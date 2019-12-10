Почти Land Cruiser, но китайский и тоже дорогой. Берете?

На российский рынок вышел новый автомобильный бренд — GAC. Его первенцем у нас сразу стал флагман. Cемиместный кроссовер GS8 щедро оснащен и немало стоит (по меркам китайских марок). И мы уже успели проверить его на ходу.

Китайская марка GAC из Гуанчжоу, третьего по величине мегаполиса Китая, выставляла свой модельный ряд на автошоу в Москве и Питере, но полноценно «представилась» нам год назад . Тогда мне удалось лично оценить некоторые машины компании.

Для нашего рынка новый бренд — событие. Особенно в нынешней ситуации затянувшегося кризиса! Поэтому я ухватился за возможность первым опробовать GAC на российских дорогах.

Заходить марка решила с козыря — флагманского кроссовера GS8. Семиместный, брутально выглядящий черный внедорожник: у нас такое любят! Но надо чтобы прилагался соответствующий бренд. И вот с этим беда, ГАКу придется возводить репутацию с нуля. Подведут дилеры или китайская бюрократия — и доверие не завоюешь.

GAC GS8 базируется на платформе, купленной десять лет назад у Фиата. Так говорит не один источник. «Тележку», разумеется, модернизировали, и теперь она носит статус модульной. Официально китайцы называют ее собственной разработкой. Не слишком разбирающиеся в машинах могут легко принять «восьмерку» за почитаемый у нас Land Cruiser.

Важная птица

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На подземной парковке респектабельного отеля Hyatt «восьмерка» не выглядит чужеродно. На нажатие кнопки на брелоке она отзывается «приветственным» светом. А может и двигатель запустить: клавиша дистанционного пуска на ключе есть. Я же отправляюсь закидывать рюкзак в багажник. Створка пятой двери во всех версиях, кроме базовой, снабжена электроприводом. Высота подъема маловата: я со своими 186 см бьюсь лбом о неприветливый железный торец.

Салон семиместный в любой версии GS8. А раз в подполье уходят сложенные сиденья галерки, запаску отправили под днище. При максимальной пассажировместимости багажник не исчезает: на пару чемоданов формата ручной клади и небольшую сумку места хватит. Плюс есть небольшая ниша под панелью пола, по соседству с штатным инструментом.

Два-три компактных чемодана уместятся в багажник и при семи пассажирах в салоне. Сиденья складываются в ровный пол. Глубины ниши в подполье хватает, чтобы уложить в нее баллон незамерзайки.

Раз уж в жертву принесены объем багажника и удобное расположение запаски, оценю сразу, чего ради. В позе кузнечика я на третьем ряду, конечно, уселся. Но задвинутая на место секция второго ряда расставила все по своим местам: места здесь только для детей! Хотя с атрибутами комфорта все в порядке. Есть индивидуальные плафоны, светильники. И целых четыре подстаканника на двоих! Не иначе, чтобы взрослым, окажись они тут вынужденно, было чем скрасить дорогу.

Сзади будет комфортно и троим. Из приятных излишеств — своя зона микроклимата и полноценная розетка.

Сиденью не хватает длины подушки. Есть обогрев и вентиляция, но обе функции показались слабыми. На улице в день теста было +1, так что работу обеих я должен был почувствовать очень быстро. Галерка — для тех, в ком до 150 см.

Кто здесь главный?

Диван среднего ряда, как и положено машине длиной под пять метров, обеспечивает королевский простор. Секции (деление в пропорции 60:40) регулируются по длине и по наклону спинки. Обогрев сидений дополнен третьей зоной климат-контроля. И что особенно приятно: есть не только USB-разъем, но и розетка на 220 Вольт. Сюда бы еще откидной столик, и можно устроить рабочий кабинет с ноутбуком.

Постепенно добираясь до главного места в машине, попутно оцениваю качество автомобиля. Огрехов сборки не заметно. Все подогнано аккуратно и при езде по дорожным стыкам помалкивает. Пластик и кожа — на уровне аналогичных моделей из Кореи и Японии. Разве что швы на сиденьях местами неровные, ну так этим сегодня грешат многие производители.

Симпатичный в целом интерьер портят аляпистые вставки «под дерево». С эргономикой порядок.

В GS8 предусмотрена система выбора ездовых режимов (нормальный, спортивный, зимний, экономичный) и функция адаптации к типу дорожного покрытия. Они-то и заведуют по своему усмотрению распределением тяги. В мультимедийке нет протоколов Android Auto и Apple CarPlay, только их китайский аналог. Нет и встроенной навигации. Наличие экрана оправдывает система кругового обзора (но в «базе» камера только одна). Комбинация приборов отлично читается. Подача и компоновка данных на пять баллов.

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В Китае дебютировавший в 2016-м GAC GS8 в этом году успел обновиться. К нам поставляют дореформенные автомобили. Снаружи их друг от друга почти не отличить. А вот в салоне полностью поменялась приборная панель. На домашнем рынке она с сенсорным блоком микроклимата, цифровой приборкой и джойстиком автомата. У нас ничего этого нет. Вроде бы все удобно, без эргономических промахов, однако такое изобилие кнопок вышло из моды. Мне, впрочем, нравится.

