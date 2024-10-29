Загнали китайский кроссовер на фольксвагеновский автосервис — сервисмены удивились

Сервис по ремонту европейских автомобилей оценил ремонтопригодность китайского Geely

Сначала мы нашли среди читателей «За рулем» человека, который рассматривал к покупке Geely Monjaro, но передумал в последний момент. Вот что он думает о машине.

А теперь мы обратились в столичный сервис MaxusPro, у мастеров которого большой опыт обслуживания и ремонта моделей концерна Volkswagen. Интересно же, как там оценят уровень технологической проработки и конструкторских решений Monjaro, зная, как устроены «европейцы»! Заглянули под капот и под днище – и вот что выяснили.

Моторный отсек Geely Monjaro

Компоновка моторного отсека продуманная, двигатель накрыт кожухом с шумоизоляцией – как на всех современных машинах. Помпа системы охлаждения необычная: не с механическим приводом и крыльчаткой в корпусе, а с электрическим и напоминает «улитку» турбины. Сам турбокомпрессор расположен, как и у Фольксвагенов с подобными моторами, ближе к моторному щиту, и для его демонтажа тоже придется снимать угловой редуктор.

А вот впускной тракт необычно длинный и проходит рядом с источниками тепла. Сервисмены оценили хороший доступ помпе – как и к генератору, который тоже менять будет намного проще, чем на фольксвагеновских одноклассниках.

Блок предохранителей (справа) удивления не вызвал: расположен привычно и логично. Воздушный фильтр тоже. Горловина бачка для омывайки (синяя крышечка слева) расположена удачно, заливать жидкость удобно.

Вряд ли кто-то воспримет Monjaro как серьезный внедорожник – но даже в городах после ливней бывают глубокие лужи, и при их форсировании усердствовать не стоит: генератор, а, главное, воздухозаборник расположены на среднем уровне. У того же Кодиака, к примеру, воздухозаборник поднят под самую кромку капота.

Под днищем Geely Monjaro

На подъемнике сняли пыльник, прикрывающий снизу моторный отсек...

...и появились вопросы к расположению масляного фильтра. Сервисменам менять его будет удобно, но при таком расположении пластиковый корпус фильтра (и картера) легко повредить при неаккуратной парковке у высокого бордюра либо на пресеченной местности: они расположены ниже подрамника.

Рекомендация – не забывать при парковке или езде по пересеченной местности о том, как низко расположен масляный фильтр, или установить капитальную защиту.

Днище обработано и защищено аэродинамическими щитками, но не везде: почему-то в Geely оставили открытыми некоторые полости, в которые будет набиваться грязь и снег. Может ли быть иначе? Да: у висящей на соседнем подъемнике Шкоды места у порогов и в заднем свесе защищены.

А вот от чего не уберечься ни на одной машине, так это от риска по прошествии нескольких лет «попасть» на замену пружин задней подвески: в опорных чашках будет скапливать влага, и нижние витки начнут ржаветь и лопаться, как это происходит у Фольксвагенов.

Рычаги подвески, стабилизаторы и их стойки выглядят надежно, как и поворотные кулаки, и рулевые тяги. Долговечность резинометаллических шарниров можно будет оценить только со временем. А вот шаровые опоры запрессованы – и менять их придется в сборе с рычагом. Это популярное решение на современных автомобилях.

Тормозные магистрали расположены удачно, и риск повредить минимальный, и обслуживать легко. Выхлопной тракт не свисает, единственная претензия – не хватает теплозащиты подвесного подшипника карданного вала, расположенного рядом с ним. На фольксвагеновских моделях он изолирован от горячего выхлопа, чтобы повысить долговечность.

Все элементы маркированы Lynk&Co – неудивительно, ведь, как и Volvo, этот бренд входит в Geely Auto. При этом мастера, знакомые с моделями Volvo на той же платформе CMA, оценили ряд решений на Geely Monjaro как более продуманные: «там снимаешь подрамник, и радиаторы падают, а здесь крепления организованы по уму».

Честный тест-драйв Geely Monjaro от владельца Шкоды.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте