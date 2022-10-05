Проект постановления Правительства РФ уже прошел публичное обсуждение и был рассмотрен федеральными органами исполнительной власти.

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Проект постановления Правительства РФ о плате за проезд транспортных средств по платным федеральным автодорогам и платным участкам таких дорог допускает создание платных дорог, в том числе в населенных пунктах.

«Принимая во внимание значительное увеличение сети скоростных платных дорог и продолжение ее развития, требуется создать возможность реализации капиталоемких проектов, проходящих по урбанизированным населенным пунктам с большим количеством населения и высокой загрузкой альтернативного бесплатного маршрута проезда», — приводит РГ заявление Минтранса.

При создании платных дорог в городах, по уточнению министерства, должен соблюдаться баланс экономики проектов и выгоды пользователей.

Также в проекте прописано право собственника дороги увеличивать тарифы за проезд. Но он не обязан это делать.

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Предельные тарифы на проезд по платным автодорогам:

5 руб. за 1 километр для легковых автомобилей,

14,25 руб. за 1 километр для грузовых автомобилей.

«Подчеркнем, что принятие постановления не будет означать автоматический рост тарифов на проезд по всем автодорогам. Он может коснуться лишь отдельных участков или искусственных дорожных сооружений», — отметили в Минтрансе.

Фото: АГН «Москва»