Радар-детекторы «на Стрелку-М»: большой тест

Общее количество дорожных камер в Центральном регионе переходит рамки разумного. Мы собрали восемь радар-детекторов и выяснили, с какими поездка будет самой спокойной.

Радар-детекторы пошли по пути развития, скрытого от глаз. Новые корпуса и модели выходят редко — лидеры рынка сосредоточились на правке прошивок. Поэтому некоторые из устройств испытываем повторно.

Участники: цены и комплектации

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Наиболее доступны Inspector Tau S, Fujida Magna, Sho-Me G‑1000 Signature и Trendvision Drive 700 Signature за 6000–7000 рублей. Silverstone Sochi Pro, Neoline X-Cop 7500s и Roadgid Detect подороже — 8500–10 000. Удивляет ценником белорусский Omni RS‑550: за него просят почти 13 тысяч рублей.

Комплектации у всех практически одинаковые. В коробке найдете кронштейн с присосками, провода в прикуриватель и в компьютер, пару запасных предохранителей.

Roadgid, Sho-Me и Silverstone щедрее на клейкий коврик, если вам удобнее не вешать детектор на стекло, а класть на панель. У Инспектора для этих целей лежит липучка-самоклейка. А вот Neoline альтернативного крепежа не имеет. У него на нижней плоскости расположен динамик, который лучше не закрывать.

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У всех одноцветные OLED-мониторы. На полшага впереди Omni, который в режиме меню сумел вместить две строки информации, но шрифт стал мелким.

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На полноценный шаг решился Silverstone с двумя строками нормального размера и парой забавных мелочей. Флажки по краям монитора анимированные, а слева есть меняющий цвет светодиод. Пока камеры впереди нет, он синий. При приближении к радару из GPS-базы оттенок меняется: зеленый — скорость законная, желтый — превышаете в пределах заданного вами же лимита, красный — едете на штраф. Ненавязчиво и отлично видно боковым зрением.

Со знаком минус в плане оповещений выделяются Omni и Inspector. От их резких звуков кровь из ушей идет. Вдобавок создатели Инспектора не придумали ничего умнее, как взять для сигнала «крякалку» спецмашин. Разве можно пугать таким на дороге?! К Omni же единственное во всей компании замечание к качеству. К концу недели тестов у него начал пропадать контакт в гнезде питания.

Trеndvision и Inspector запомнились наименее качественными присосками. Silverstone (на фото) предлагает самое удобное снятие прибора. Позаимствованный от комбоустройства кронштейн хотя и громоздок, но обращаться с ним легче, и держит он надежнее.

ПРО СТРЕЛКУ Стрелки [1] появились почти десять лет назад: первый тест распознающих их радар-детекторов мы делали в конце 2012 года. Эти комплексы сняли с производства в 2017‑м и постепенно заменяют на дорогах другими. Стрелки первой итерации могут быть с радарной частью для измерения скорости или только видеоблоком. Встречаются в стационарном (СТ) и мобильном (М) вариантах. Во втором случае камера монтируется на микроавтобусе, может менять дислокацию, но работает только в статике. Второе поколение — Стрелка-Плюс [2], отличающаяся более широким функционалом. С помощью опционных программных модулей она распознает десятки нарушений ПДД. Скорость умеет измерять по видеоизображению или радарным блоком. Допускается установка в патрульной машине для работы на ходу. Стоит комплекс от 1,62 млн рублей, 3D-радар к нему — 560 тысяч. Новейшая модель называется Стрелка-М (не путайте с мобильным исполнением первой Стрелки). Измерение скорости — радаром [3] или силами только видеокамеры [4]. Устанавливать камеру можно стационарно или на треноге [5]. Набор нарушений у неё тот же, что у «плюсовой». Дальность контроля вместо 350–500 м у Стрелки-Плюс всего 50 м, ширина — 14 м вместо 16 (4 полосы ­максимум). Зато стоит дешевле: 1,33 млн в «базе» и 1,82 млн с радарным модулем.

Вижу — не вижу

Из передвижных комплексов контроля начали с самого сложного — лидара. Излучение Аматы, как и в прошлом году, не заметила Fujida. К ней можно приравнять и Trendvision, проснувшийся только за 50 м до источника сигнала. Бинар и Визир проблем никому не доставили. Даже Neoline отработал их с похвальной дальностью, хотя в предыдущие разы отказывался видеть в упор.

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Проверка двумя Кордонами, М2 и М4, выявила только один сбой. «Четверку» в спину не заметил Omni. Все остальные выдали приемлемую дальность, хотя она и гуляет в широких пределах. Со Скатами белорусский гаджет тоже сплоховал, неуверенно замечая их при прицеле в задний номер. Обратите внимание, насколько отличается дальность детектирования в зависимости от способа установки радара. Висящий высоко на столбе Скат становится заметен для приборов намного позже, чем установленный на крыше припаркованной легковушки (в Подмосковье «радаромобилями» работают Гранты).

Самая новая Стрелка

Стрелками на сей раз проверяли устройства по особой программе. Для начала — старые знакомые первого и второго поколений. Их детекторы видят четко и заранее. На хорошем прямике дальность порядка километра, при заходе со спины — не меньше 200 м. Всё это было разминкой перед встречей с самой новой Стрелкой-М. В Москве большая их часть висит без радарной части. Но в числе версий есть мобильное исполнение, так что со временем они неизбежно появятся на треногах вдоль загородных трасс.

С новинкой обучен общаться только Silverstone. Его создатели и сигнатуру «эмки» успели прописать в память аппарата, и отладили очень четкое детектирование.

Проверка остальных радар-детекторов не задалась. Silverstone на ночной, почти без других машин улице не видел иных «возбудителей», кроме Стрелки-М. Другие же выдавали практически непрекращающийся сигнал в К‑диапазоне. Разнилась только его сила. У кого это ложные сигналы, а кто действительно видел измеритель скорости — загадка. Сменили локацию, приехав к другой камере, и картина повторилась.

Silverstone единственный пока прописал сигнатуру нового радара Стрелка-М (СМ на фото). Предыдущие поколения Стрелки распознаются по старой сигнатуре.

Так что пока распознавание Стрелки-М можно записать только в актив Сильверстоуна.

Продолжение тестов, результаты испытаний и выводы экспертов — на следующей странице.