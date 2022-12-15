Тесты видеорегистраторов, комбо-устройств и радар-детекторов мы проводим регулярно. Но «за кадром» также общаемся с разработчиками и производителями гаджетов. Настала пора собрать воедино всё то, что мы узнали от них в последнее время.
Что изменилось за 20 лет
С радар-детекторами в девяностых годах, да и в начале двухтысячных, всё было достаточно просто. Измерители скорости работали бесхитростно, а источником ложных помех могли стать разве что аналогичные устройства в соседних машинах. Зато и спасти от штрафов было сложнее. Инспекторы обычно не включали радары на постоянку, а «стреляли» в уже замеченную, заведомо превышающую машину. Детектор пищал, но замер сделан, готовьтесь к торгу.
Всё изменилось с появлением радара Стрелка-СТ, который начали развешивать по дорогам десять лет назад. Быстро выяснилось, что детекторы его не видят. Он работает в привычном К‑диапазоне, но излучает очень короткими «пакетами», которые детекторы старой школы не успевают отработать.
Сейчас подобный подход практикуют почти все радары. Кстати, в России в ходу остался только К‑диапазон и изредка лазер, так что все остальные в настройках можно смело отключать.
Решения родились быстро, причем сразу два. Первое — изящное и простое. Производители добавили в детекторы модуль памяти для обновляемой базы с координатами: Стрелки в ту пору были исключительно стационарными.
Второй подход был сложнее, однако совершил революцию в сегменте. Разработчики придумали записать «почерк» радара, его схему излучения и заложить ее в память прибора. В результате радар-детекторы не только начали предупреждать о Стрелках, но и высвечивать их название на дисплее.
Так появилась сигнатурная технология. Запрос на нее пришел именно из России, где измерители скорости последние 20 лет активно развиваются. В остальном мире такого нет, и хватает старых детекторов (не говоря о том, что в очень многих странах они под запретом). Поэтому корейские производители, с которыми на тот момент сотрудничали все раскрученные у нас бренды, поначалу удивились и сказали, что реализовать это невозможно. Пришлось настоять.
На первых порах аппараты с распознаванием Стрелки имели дополнительную плату, потом ее интегрировали в основную.
Сигнатура нужна всем
В течение нескольких лет по сигнатуре распознавали только Стрелки как самые популярные в стране. А затем в память стали вносить «почерки» и разных радаров, и источников ложных срабатываний.
Сейчас сигнатурными называются многие модели, однако между ними может быть существенная разница. Некоторые бренды записывают только излучение помех, и такие гаджеты не называют измерители скорости по имени. Но в любом случае применение технологии гарантирует меньше срабатываний без повода.
Об антеннах
Практически все радар-детекторы (кроме единичных моделей вроде Sho-Me Quattro) выполнены в корпусе с классической рупорной антенной внутри. Ее же использовали для первых комбо-устройств, но аппараты получались очень громоздкими. Поэтому инженеры перешли на плоские патч-антенны. С ними гибриды превратились из горизонтально- в вертикально-ориентированные.
Как только появились нестандартные модели, распространилось мнение, что они хуже детектируют радары.
Поначалу так и было. Но миф быстро развеялся: устройства с патч-антеннами довели до ума, и они показали себя в реальной эксплуатации не хуже традиционных. В том числе при распознавании радаров Скат и Оскон, которые выдают себя на заметно меньшем расстоянии, нежели другие комплексы. Так, наши замеры в тестах показывали максимум 400–500 м вне зависимости от типа детектора.
Как это работает
Радаров всего два-три десятка, и записать их в память сравнительно несложно. Нужно только помотаться по стране, потому что набор применяемых моделей зависит от региона, и снять их характеристики осциллографом можно только оказавшись в зоне работы радара.
Все ложные помехи внести невозможно в принципе. Моделей автомобилей и генерируемых ими возмущений великое множество. Показать детектору каждую никаких ресурсов не хватит, хотя памяти для этого в принципе достаточно. Есть и практически нерешаемая задача. Сигнатуры радаров могут совпадать с ложными помехами, и детектору тогда не объяснишь, как понимать разницу. Так что полностью исключить ложные тревоги невозможно.
Ключевая задача при разработке прошивки — соблюсти баланс чувствительности. При завышенной гаджет сможет ловить излучение на большей дистанции, и из-за этого станет больше «ложняков». И наоборот: выше точность, но меньше дальность. У некоторых моделей в меню есть настройка чувствительности, чтобы владелец сам выставил оптимальную. Она идет в дополнение к стандартным режимам, адаптирующим аппарат под городскую или трассовую езду.
Откуда данные о камерах?
Все продвинутые модели снабжены базой с координатами камер фиксации нарушений. Ключевой вопрос: откуда берут данные? Кого из производителей ни спрашивал, все называли один источник — Speedcamonline. А по нашим тестам так не скажешь: знания приборов разнятся.
Некоторые точки могут добавлять и удалять сами производители. Информацию об ошибках собирают от пользователей. В базу стараются включать только проверенные точки, поэтому комплексы попадают в нее с задержкой.
Производители устройств в один голос уверяют, что период обновления — неделя или даже чаще. Наши тесты показывают, что камеры попадают в память прибора за месяц-два. Это не страшно: новые камеры редко включают в работу быстрее.
Какой радар-детектор мне нужен?
Есть нюансы в зависимости от типа гаджета, в который выгружается база. В радар-детекторы и комбо-устройства порой переносят урезанные наборы, убирая из них редко появляющиеся мобильные камеры. Логика в том, что в таких аппаратах есть детекторная часть, и она, если что, предупредит. А вот в видеорегистраторы, у которых вся надежда на GPS-оповещение, идут расширенные базы.
Но так въедливо подходят далеко не все бренды.
А еще дело в тонких настройках. Как работают оповещения, зависит от возможностей «железа» конкретного прибора и подхода разработчика. Если компонентная база мощная, можно активировать максимум информации и дать возможность владельцу при необходимости отключать отдельные типы.
Но дешевые или устаревшие аппараты часто «не тянут», и начинается оптимизация. Убирают оповещения о муляжах, мобильных камерах, убирают метку «в спину» или информацию о типах фиксируемых нарушений. В результате водитель с качественным устройством получает всю необходимую информацию. А выбравший бюджетную слышит однотипное предупреждение «Камера!» (на какие нарушения — догадайся сам) и вдвое реже.
Есть и другой нюанс, проявляющийся, когда камера установлена за поворотом. Оповещения из базы могут работать по одно- или двухточечной технологии. Первая выдаст предупреждение в последний момент, когда машина окажется на одной прямой с камерой. Вторая имеет дополнительную метку на дуге дороги. Благодаря ей система раньше понимает, что автомобиль входит в зону контроля радара. Такой подход тоже требует дополнительных ресурсов.
Благодарим компании Sho-Me и Neoline за помощь в подготовке материала.
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- Можно ли стать «невидимым» для камер? Ответ на этот вопрос тут.
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