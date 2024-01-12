Китайский Детройт: как разрабатывают, выпускают и испытывают автомобили в Чунцине
Changan внезапно стал самой бурно развивающейся китайской маркой в России: рост продаж год к году в 25 раз и гамма из полутора десятков моделей. Зачем, почему и что будет дальше – за ответами на эти вопросы я отправился в штаб-квартиру фирмы.
Прямой рейс в Чунцин – полусекретный. Российские агрегаторы о таком не знают, хотя два раза в неделю туда летает авиакомпания Tianjin Airlines. Может, это знак, и представители Чангана раскроют нам у себя на родине какую-нибудь тайну?
Завод, на который я приехал – это всего лишь одна из более чем 20 производственных площадок концерна. Changan входит в четверку крупнейших государственных автопроизводителей Китая вместе с компаниями SAIC, FAW и Dongfeng.
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Завод в Чунцине запущен три года назад. Его мощность достигает миллиона машин в год, но пока вышли только на 566 тысяч. Доберутся ли до предела возможностей? Полагаю, да.
Размах!
Китайский рынок перенасыщен марками и почти перестал расти. Зато уровень китайских машин теперь позволяет полноценно развивать экспорт. Changan за три года нарастил его втрое: с 53 тысяч автомобилей в 2020 году до 169 тысяч в 2022‑м. В 2025 году компания намерена выйти на 400 тысяч и достигнуть миллиона экспортных машин к концу десятилетия.
Основания для амбиций? Центры исследований и разработок в США, Японии, Германии, Великобритании, Италии и, разумеется, в самом Китае, где работают 17 тысяч инженеров из 30 стран. В одном из них, в Бирмингеме, мне ранее довелось побывать. А в Чунцине, как нам поведали, в одной только лаборатории по шумам и вибрациям работают больше 300 человек. Да и 18,5 млн машин, проданных за последние 12 лет, подкрепляют планы.
Сам по себе завод, как водится, ничем не удивляет, поэтому подмечаю мелочи. В цехах нормальный микроклимат, хотя на улице +32 ºС с диким уровнем влажности. Почти у каждого рабочего места – мощный вентилятор, а кое-где встречаются и кондиционеры. Уютно и по-домашнему обустроенные зоны отдыха прямо у конвейера. Рабочих немного: автоматизация достигает 95%.
Поинтересовался уровнем зарплаты. Ответили, что сборщик в среднем получает на руки 6000 юаней – это больше 80 тысячи рублей. Учитывая, что цены на продукты и одежду не выше московских, а машины стоят в 2–2,5 раза дешевле, неплохой доход.
MQB по-китайски
В центре исследований и разработок красуется стенд с перспективной платформой. Бросилось в глаза наличие пневмоподвески.
Эта платформа разработана под чистые электромобили и последовательные гибриды, где зарядку могут обеспечивать ДВС или водородные топливные элементы. Привод – передний, задний или полный. Длина машин, которые можно построить на этой архитектуре, от 4270 мм (В‑класс) до 4900 мм (полноразмерный кроссовер). О конкретных агрегатах ничего не рассказали, но косвенно на них намекнула строка с расчетной динамикой до 100 км/ч на инфостенде: от 4 до 10 секунд. Иными словами, вариативность огромная.
По соседству – концептуальный кузов. Все внешние панели из углепластика, его доля в конструкции по весу 32%. Еще треть приходится на сталь, 28% – на алюминиевые сплавы.
Масса благодаря применению композитов снизилась, если верить приведенным данным, на 31%. Понятно, что такое решение – не для массового сегмента. Однако китайцы активно осваиваются в дорогих классах. А при их объемах выпуска, глядишь, и элитный суперкаровский материал подешевеет, как батареи для электромобилей.
Новые модели Changan
Avatr 11
Deepal SL03
Changan Lumin
Changan Hunter Plus
Changan CS95
Но вот парадокс: если на пикапе с таким же силовым агрегатом разгон мне показался адекватным, то на CS95 – медленным. Стартуем вместе, и кроссовер даже чуть вырывается вперед. Видимо, дело в лучшей шумоизоляции и подсознательном отличии между грузовиком-пикапом и легковушкой-паркетником.
