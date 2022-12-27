Выбираем видеорегистратор: что утаивают производители

Вы обращали внимание, что реальные картинки с разных устройств заметно отличаются по качеству? Причем по-разному могут записывать два регистратора, у которых идентичен набор компонентов. Эксперта «За рулем» выяснил, почему такое происходит.

Тесты видеорегистраторов, комбо-устройств и радар-детекторов мы проводим регулярно. То, как меняются с годами популярные устройства, часто остается «за кадром».

Что утаивают производители

Наши рекомендации по выбору видеорегистратора не меняются несколько лет: берите разрешение не ниже Full HD (1920×1080 пикселей). Правда, такое и заявлено для большинства моделей, но реальные картинки очень отличаются. Причем по-разному могут записывать два регистратора, у которых идентичен набор компонентов. Как так?

Как и у радар-детекторов, всё дело в тонкой настройке. Мало купить качественные детали, нужно их «подружить» грамотным программным обеспечением (ПО) и заставить раскрыть все свои способности. Известные бренды этим не пренебрегают, а вот откровенная «китайщина» — сплошь и рядом. «Ноунейму» никто не мешает для собственной солидности заявить породистое наполнение, а на деле напичкать корпус дешевкой. Вы же не станете при покупке вскрывать и проверять. Это, пожалуй, главный секрет производителей. В остальном регистраторы — устройства без особых нюансов.

Как выбрать видеорегистратор?

Конечно, лучше всего, если это будет модель с хорошим «железом».

Линза должна быть с апертурой не выше F/1,8, шестислойной, стеклянной (пластик быстро сдается на солнце и морозе).

должна быть с апертурой не выше F/1,8, шестислойной, стеклянной (пластик быстро сдается на солнце и морозе). Матрица лучше всего фирмы Sony или OmniVision.

лучше всего фирмы Sony или OmniVision. Чипы — Mstar, NTK, HiSilicon или раскрученная Ambarella. Хотя последнюю выбирают всё реже: конкуренты не хуже и дешевле.

Если вскрыть качественный гаджет, увидите предельно аккуратную, надежную сборку. Такой и падение с небольшой высоты выдержит. А это важно: на морозе и жаре присоски от стекла иногда отклеиваются. В ноунейм-приборах заметите подтеки, клей, пайку на соплях. Такой сломается и без внешнего воздействия. Стоит ли экономить?

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Прошивки иногда требуется обновлять даже у видеорегистраторов. После этого они — в теории — могут начать записывать чуть качественнее. А для радар-детекторов смена ПО требуется регулярно, по мере выхода новых моделей радаров.

В определенный момент может оказаться, что прибор не тянет возросшие требования. Тогда придется покупать новый.

С прошивками возможен и другой нюанс. Хотя их и проверяют перед выкладкой, возможны всякие сбои. Например, правили только один блок, его и протестировали. А изменения как-то отразились на других, и в них пошли глюки. Тут важна обратная связь: чем быстрее компания узнает о проблеме от пользователей, тем скорее исправит ошибки .

На что еще обратить внимание

Производители гаджетов оперативно отреагировали на появление российского аналога GPS. Вот уже несколько лет применяются модули, работающие по ГЛОНАСС и GPS. Когда в России внедряли европротокол для оформления аварий, пошел слух, что в качестве доказательств страховщики станут принимать фото- и видеоматериалы только с ГЛОНАСС-позиционированием. Это не подтвердилось, но двухсистемные модули прижились.

Мало кто уделяет внимание выбору. Напрасно! Если нарветесь на подделку или просто низкокачественное изделие, оно может прослужить считанные дни. Хорошо, если заметите. А вдруг останетесь без записи в спорном ДТП?

Однако важнее другое. Карта со скромными характеристиками не поддерживает высокую скорость записи. Этот параметр указан на упаковке. Так, С10 или U1 — это «максималка» в 10 мБ/с, U3 — 30 мБ/с. Для современных видеорегистраторов лучше выбирать именно такие. Причем не верить написанному, а проверить с помощью специальной программы на компьютере. Если скорость не подтвердится, имеете право сдать дефектное изделие обратно.

Недостаточная скорость опасна для прибора. Он будет пытаться пропихнуть видео высокого качества на карту, но «ширины канала» не хватает. В результате — систематический перегрев и, как следствие, преждевременный выход из строя.

В приборах используются аккумуляторы и суперконденсаторы. Вторые долговечнее, но и первые должны служить года три — даже если гаджет не вынимают из машины, подвергая воздействию мороза и зноя. Вышедшую из строя батарейку всегда можно заменить.

Через умерший аккумулятор энергия проходить не будет, и гаджет даже не включится. Можно просто вынуть батарею — тогда есть шанс, что прибор оживет. Но с оговорками: дата, все настройки и последний видеофрагмент не сохраняются при выключении.

Благодарим компании Sho-Me и Neoline за помощь в подготовке материала.

Подробная инструкция по выбору видеорегистратора тут.

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Фото: depositphotos.com и «За рулем»

