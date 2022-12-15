Особенности настроек, какими должны быть карта памяти, аккумулятор, тип крепления — важно все.

Тесты видеорегистраторов, комбо-устройств и радар-детекторов мы проводим регулярно. Но «за кадром» также общаемся с разработчиками и производителями гаджетов. Настала пора собрать воедино всё то, что мы узнали от них в последнее время.

Что изменилось за 20 лет

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С радар-детекторами в девяностых годах, да и в начале двухтысячных, всё было достаточно просто. Измерители скорости работали бесхитростно, а источником ложных помех могли стать разве что аналогичные устройства в соседних машинах. Зато и спасти от штрафов было сложнее. Инспекторы обычно не включали радары на постоянку, а «стреляли» в уже замеченную, заведомо превышающую машину. Детектор пищал, но замер сделан, готовьтесь к торгу.

Всё изменилось с появлением радара Стрелка-СТ, который начали развешивать по дорогам десять лет назад. Быстро выяснилось, что детекторы его не видят. Он работает в привычном К‑диапазоне, но излучает очень короткими «пакетами», которые детекторы старой школы не успевают отработать.

Сейчас подобный подход практикуют почти все радары. Кстати, в России в ходу остался только К‑диапазон и изредка лазер, так что все остальные в настройках можно смело отключать.

Приходилось слышать мнение, что удобное магнитное крепление, ставшее популярным на «видиках», не подходит комбо-устройствам. Дескать, дает наводку на детекторную часть. Эксперты успокоили: ничего такого от постоянного магнита не происходит. Однако это не отменяет того, что важно грамотно расположить все компоненты внутри корпуса во избежание наводок иного рода или перегрева.

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Решения родились быстро, причем сразу два. Первое — изящное и простое. Производители добавили в детекторы модуль памяти для обновляемой базы с координатами: Стрелки в ту пору были исключительно стационарными.

Второй подход был сложнее, однако совершил революцию в сегменте. Разработчики придумали записать «почерк» радара, его схему излучения и заложить ее в память прибора. В результате радар-детекторы не только начали предупреждать о Стрелках, но и высвечивать их название на дисплее.

Наводку на работу радар-детектора может дать даже некачественный разветвитель или подразбитое гнездо прикуривателя. Детекторам необходимо для питания 12 В, поэтому все аппараты нужно включать в олдскульные автомобильные розетки. Это может стать проблемой для владельцев некоторых современных машин, где прикуривателей уже нет, только USB-порты — а 12‑вольтовая розетка осталась лишь в багажнике. От них можно запитать видеорегистратор, ему много не нужно. Но радар-детектор и комбо всё равно можно установить. Придется найти под обшивкой салона 12‑вольтовый провод, к которому можно подключиться.

Так появилась сигнатурная технология. Запрос на нее пришел именно из России, где измерители скорости последние 20 лет активно развиваются. В остальном мире такого нет, и хватает старых детекторов (не говоря о том, что в очень многих странах они под запретом). Поэтому корейские производители, с которыми на тот момент сотрудничали все раскрученные у нас бренды, поначалу удивились и сказали, что реализовать это невозможно. Пришлось настоять.

На первых порах аппараты с распознаванием Стрелки имели дополнительную плату, потом ее интегрировали в основную.

Сигнатура нужна всем

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В течение нескольких лет по сигнатуре распознавали только Стрелки как самые популярные в стране. А затем в память стали вносить «почерки» и разных радаров, и источников ложных срабатываний.

Сейчас сигнатурными называются многие модели, однако между ними может быть существенная разница. Некоторые бренды записывают только излучение помех, и такие гаджеты не называют измерители скорости по имени. Но в любом случае применение технологии гарантирует меньше срабатываний без повода.

Об антеннах

Практически все радар-детекторы (кроме единичных моделей вроде Sho-Me Quattro) выполнены в корпусе с классической рупорной антенной внутри. Ее же использовали для первых комбо-устройств, но аппараты получались очень громоздкими. Поэтому инженеры перешли на плоские патч-антенны. С ними гибриды превратились из горизонтально- в вертикально-ориентированные.

Рупорная антена

Как только появились нестандартные модели, распространилось мнение, что они хуже детектируют радары.

Поначалу так и было. Но миф быстро развеялся: устройства с патч-антеннами довели до ума, и они показали себя в реальной эксплуатации не хуже традиционных. В том числе при распознавании радаров Скат и Оскон, которые выдают себя на заметно меньшем расстоянии, нежели другие комплексы. Так, наши замеры в тестах показывали максимум 400–500 м вне зависимости от типа детектора.

Патч-антена

Как это работает

Радаров всего два-три десятка, и записать их в память сравнительно несложно. Нужно только помотаться по стране, потому что набор применяемых моделей зависит от региона, и снять их характеристики осциллографом можно только оказавшись в зоне работы радара.

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Все ложные помехи внести невозможно в принципе. Моделей автомобилей и генерируемых ими возмущений великое множество. Показать детектору каждую никаких ресурсов не хватит, хотя памяти для этого в принципе достаточно. Есть и практически нерешаемая задача. Сигнатуры радаров могут совпадать с ложными помехами, и детектору тогда не объяснишь, как понимать разницу. Так что полностью исключить ложные тревоги невозможно.

Ключевая задача при разработке прошивки — соблюсти баланс чувствительности . При завышенной гаджет сможет ловить излучение на большей дистанции, и из-за этого станет больше «ложняков». И наоборот: выше точность, но меньше дальность. У некоторых моделей в меню есть настройка чувствительности, чтобы владелец сам выставил оптимальную. Она идет в дополнение к стандартным режимам, адаптирующим аппарат под городскую или трассовую езду.

Осциллограф — главный друг настройщика радар-детектора. Особенно сейчас, при ­повсеместном распространении сигнатурной технологии.

Откуда данные о камерах?

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Все продвинутые модели снабжены базой с координатами камер фиксации нарушений. Ключевой вопрос: откуда берут данные? Кого из производителей ни спрашивал, все называли один источник — Speedcamonline. А по нашим тестам так не скажешь: знания приборов разнятся.

Некоторые точки могут добавлять и удалять сами производители. Информацию об ошибках собирают от пользователей. В базу стараются включать только проверенные точки, поэтому комплексы попадают в нее с задержкой.

Производители устройств в один голос уверяют, что период обновления — неделя или даже чаще. Наши тесты показывают, что камеры попадают в память прибора за месяц-два. Это не страшно: новые камеры редко включают в работу быстрее.

Какой радар-детектор мне нужен?

Есть нюансы в зависимости от типа гаджета, в который выгружается база. В радар-детекторы и комбо-устройства порой переносят урезанные наборы, убирая из них редко появляющиеся мобильные камеры. Логика в том, что в таких аппаратах есть детекторная часть, и она, если что, предупредит. А вот в видеорегистраторы, у которых вся надежда на GPS-оповещение, идут расширенные базы.

Но так въедливо подходят далеко не все бренды.

Хорошие бренды тестируют свои устройства, в том числе, экстремальными температурами. Neoline декларирует проверку в специальной камере при +88 Сº. А финальная проверка после сборки длится до двух суток.

А еще дело в тонких настройках. Как работают оповещения, зависит от возможностей «железа» конкретного прибора и подхода разработчика. Если компонентная база мощная, можно активировать максимум информации и дать возможность владельцу при необходимости отключать отдельные типы.

Но дешевые или устаревшие аппараты часто «не тянут», и начинается оптимизация. Убирают оповещения о муляжах, мобильных камерах, убирают метку «в спину» или информацию о типах фиксируемых нарушений. В результате водитель с качественным устройством получает всю необходимую информацию. А выбравший бюджетную слышит однотипное предупреждение «Камера!» (на какие нарушения — догадайся сам) и вдвое реже.

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Есть и другой нюанс, проявляющийся, когда камера установлена за поворотом. Оповещения из базы могут работать по одно- или двухточечной технологии. Первая выдаст предупреждение в последний момент, когда машина окажется на одной прямой с камерой. Вторая имеет дополнительную метку на дуге дороги. Благодаря ей система раньше понимает, что автомобиль входит в зону контроля радара. Такой подход тоже требует дополнительных ресурсов.

Благодарим компании Sho-Me и Neoline за помощь в подготовке материала.

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