***
В линейке Чангана есть седан Lamore и лифтбек Uni-V. Снаружи их легко перепутать, но это не одна машина, отличающаяся типом кузова!
Changan Lamore
Changan Uni-V
Deepal и Avatr 12
Слева, скорее всего, будущий гибридный внедорожник Changan. Он выйдет под новым брендом Deepal и окажется чуть крупнее, чем Tank 300. Турбомотор 1.5 будет заряжать батарею или напрямую питать два электромотора. В брутальный угловатый дизайн явно не вписываются выдвижные ручки дверей и округлые корпуса зеркал. Возможно, их еще поменяют.
Справа – электрический лифтбек Avatr 12 размером с Porsche Panamera. Формально он уже рассекречен, но продажи не стартовали, поэтому на заводе он еще в камуфляже. У него может быть один электромотор сзади (313 л. с.) или по мотору на каждой оси (578 л. с.). Вместе с кроссовером Avatr 11 он имеет шансы официально появиться в России: Changan думает над запуском этого бренда у нас.
Глядя на эти прототипы, у меня сложилось ощущение, что китайцы легко могут научить машину ездить не хуже BMW или Porsche. Просто современному покупателю это не нужно. Важнее экраны побольше, подсветочки, музычка, и ассистенты поумнее. А еще – экологичность, и вот тут уже китайский автопром впереди планеты всей. И Changan, конечно, от него неотделим.
Чунцин — китайский Детройт
Пекин и Шанхай в автомобильном отношении у нас на слуху: там проходят крупнейшие мотор-шоу Китая. А на самом деле Чунцин, родина концерна Changan, в чем-то и покруче будет. Вместе с Пекином, Шанхаем и Тяньцзинем он входит в четверку муниципалитетов центрального подчинения.
По площади эти территориальные единицы значительно отличаются. Шанхай занимает 6,3 тысячи км2 – это чуть больше площади Москвы (6,15 тысячи км2). А Чунцин как муниципалитет раскинулся на 82,4 тысячи км2, что почти вдвое превосходит площадь Подмосковья (44,3 тысячи км2). Поэтому Чунцин с его 34 млн человек занимает первое место и по количеству населения.
Но нам интереснее тот факт, что Чунцин – это почти китайский Детройт. Здесь под 20 автомобильных и мотоциклетных заводов. А предприятий по выпуску комплектующих, говорят, около 500. Одних только скутеров и мотоциклов здесь делают несколько миллионов в год. Правда, в основном не для себя: Чунцин регион холмистый, поэтому в городе и окрестностях велосипедов я не видел вообще, а маломощных скутеров в несколько раз меньше, чем в других мегаполисах.
У нас и у них
Забавный факт: по объемам продаж в августе 2023 года и в России, и у себя на родине Changan занимает пятое место в абсолюте. Только иерархия популярности китайских марок в России разительно отличается. А сравнение количества реализованных машин удивляет еще сильнее. При этом модельный ряд среди «китайцев» у Чангана в России самый широкий – 15 моделей по состоянию на октябрь 2023 года. Обратите внимание: данные для Китая приведены выборочно, только ключевые для нас марки (всего их на рынке 86).
|
Россия
|
Китай
|
Место
|
Марка
|
Продажи, штук
|
Место
|
Марка
|
Продажи, штук
|
1
|
Лада
|
28 721
|
1
|
BYD
|
230 077
|
2
|
Chery
|
13 412
|
2
|
Volkswagen
|
207 548
|
3
|
Haval
|
10 979
|
3
|
Toyota
|
154 786
|
4
|
Geely
|
8383
|
4
|
Honda
|
102 105
|
5
|
Changan
|
6869
|
5
|
Changan
|
98 147
|
6
|
Omoda
|
5975
|
6
|
GAC
|
84 754
|
7
|
Exeed
|
4941
|
7
|
Geely
|
75 794
|
8
|
Kia
|
3053
|
15
|
Chery
|
46 144
|
9
|
Toyota
|
2554
|
16
|
Haval
|
44 789
|
10
|
Hyundai
|
2191
|
23
|
Jetour
|
17 797
|
|
|
|
31
|
Tank
|
12 279
|
|
|
|
48
|
Exeed
|
4830
|
|
|
|
53
|
JAC
|
3790
|
|
|
|
57
|
Kaiyi
|
2174
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