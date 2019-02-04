В этом году на российский рынок выйдет новая китайская марка — GAC. «За рулем» познакомился с машинами ее суббренда Trumpchi, с которых компания хочет начать продажи на нашем рынке.

В отчеты Ассоциации европейского бизнеса о нашем авторынке входит дюжина китайских брендов. Самый успешный из них — Lifan: в год россияне покупают около 15 тысяч автомобилей. Прочие находят не больше пяти тысяч покупателей — немного даже по меркам нашего рынка, а уж в Китае от таких тиражей животы надорвут от смеха. И все-таки марки официально в России представлены, а экспорт позволяет получить льготы от китайского руководства на деятельность у себя дома.

Разрешите представиться

С этого года у нас станет одним китайским гостем больше. Если всё пойдет по плану, в августе начнутся продажи машин марки GAC. Автомобилестроительная компания GAC Motor — часть многопрофильного концерна GAC Group со штаб-квартирой в Гуанчжоу.

В этом мегаполисе, третьем в Китае по численности населения, ежегодно проходит крупный автосалон, репортаж с которого был у нас раньше. Но я посетил не только его — побывал еще на заводе, где познакомился с несколькими моделями.

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Как и все ведущие автомобильные компании Поднебесной, GAC имеет несколько совместных с зарубежными партнерами предприятий. Сейчас это Fiat-Chrysler, Honda, Toyota и Mitsubishi. А первым ­партнером больше 30 лет назад стала фирма Peugeot.

На встрече с российскими журналистами топ-менеджеры GAC — вице-президент Чжань Сунгуань и директор по международным продажам Ван Шуньшэн — рассказали о концепции, которая мне понравилась. Развивать собственную марку их компания начала, только накопив обширный опыт в сотрудничестве с иностранцами. GAC не обходится без зарубежных специалистов и покупных узлов, однако, по словам руководителей, старается по максимуму развиваться собственными силами. Такое стремление, считаю, можно только приветствовать. За ориентиры взяты стандарты качества японских партнеров — Тойоты и Хонды.

В портфеле концерна GAC Motor несколько суббрендов, но нас интересует только один — Trumpchi, представленный относительно недавно, в 2010 году. Сами китайцы называют его массовым премиумом. Аналог на российском рынке уже есть: бренд Haval компании Great Wall.

1. GAC Trumpchi GS4

Дизайн выдает азиатское происхождение, но никаких сомнительных решений или откровенных заимствований я не заметил.

GAC Trumpchi GS4 — самый компактный кроссовер из тех, что планируется предлагать в России. При длине 4525 мм его колесная база составляет 2640 мм. Для сравнения: Hyundai Tucson на 50 мм короче, но расстояние между осями у него на 30 мм больше. Машина метит в высококонкурентный сегмент, семь представителей которого входят в топ‑25 нашего рынка. То есть ­ в теории есть шансы продавать больше 20–30 тысяч автомобилей в год только в России, но китайцам это, понятное дело, не светит (хотя они наверняка надеются).

Пухлая кожаная баранка снабжена приливами в местах правильного хвата. Теперь это норма и на бюджетных машинах, и на «китайцах». Мультимедийка имеет полностью сенсорное управление, однако подтормаживает. Передние кресла в статике, посидев две минуты, конечно, не оценишь. В первом приближении они неплохи и выглядят в двухцветной кожаной отделке симпатично.

Полного привода у машины нет, что может стать препятствием на пути к успеху: в этом классе на машины со всеми ведущими колесами приходится уже бóльшая часть продаж. Двигатели — только современные турбо. Для мотора объемом 1,3 литра китайцы заявляют 137 л.с., для 1,5-литрового — 152 силы. Честно говоря, не верится!

Примечательный факт: со старшим мотором на китайском рынке идут два варианта автоматизированной коробки — классический 6-ступенчатый автомат или семискоростной преселектив. Интересный ход! Думаю, многим понравилась бы возможность заказать к двигателю коробку по собственному выбору — классический или модный вариант.

2. GAC Trumpchi GS5

GAC Trumpchi GS5 дизайнерам однозначно удался. Выглядит не хуже «корейцев» и «японцев».

