Большой китайский кроссовер за большие деньги: подробный разбор

Любая машина познается в дороге, и GAC GS8, на котором мы проехали больше 300 км, исключением не стал. По итогам тест-драйва «За рулем» рассказывает, как эта машина ведет себя на асфальте и на грунтовке и чем может удивить (не всегда приятно) владельца.

Первые впечатления

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Водительское сиденье у ГАКа оснащено обогревом, вентиляцией и набором электрорегулировок. Последние решают проблему короткой подушки сиденья. Можно проехать на автомобиле часа три и не устать во многом благодаря регулировкам поясничного упора, который настраивается как по вылету, так и по высоте. Однако все впечатление от сиденья портится в первом же повороте, когда становится заметной нехватка боковой поддержки и избыточная мягкость кресла. Водитель может ухватиться за руль, а пассажиру на соседнем кресле держаться особо не за что, поэтому его со временем начинает укачивать.

Мультируль хорош! Слева находятся клавиши управления музыкой, телефоном и обогревом руля, справа — кнопки меню и климат-контроля. Покопавшись в мультимедийке, можно найти на удивление много настроек, например, режимы блокировки дверей и складывания зеркал, параметры электронных ассистентов. Можно даже выбрать стандартный или спортивный режим работы усилителя руля. Правда, разницу между этими режимами почувствовать не удалось.

Настройки климатической системы отображаются красиво и понятно, но недолго — через несколько секунд картинка переключается на изображение меню.

Чем GAC GS8 раздражает, так это «косячным» переводом пунктов меню на русский язык. Среди прочего там встречаются «Кривая удобства» и «Поддержка протира». Нажатие на соответствующие кнопки не всегда позволяет понять, что же имеется в виду. Инструкции по эксплуатации автомобиля нет. Возможно, так повезло только нам.

А оснащение богатое?

Аудиосистема у китайского кроссовера не выдающаяся, да и камеры кругового обзора не блещут качественной картинкой. У конкурентов изображение гораздо четче. На приборной панели ГАКа есть большой ЖК-дисплей, на который выводится множество параметров — от текущей скорости до температуры шин. Без нюансов не обошлось: на дисплее почему-то не отображается скорость, заданная круиз-контролем, а любую нужную вкладку приходится искать и выбирать вручную после каждого перезапуска двигателя.

В базовой комплектации в моноприводном исполнении GAC GS8 оснащен биксеноновыми фарами, у остальных версий фары и туманки светодиодные. Выглядит оптика достойно, но дополнительных функций у нее практически нет. Разве что подсветка поворота с помощью включения дополнительной секции фар. И ближний, и дальний свет работают отлично.

Багажник большой?

Пятая дверь ГАКа снабжена стандартным для машин этого класса электроприводом. Открыть ее можно, нажав клавишу в салоне или на брелоке, а можно — бесконтактным способом, что очень удобно, когда руки заняты. Для этого нужно подойти к пятой двери кроссовера, и он, «заметив» поблизости ключ, сам ее откроет. Некоторые производители устанавливают под бампер сенсор, и чтобы открыть багажник, человек с ключом в кармане должен провести ногой под бампером. Так вот вариант, который реализован на GS8, удобнее, особенно в условиях российской зимы и межсезонья, когда слякоть «слепит» сенсор.

Дверца багажника поднимается не очень высоко, зато к багажнику претензий нет. Сюда в семиместном кроссовере влезет пара чемоданов или несколько сумок с продуктами. В целом багажник продуман. Так, хлястики, за которые поднимаются спинки сидений, снабжены липучками, и их можно закрепить на спинке, чтобы не болтались. Задние сиденья складываются легко (хоть и механически), образуя горизонтальную плоскость. По углам багажника расположены четыре такелажные петли, позволяющие натянуть сетку, чтобы зафиксировать груз. Есть плафон и розетка на 12 В. Подсветки, к слову, хотелось бы побольше.

Что под капотом?

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Открывать капот ГАКа, чтобы посмотреть на узлы и механизмы, смысла нет — почти всё спрятано под крышками, в том числе и заливная горловина для масла. Кстати, снять заглушку на ней нелегко, а чтобы самостоятельно залить масло, придется использовать воронку — узкая горловина расположена в глубине. Уплотнитель, проложенный по решетке радиатора и по передней кромке капота, хорошо защищает от грязи. Это можно сказать с уверенностью: машина прошла больше 1000 км по слякоти, а под капотом — только легкая естественная пыль.

На нашем кроссовере GAC GS8 установлен 2-литровый турбомотор мощностью 190 л.с. Он дефорсирован, чтобы российским владельцам не пришлось платить лишних налогов. В паре с двигателем практически незаметно работает 6-ступенчатый автомат Aisin. При этом расход топлива у китайца внушительный. В смешанном режиме он сжигает литров 12 девяносто пятого бензина. При перемещении по пробкам этот показатель, скорее всего, дойдет до 16 л на 100 км.

Как он едет?

Благодаря приемлемому качеству сборки салон ГАКа при движении не издает посторонних звуков. Но ехать на машине по дороге с крупными выбоинами и лежачими полицейскими просто невыносимо. Это «заслуга» подвески. Временами она преодолевает неровности так, что на дисплее загорается пиктограмма ESP, а кроме того, включается аварийная световая сигнализация, как при экстренном торможении. И это не глюк электроники! Вероятно, колеса отрываются от земли на ходе отбоя, поэтому и срабатывает система стабилизации.

GAC GS8 — типичный кроссовер без рамы и понижайки, оснащенный системой помощи при спуске с горы и шайбой выбора ездовых внедорожных режимов («Стандартный», «Снег», «Грунт» и «Песок»). Выбрать тип привода — передний, автоматически подключаемый полный или полный с заблокированной муфтой — автомобиль водителю не дает, все делает сам. Как? Загадка. Индикатор системы полного привода на приборной панели гаснет, только если выбрать среди дорожных ездовых режимов «Экономичный». В этом случае кроссовер становится практически на 100% переднеприводным.

Под пластиковой защитой картера — примерно 200 мм. Неплохо, но на серьезное бездорожье лучше не соваться: в ситуации диагонального вывешивания кроссовер беспомощен. К слову, при попадании в такую ловушку пятую дверь GS8 перекашивает настолько, что закрыть ее электроприводом не удается. Защита порогов у ГАКа отсутствует, и испачкаться о них проще простого. Из сюрпризов с комплектующими — неожиданно быстрый износ щеток стеклоочистителей. Через 1000 км их уже хочется поменять.

А есть что получше?

GAC GS8 производит гораздо лучшее впечатление, когда в нем просто сидишь. Перемещение на этом автомобиле вызывает вопросы, а порой и недоумение. Стоимость «китайца» доходит до 2,5 млн рублей, что сопоставимо с ценами на Kia Sorento Prime, Hyundai Santa Fe и Skoda Kodiaq. При этом неясно, почему этим автомобилям стоит предпочесть GAC GS8. Мы убедительных аргументов в его пользу пока не нашли. Разве что дизайн.

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Текст подготовила Татьяна Турбал