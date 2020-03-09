Ногу свело? Поясницу прихватило? 5 правил здорового вождения

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Материалы по теме 5 ошибок водителя: вот так мы вредим собственному здоровью

Затекла нога в долгой дороге — это ощущение знакомо каждому.

Все более или менее хорошо представляют, как с этим бороться, если засиделся за компьютером: сменить позу, подняться, походить, превозмогая неприятные ощущения от мурашек и покалывания, — и через пару минут кровоток восстановится.

Гораздо серьезнее для водителя, если ноги начинают неметь при каждой поездке. Это свидетельствует о неблагополучии в позвоночнике и особенно в пояснично-крестцовом отделе, о чем на собственном опыте знают таксисты, дальнобойщики и вообще все, кому приходится проводить много времени на водительском сиденье.

Однако есть и более серьезный случай. Ноги затекают при болезнях сосудов, таких как варикоз. Неприятные ощущения преследуют человека и днем, и ночью. Бороться с симптомами в этом случае бессмысленно — поможет только врач. Однако пять правил водителя полезны и для профилактики варикозной болезни.

Правило №1. Освойте правильную посадку за рулем

Лучшее положение — и для безопасности, и для здоровья позвоночника — когда шея и спина выпрямлены и составляют вертикаль к горизонтали сиденья (угол 90 градусов идеален). Голову не запрокидываем и не пригибаем к коленям — смотреть нужно прямо перед собой, слегка опираясь затылком о подголовник. Ложиться грудью на руль или сильно откидываться назад не стоит, так же как держать руки вытянутыми. Поясничный изгиб (лордоз) должен быть направлен вперед, а не завален назад. Вспомните, как вас учили сидеть за партой, и повторяйте это каждый день, усаживаясь за руль, — уже через неделю, а то и раньше поза станет привычной, а самочувствие улучшится.

Правило №2. При выборе машины обращайте внимание на качество сидений

Лучше сиденье — анатомическое. Не слишком мягкое, но и не очень жесткое и обязательно упругое. Чем полнее набор регулировок, тем лучше. Боковая поддержка и подпор для поясницы? — отлично! Но если сиденье такое, какое есть, выручит валик, заменяющий поясничный подпор, — таких полно в продаже, и стоят они недорого. Валик поможет разгрузить спину. Некоторые водители используют массажные накидки на сиденье, но они подходят далеко не всем, а в некоторых случаях могут и навредить. Если вдруг вы получили такую накидку в подарок, прочтите инструкцию и ознакомьтесь со списком показаний и противопоказаний.

Правило №3. Придирчиво выбирайте одежду и обувь

Одежда водителя должна быть прежде всего удобной и не стесняющей движений. Скажите «нет» туго затянутым поясам и галстукам, набитым карманам, тесной и чересчур громоздкой одежде, обуви не по размеру, толстым негнущимся подошвам и болтающимся сандалетам. «Борьба» с неподходящей одеждой и обувью утомляет и вызывает боль в мышцах. Следствие — затекшие ноги, руки, шея, спина и поясница.

Правило №4. Соблюдайте режим «труда и отдыха»

Каждый час-полтора-два старайтесь хотя бы на пару минут (а лучше на 15) выйти из машины, чтобы размяться. Потянитесь, сделайте глубокие вдохи-выдохи, но не делайте резких движений. Перекус за разминку не считается, но вот выпить чистой воды очень и очень полезно.

Если сделать остановку не получается, используйте подходящие моменты вынужденного бездействия (в пробке, у светофора), чтобы расправить плечи и спину, повращать головой, покачать туловищем из стороны в сторону, распрямить по возможности руки и ноги. Загляните сюда — какое-нибудь из 16 упражнений, которые можно делать прямо за рулем, вам точно подойдет.

Правило №5. Делайте утреннюю разминку и вечернюю «заминку»

Самые важные упражнения для водителя — растяжка и укрепление мышц спины, шеи, рук и ног. Особенно полезно повисеть, потянуться. Очень рекомендуем пройти курс лечебной физкультуры — специалист подберет комплекс упражнений, которые необходимы именно вам. Универсальный совет — не пренебрегайте ходьбой, ведь это самая простая, доступная и при этом эффективная гимнастика.

Экстренная помощь, если за рулем «вступило в поясницу»

Владимир Харинов, кандидат медицинских наук, врач-ортопед, вертеброневролог, остеопат, мануальный терапевт:

— Нога онемела при внезапном приступе боли в спине? Скорее всего, речь идет о защемлении нерва межпозвонковыми дисками. Главное в такой ситуации — не впадать в панику и сохранить присутствие духа. Улучив подходящий момент, постарайтесь, насколько это возможно, максимально наклониться вперед. Ягодицы при этом должны быть плотно прижаты к сиденью. Кулак левой или правой руки установите чуть выше крестца, на уровне поясничного упора, и распрямите спину, откинувшись назад до спинки сиденья. Такой прием поможет высвободить защемленный нерв, чтобы вы смогли, по крайней мере, добраться туда, где сможете остановить машину.

Но проблему это не решит. Ваш путь — к врачу, который должен провести обследование и назначить магнито-резонансную томографию. На основании данных МРТ доктор назначит симптоматическое лечение. Как правило, хороший эффект оказывают мануальная терапия и лечебная физкультура.

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