор-шоу Китая. А на самом деле Чунцин, родина концерна Changan, в чем-то и покруче будет. Вместе с Пекином, Шанхаем и Тяньцзинем он входит в четверку муниципалитетов центрального подчинения.

По площади эти территориальные единицы значительно отличаются. Шанхай занимает 6,3 тысячи км2 – это чуть больше площади Москвы (6,15 тысячи км2). А Чунцин как муниципалитет раскинулся на 82,4 тысячи км2, что почти вдвое превосходит площадь Подмосковья (44,3 тысячи км2). Поэтому Чунцин с его 34 млн человек занимает первое место и по количеству населения.

Но нам интереснее тот факт, что Чунцин – это почти китайский Детройт. Здесь под 20 автомобильных и мотоциклетных заводов. А предприятий по выпуску комплектующих, говорят, около 500. Одних только скутеров и мотоциклов здесь делают несколько миллионов в год. Правда, в основном не для себя: Чунцин регион холмистый, поэтому в городе и окрестностях велосипедов я не видел вообще, а маломощных скутеров в несколько раз меньше, чем в других мегаполисах.

У нас и у них

Забавный факт: по объемам продаж в августе 2023 года и в России, и у себя на родине Changan занимает пятое место в абсолюте. Только иерархия популярности китайских марок в России разительно отличается. А сравнение количества реализованных машин удивляет еще сильнее. При этом модельный ряд среди «китайцев» у Чангана в России самый широкий – 15 моделей по состоянию на октябрь 2023 года. Обратите внимание: данные для Китая приведены выборочно, только ключевые для нас марки (всего их на рынке 86).

Россия Китай Место Марка Продажи, штук Место Марка Продажи, штук 1 Лада 28 721 1 BYD 230 077 2 Chery 13 412 2 Volkswagen 207 548 3 Haval 10 979 3 Toyota 154 786 4 Geely 8383 4 Honda 102 105 5 Changan 6869 5 Changan 98 147 6 Omoda 5975 6 GAC 84 754 7 Exeed 4941 7 Geely 75 794 8 Kia 3053 15 Chery 46 144 9 Toyota 2554 16 Haval 44 789 10 Hyundai 2191 23 Jetour 17 797 31 Tank 12 279 48 Exeed 4830 53 JAC 3790 57 Kaiyi 2174