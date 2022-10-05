Материалы по темеПараллельный импорт заработал — чего ждать
Проект постановления Правительства РФ о плате за проезд транспортных средств по платным федеральным автодорогам и платным участкам таких дорог допускает создание платных дорог, в том числе в населенных пунктах.
«Принимая во внимание значительное увеличение сети скоростных платных дорог и продолжение ее развития, требуется создать возможность реализации капиталоемких проектов, проходящих по урбанизированным населенным пунктам с большим количеством населения и высокой загрузкой альтернативного бесплатного маршрута проезда», — приводит РГ заявление Минтранса.
Материалы по темеШтраф за езду без ОСАГО вырастет (но не для всех)Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журналГромкие ЧП в России: человеческий фактор или техника подвела?
При создании платных дорог в городах, по уточнению министерства, должен соблюдаться баланс экономики проектов и выгоды пользователей.
Также в проекте прописано право собственника дороги увеличивать тарифы за проезд. Но он не обязан это делать.
Материалы по темеВырастет стоимость проезда по платным трассам
Предельные тарифы на проезд по платным автодорогам:
- 5 руб. за 1 километр для легковых автомобилей,
- 14,25 руб. за 1 километр для грузовых автомобилей.
«Подчеркнем, что принятие постановления не будет означать автоматический рост тарифов на проезд по всем автодорогам. Он может коснуться лишь отдельных участков или искусственных дорожных сооружений», — отметили в Минтрансе.
- В России подешевели некоторые популярные китайские модели, причем существенно.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: АГН «Москва»