Не нравится сиденье! Претензия к «китайцу» стандартная: подушка короткая. Положение спасла бы регулировка по углу наклона, но кресло ходит только вверх-вниз. В дальней дороге ноги начнут уставать раньше времени. В меньшей степени это будет волновать тех, кто раскошелиться на самую дорогую комплектацию GS8. В ней есть адаптивный «круиз» с системой автоторможения, позволяющий принять ногам любое удобное положение.

Дверные карты красуются пластиком двух цветов, кожей и замшей.

С китайским акцентом

Двигатель 2.0 турбо в китайской спецификации выдает 201 л.с. и 320 Н.м момента (а после недавнего обновления — вообще 252 силы и 390 Н.м). GAC ввели в курс российских реалий, и мы получили дефорсированный до 190 «лошадей» и 300 Н.м мотор. Отлично: не придется платить лишнего налоговикам. Шестиступенчатый автомат поставляет Aisin, муфта подключения задних колес и турбокомпрессор — от компании BorgWarner.

GAC называет свои автомобили «массовым премиумом». Для такого высокого статуса слишком уж хорошо слышно двигатель. Его звук начинает доминировать в салоне уже с 2300–2500 об/мин. Динамика разгона не взрывная, что ожидаемо при двух тоннах снаряженной массы. Дружба мотора и коробки ладится, и переходить на ручное управление (есть подрулевые лепестки) я никакого смысла не увидел.

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Равно как и не оправдания спортивному режиму. Шума при этом от двигателя и суеты от автомата больше, а эффект минимальный. GS8 наставляет манеру неспешной езды, а примочками вроде различных режимов управления трансмиссией обзавелся из желания следовать моде. Поняв характер машины, бросаешь искать «реактивное усилие» на руле и принимаешь как должное некоторую ленцу в его реакциях.

Первое знакомство вышло коротким, без выезда на грунтовки и с небольшим пробегом по хорошему асфальту. И все же кое-что меня напрягло. Новенькая машина слишком уж громко отрабатывала поперечные швы и выбоины дороги. Чрезмерные раскачка и крены даже на небольших скоростях тоже удивили.

Насколько обоснованы мои претензии, покажет знакомство длиной хотя бы в несколько дней и сравнение с конкурентами. Вспоминая минивэн GAC GM8, на котором довелось поездить пассажиром в Китае, подозреваю, что с настройкой ходовой не все ладно. Та машина тоже неожиданно грубо реагировала на редкие дефекты дорог Поднебесной. Да и в целом за китайскими марками такой инженерный пробел водится.

Автомобиль представляет собой типичный паркетник с автоматически подключаемым приводом на задние колеса. Всем ведает электроника, водитель между передним и полным приводом выбирать не может.

Базовый GAC GS8 с передним приводом стоит 1 898 000 рублей. Очень близко к моноприводному Kia Sorento Prime 2.4 (188 л.с., 2 024 900 рублей). Он, правда, победнее и пятиместный, что дает небольшую фору «китайцу». И все же выбор между неизвестным у нас брендом из Китая и второй по популярности маркой после Лады, по-моему, очевиден. И корейскому атмосфернику доверия больше, чем турбомотору с таинственной родословной.

Полноприводная версия обойдется как минимум в 2 298 000 рублей, а топ-исполнение отдают на 200 тысяч дороже. Цена на пресловутый Sorento Prime со всеми ведущими стартует с 2 174 900 рублей.

Из земляков по габаритам, мощности и оснащению конкурент у ГАКа в России один — Haval H9. Но это рамный внедорожник, а не паркетник. Он и дороже: от 2 602 000 до 2 782 000 рублей. Такую машину покупает около 400 оригиналов в год.

ГАКу местечко найдется? Свободное — нет, придется выгрызать свою долю. И поначалу она окажется мизерной. Я бы предположил не больше 200–300 машин за 2020 год. Если китайская сторона этим удовлетворится, будет развитие. А могут и махнуть рукой, и тогда мы получим очередной «пшик», коих из Поднебесной к нам заезжало за 15 лет немало.

GAC GS8 2.0t AWD

Длина/ширина/высота/база 4836/1910/1770/2800 мм

Объем багажника 860 л.

Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1991 см³; 140 кВт/190 л.с. при 5200 об/мин; 300 Н·м при 1750–4000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 9,4 с

Максимальная скорость н.д.

Топливо/запас топлива АИ-95/65 л

Расход топлива: при скорости 90 км/ч 6,8 л/100 км

Трансмиссия полный привод; А6

Номинант Гран-при «За рулем» 2020

Мы допускаем к участию в Гран-при «За рулем» 2020 только абсолютно новые машины — появившиеся в 2019 году впервые или сменившие поколение. Рестайлинги или обновления моторной гаммы не в счет.

GAC GS8 — одна из новинок. А вот лучшая она или нет в своем классе, решать вам. Нам важно ваше мнение!

Голосование уже началось. Среди проголосовавших читателей мы разыграем три автомобиля Лада Веста.

Официальная страница Гран-при «За рулем» 2020 доступна по этой ссылке. Генеральный партнер Гран-при «За рулем» — компания Cordiant.

О победителях Гран-при «За рулем» 2019 можно узнать здесь.

О том, кому достались разыгранные в этом году автомобили, читайте здесь.

10 главных автоновинок зимы 2019–2020 мы собрали тут.