Отказался от Geely Monjaro ради Skoda Kodiaq и пожалел

Владелец Шкоды честно высказался о китайском кроссовере Geely Monjaro

Среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro вышел на российский рынок в марте 2023-го, а в конце года вошел в десятку самых популярных моделей. Дальше – больше: за прошедшие 9 месяцев владельцами Монжаро стали 36,5 тысячи человек! Для понимания, куда более доступная Lada Niva Travel разошлась аналогичным тиражом.

Сравните: Skoda Kodiaq пять лет назад вышел на верхние строчки своего сегмента с результатом 25 тысяч машин за год! Тогда попасть в бестселлеры ему помогла локализация на нижегородском заводе. Но знаете что? Даже полгода назад Кодиаки российской сборки еще можно было найти в продаже по цене 4-4,5 миллиона рублей. И именно на него пал выбор моего друга Олега. Почему не на Geely Monjaro?

Мнение владельца Geely Monjaro

Олегу 40 лет, он ездил водителем и пассажиром на самых разных машинах – от Ford Focus и Toyota Camry до BMW 7-й серии и Mercedes-AMG GLE63. А сейчас относительно недорогой кроссовер понадобился ему для постоянных передвижений между столицей и регионами: за год в таком режиме он накатывает порядка 100 тысяч километров. Поэтому первое и самое главное требование – надежность.

Про Monjaro известно не так много, а Кодиак на рынке уже 7 лет, и отремонтировать его можно в любом сервисе, которые продолжают обслуживать продукцию концерна Volkswagen. В один из них, кстати, мы тоже заглянули, чтобы квалифицированные мастера оценили уровень конструкторских решений Geely и сравнили их с фольксвагеновской школой (об этом читайте здесь).

Второе, что привлекло Олега в Кодиаке, – верность классическим автомобильным ценностям. Динамика и экономичность, баланс управляемости и комфорта, удобство посадки и возможность безошибочно считывать информацию и управлять системами автомобиля – Олег, как бывший гонщик-профессионал, может по достоинству оценить эти качества. Он честно признался: этой весной в салон Geely заглянул для галочки, а как только нашел в продаже Kodiaq (можно сказать, «с консервации») – не задумываясь взял его.

И теперь, проехав на тестовом Monjaro под тысячу километров по городским пробкам и автомагистралям, по столичным и провинциальным дорогам, он сам сказал: надо было тогда внимательнее присмотреться к Geely! Почему – дальше объяснит сам.

Внешний вид Geely Monjaro

Внешность гармоничная, в меру брутальная. Только я узнал, что предстоит тест, как мне попался мем, где на радиаторную решетку Monjaro приклеивают мерседесовскую звезду – смешно, но ведь модель с такой внешностью действительно могла появиться и у Mercedes-Benz! Geely однозначно ярче, чем Skoda, хотя в моем случае это минус: Монжаро выглядит дорого по региональным меркам, а на Кодиак никто не обращает внимания.

Удобство посадки в Geely Monjaro

Начну с бесключевого доступа. Здорово, когда не нужно доставать ключ из кармана, а при выходе автомобиль сам поднимет стекла и закроет люк. Но когда мимо проходишь, Monjaro сразу просыпается: включает фары и раскладывает наружные зеркала. А я, может, не хочу привлекать внимание!

Процесс посадки в автомобиль не напрягает – пороги не назвать широкими, они прикрыты кромками дверей, значит, не будут пачкать одежду. В тестовой машине по умолчанию был включен режим комфортной посадки, когда сиденье максимально отодвигается назад – на моем Кодиаке такого нет, но и в Монжаро я его сразу отключил: не пользуюсь им даже в дорогих машинах. Ни к чему это с моей комплекцией.

Материалы отделки Geely Monjaro

Салон буквально укутан в алькантару – и навеял воспоминания, когда много лет назад мы отдавали машину на перешивку. Ну или панели гоночных автомобилей, на которые наносят флок, чтобы они не бликовали. По меркам класса материалы и сборка отличные, хотя премиальным немецким моделям, конечно, уступают. У моей Шкоды интерьер куда проще, но тем и нравится: нет кожи – нет повода сравнить ее выделку с Мерседесом или Ауди.

Оснащение Geely Monjaro

Оснащение богатое, и не только по меркам класса. Понятно, что в борьбе за покупателя надо удивлять – и Monjaro умеет произвести впечатление. Настройка амбиентной подсветки, три экрана, подогрев всех сидений и вентиляция передних… Мои требования проще: в Шкоде я не страдаю без панорамного люка, без кругового обзора – там нет даже камеры заднего вида, но я быстро вернулся в прошлое и прекрасно ориентируюсь по сигналам парктроников. В Монжаро передние датчики иногда «глючат» и подают ложные сигналы – хотя грязи на них нет.

Двухзонный климат-контроль в моем Кодиаке и то считаю излишеством, а уж трехзонный в Monjaro – тем более. В премиальных машинах, садясь за руль, выбираю единую температуру для всех, и пассажиры не жалуются. Хотя подождите: когда меня возили на Toyota Camry, на заднем диване я выставлял персональный режим… Так что будем считать, что и в Monjaro он кому-то пригодится. Что однозначно понравилось – проекция данных на ветровое стекло: отличная опция, которой не хватает в Кодиаке.