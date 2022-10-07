Названа скорость для обмана камер фиксации нарушений

Есть догадка, что если ехать слишком быстро, то камера не сможет «рассмотреть» номер. И это действительно так, но…

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Идея стать невидимым для камер фотофиксации нарушений не выходит из голов некоторых автомобилистов. В ход идут защитные пленки на номерные знаки, крепление госномеров на левый угол автомобиля, исправления букв и цифр на номерах…

При этом можно просто не нарушать. Хотя аргумент, что камеры чаще устанавливаются не ради безопасности, а для наживы, до сих пор актуален. Местными властями без оглядки на мнение ГИБДД ставится, например, знак «40» там, где можно ехать «70» и более, и включается камера.

Возможно, что если бы камеры устанавливались только там, где это необходимо, а ограничения на дорогах были бы более обоснованными, автомобилистов бы не заботили комплексы фиксации нарушений. Но оставим эту тему для других материалов и разберем один очень забавный миф.

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«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Если проехать под камерой на слишком большой скорости, а тем более в сумерках или ночью, то она не сможет сделать снимок номерного знака. Это предположение справедливо — у любой техники есть ограничения. Есть они и у камер фиксации нарушений, а также у автомобилей. Объясняет эксперт.

Мнение специалиста

директор Департамента безопасности дорожного движения и аналитики «МВС Груп» (оператор подмосковной системы фотовидеофиксации нарушений ПДД):

— Современные комплексы фотовидеофиксации сертифицированы распознавать государственный-регистрационный знак транспортного средства, движущегося со скоростью до 350 км/ч. Модели предыдущего поколения — до 250 км/ч. Избежать штрафа за превышение скорости можно, если водитель превысит данные значения. Однако стоит понимать, что тем самым он создаст опасность не только для своей жизни, но также для жизни и здоровья других участников дорожного движения. В темное время суток эффективную работу комплексов фотовидеофиксации позволяет обеспечивать инфракрасная подсветка.

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Не нарушать ПДД и не получать штрафы с камер поможет обычный навигатор. Даже во время поездок по знакомым дорогам проложите маршрут в навигаторе, и программа будет предупреждать вас о всех ограничениях, камерах и авариях на пути.

Платные дороги могут появиться и в городах — у Минтранса все готово.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»