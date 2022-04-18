Испытали восемь не самых дешевых комбоустройств (видеорегистратор плюс радар-детектор). Одно — даже со сканером дорожных знаков!

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Время сейчас такое, что деньгами лучше не разбрасываться. Это не значит брать самое дешевое. Лучше купить заведомо качественную вещь, чтобы работала толково и долго.

Из автомобильных гаджетов самыми многофункциональными остаются комбоустройства. В очередной тест их набралось восемь.

Silverstone Hybrid S‑Bot Pro за 21 500 ₽ стал победителем в прошлогоднем тесте.

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Playme P600SG стоимостью 18 тысяч рублей эксперты «За рулем» — старейшего и самого популярного автомобильного издания — похвалили два года назад.

Они выступят референсом для новичков — это Neoline X-Cop 9200c (30 тысяч ₽), Navitel XR200 Pro (22 500 ₽), iBox Alta LaserScan Signature Dual (18 тысяч ₽) и Inspector AtlaS (самый дорогой в тесте, 32 тысячи ₽). Mio MiVue i170 за 23 тысячи — тоже ­аппарат достаточно свежий.

Наконец, Roadgid Premier (25 300 рублей) — не новинка, зато обладает сканером дорожных знаков! Проверим, как он ­работает.

По сравнению с прошлым годом гибриды подорожали на несколько тысяч рублей. На момент подготовки этой публикации, а именно в середине марта на них не было дикого скачка цен, какой наблюдался в случае с другими товарами.

iBox Alta LaserScan Signature Dual Процессор MStar 8336

Макс. разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Знание стационарных камер 47 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 170 ˚

Радарная часть — среднего уровня. Неплохая дальность распознанных радаров сочетается с незамеченным Бинаром, отсутствием сигнатурного распознавания и достаточно большим количеством ложных тревог. В базе камер много пробелов.

Тест на читаемость номеров в статике показал достойное качество видеосъемки. А вот снятое в движении ночное видео удручает зернистостью. Дополнительные функции оповещения об устаревшей базе камер и усталости водителя срабатывают со сбоями — при каждом включении, а иногда в начале движения. Карта памяти в комплекте, можно докупить вторую камеру. Inspector AtlaS Процессор Ambarella A12A55

Макс. разрешение Super HD 2560×1440 при 30 к/с

Знание стационарных камер 53 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 135 ˚

Неплохо прописаны сигнатуры, однако Скат и Стрелка-М остались незамеченными. Обидный провал! Ложных срабатываний мало. База камер достаточно полная. Вот только осталось непонятным, почему больше половины комплексов Inspector называет контролирующими парковку?

Предупреждает о смене ограничения скорости на дороге, основываясь на встроенных и обновляемых картах. Но не всегда угадывает. Очень высокую цену частично оправдывают карта на 128 гБ в комплекте, сенсорный экран и слот под вторую карту, на которую можно оперативно копировать ролики.

Mio MiVue i170 Процессор AIT 8428Q

Макс. разрешение Super HD 2560×1440 при 30 к/с

Знание стационарных камер 47 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 135 ˚

От участвовавшей в прошлогоднем тесте 177‑й модели технически отличается только отсутствием Bluetooth, Wi-Fi и, как следствие, синхронизации со смартфоном. Откровенно слабая работа радар-детектора: множество ложных срабатываний, не прописаны сигнатуры, небольшая дальность. В конце февраля на сайте висит база камер от 12 ноября. Большое количество пробелов и ошибки в ограничениях скорости поэтому не удивляют.

Даже на минимально выставленной дистанции расстояние оповещения 500 м (для города очень много). Сенсорный дисплей и удобное крепление на этом фоне не утешают. Парадокс: съемка Full HD качественнее, чем Super HD. Navitel XR2600 Pro Процессор MStar 8339

Макс. разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Знание стационарных камер 43 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 150 ˚

Неплохи дальность распознавания радаров и база сигнатур. Всё портит обилие ложных срабатываний. Оповещения о камерах срабатывают очень странно. Голоса нет, только короткое пиканье. Дистанция до камеры тоже неизвестна, на дисплее есть лишь неточно работающая линейка приближения к измерителю скорости.

Качество наполнения тоже сильно хромает. Можно докупить вторую камеру. Возможных настроек мало. В целом достаточно высокую цену не оправдывает.

Neoline X-Cop 9200с Процессор Ambarella A12

Макс. разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Знание стационарных камер 55 из 60

Диагональ дисплея 2,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 135˚

Качественный гаджет. Радары распознает уверенно и издалека. Ложными тревогами не досаждает. База камер полная, предупреждения лаконичные и толковые. О камерах контроля остановки информирует грамотно — при снижении скорости ниже 20 км/ч.

Видеоспособности могли бы быть получше. На ночном видео видна зернистость. В минус аппарату играют высокая стоимость и отсутствие полноценной сигнатурной технологии (не называет радары по именам). Интересная фишка: режим улучшенной съемки в темноте не нужно активировать самому, достаточно настроить время включения и выключения. Playme P600SG Процессор AIT 8328Q

Макс. разрешение Super HD 2560×1440 при 30 к/с

Знание стационарных камер 47 из 60

Диагональ дисплея 2,3

Тип крепления кронштейн + присоска

Заявленный угол обзора 135˚

Радарная часть работает хорошо. Ложных срабатываний немного, все радары на маршруте распознал по сигнатуре (кроме Стрелки-М).

С базой камер что-то странное. Два года назад этот же прибор информировал о Стрит Фальконах при падении скорости. В актуальной прошивке — на любой скорости. Небольшой, но минус. Переход с Full HD на Super HD качество видео заметно не улучшает. Архаичный корпус и крепление. На рабочие параметры не влияет, но на фоне соперников выделяется не в лучшую сторону. Гаджет без явных провалов, можно покупать.

Roadgid Premier Процессор Novatek 96675

Макс. разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с

Знание стационарных камер 56 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления магнит + скотч

Заявленный угол обзора 170 ˚

Радарная часть слабая. Реальную дальность распознавания сложно определить из-за обилия ложных срабатываний. Не видит лазерные измерители скорости и Визир. Очень хорошая база камер, неплохое качество видеосъемки.

Камера обучена распознавать дорожные знаки: такой функции пока ни у кого нет! Срабатывает не всегда корректно. Однажды, к примеру, гаджет «увидел» лимит 110 км/ч на железнодорожном переезде в населенном пункте. Но если «допилят», будет хорошее дополнение к стандартному функционалу. Можно докупить вторую камеру, разъем питания с дополнительным USB-портом. Silverstone Hybrid S-Bot Pro Процессор AIT 8339D

Макс. разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с

Знание стационарных камер 57 из 60

Диагональ дисплея 3,0

Тип крепления кронштейн + присоска

Заявленный угол обзора 145˚

Радарная часть показала не максимальный суммарный метраж, зато по отсутствию ложных срабатываний ей нет равных. И только Silverstone знает Стрелку-М по сигнатуре. Можно настроить чувствительность радар-детектора. Самая полная база камер с минимумом пробелов, правильным оповещением о камерах парковки и предупреждениями о двух близко стоящих камерах. При скачивании можно выбирать полные или укороченные предупреждения.

Очень хорошее качество видеозаписи. Единственная претензия — массивные корпус и крепление. Из-за этого аппарат воспринимается устаревшим, хотя по качеству работы лучший.

Видеосъемка

Ролики доступны по ссылкам.

ИТОГИ

Результаты замеров и экспертные оценки мы свели в таблицы.

А основные выводы таковы. Классно снимают Silverstone и Mio. У многих соперников есть поляризационные фильтры, но выйти вперед они не помогают.



Самые полные базы камер имеют Silvesrtone, Neoline и Roadgid. По радарной части лучше всех отработали Silverstone и Neoline, неплохо показали себя Playme и Inspector.

Победитель — Silverstone, но Neoline проиграл ему совсем немного: нужно подтянуть видео и не помешало бы добавить полноценную сигнатурную технологию. Не повышая цены, конечно.



РАСШИРЕННАЯ ПРОВЕРКА

В период теста я оказался в командировке в Казани. Взял гаджеты с собой и проверил их тамошней экзотикой — лазерным Полисканом. Мобильные патрули с ними стоят на объездной дороге столицы Татарстана.

Материалы по теме Радар-детекторы «на Стрелку-М»: большой тест Так вот, уверенно, как и комплекс Амата, лазерные Полисканы распознали комбоустройства iBox, Neoline и Silverstone. Чуть менее четко отработали Inspector и Playme. Остальные промолчали.

Ночь в морозильной камере при —25 ˚С все приборы пережили без проблем. Разве что Mio включался дольше обычного, но он и при нормальной температуре не радует быстрой загрузкой.

Inspector, Mio, Neoline, Playme и Silverstone оснащены не суперконденсаторами, а обычными аккумуляторами. Опасаетесь, что такие прослужат меньше? Лично я не забираю гаджеты из машины на ночь — по моему опыту, аккумуляторные служат как минимум три-четыре года без проблем.

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Архаичные присоски остались у Playme, Roadgid и Silverstone. Площадки с двухсторонним скотчем компактнее. Playme и Silverstone вдобавок всё не перейдут на удобные магнитные крепления. Их кронштейны требуют больше движений и устарели. Это причина сниженной оценки за эргономику. Navitel получил ее за плохой контакт разъема питания: каждое подключение он требовал возни с поиском рабочего положения.

С помехами от систем активной безопасности современных автомобилей всё сложно. Сигнатуры всех невозможно прописать в память приборов в принципе. Поэтому нельзя сказать заранее, как конкретный гаджет будет работать в вашей машине.

Большой тест самых дешевых видеорегистраторов читайте тут.

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