Китайские компании любят «нарезáть» модельную линейку очень плотно. GAC Trumpchi GS5 на 170 мм длиннее «четверки» и на 70 мм превосходит ее по расстоянию между осями. Двигатель — только 1.5 турбо, но в двух вариантах мощности: 152 и 169 л.с. Оснащение богатое: в дорогих комплектациях есть цифровая комбинация приборов диагональю 12,3 дюйма, мультимедиасистема с центральным дисплеем на 10,1 дюйма, светодиодные фары, 19‑дюймовые колёса и даже адаптивный круиз-контроль.

Качество сборки и материалов на хорошем уровне. Только аляповатое блестящее «дерево» портит образ.

На пассажирском сиденье появляется электропривод, что служит намеком на премиальный статус. Но готовы ли за это платить покупатели? Сзади и втроем просторно благодаря отсутствию центрального туннеля. Дополнительных удобств минимум: дефлекторы и регулировка угла наклона спинки. Добавить бы обогрев сиденья! Особенно если упор будет сделан на комплектации с кожей.

Машина, кстати, совсем свежая. GS5 второго поколения презентовали осенью 2017‑го, причем не абы где, а в Париже, на международном автосалоне. GAC вообще демонстрирует серьезные экспортные амбиции: компания выставлялась не только в Европе, но и на Североамериканском международном мотор-шоу. Однако перспективы выхода на американский рынок перечеркнула торговая война.

3. GAC Trumpchi GS8

GAC Trumpchi GS8 монументален: вдохновение явно черпали, держа перед глазами Land Cruiser 200 и Infiniti QX80. Профиль с переменной высотой стекол и шириной хромированных вставок смотрится интересно.

Модель GS8 является флагманом модельного ряда GAC. От носа до хвоста — 4810 мм, колесная база — 2800 мм. Kia Sorento Prime проигрывает 10 мм в длине и 20 мм в колесной базе. Китайцы расщедрились на опционный полный привод, причем с возможностью выбора режимов движения в зависимости от типа покрытия. К нам собираются везти только полноприводные автомобили, и это правильно.

Передняя панель салона оформлена строго, но не по последней моде: сейчас на смену россыпи клавиш пришел минимализм, функционал передан сенсорным экранам и панелям.

Простор сзади королевский. Если забыть о стереотипах, можно ездить на GS8 с водителем. Жаль только, развлечься, ­кроме собственного климат-контроля, нечем. На дверные карты не пожалели ­замшевых вставок.



Шестиступенчатый автомат поставляет фирма Aisin, турбину для 2-литрового мотора — BorgWarner. Вот, к слову, еще один нюанс, который покажет истинное отношение китайцев к российскому рынку. Двигатель выдает в оригинальном исполнении 201 л.с., что с учетом нашего налогового законодательства неприятно. В российской спе­цификации ему отнять бы силу-другую — но сделают ли это?

У «восьмерки» есть версия GS7 с укороченными на 80 мм длиной и базой — она иначе смотрится в профиль и лишена третьего ряда сидений. А раз машина легче, для нее предусмотрели мотор попроще — наряду с 2.0 турбо есть 1.8 турбо, с которого сняли 188 л.с.

В прайс-листе можно найти премиальную аудиосистему Harman с десятью динамиками, восемь подушек безопасности, декоративную подсветку интерьера (в гамме — несколько цветов), функцию дистанционного контроля автомобиля. Но снова эти блестящие вставки под дерево! Причем в «богатом» GS8 они шире, чем в GS5, что усугубляет картину. Хотя в целом интерьер приятный.

4. GAC Trumpchi GM8

GAC GM8 лишен вычурности тойото­вского Альфарда и недотягивает до строгости фолькс­вагеновского Мультивэна.

С минивэнами на нашем рынке, мягко говоря, не очень. Посему GAC Trumpchi GM8 мог бы прийтись ко двору, но — только как VIP-шаттл. Не смейтесь! У каждого из раздельных кресел-реклайнеров (по-другому не назовешь) второго ряда — обогрев, вентиляция и даже функция массажа. Плюс, конечно же, регулировки и отдельная зона климат-контроля. А цена машины в Китае в пересчете на рубли — от 1,7 до 2,5 млн. У нас с такими суммами к бизнесвэнам не подступишься.

Кнопки на центральной консоли сгруппированы в два блока: вверху — управление мультимедийной системой, внизу — климат-контролем. Селектор автомата уехал вверх, а сто­яночный тормоз управляется клавишей.

На сáмой галерке не слишком комфортно, но пару-тройку часов двое взрослых высидят без особого дискомфорта. Третьего, правда, лучше туда не сажать: «лавочка» тесновата в ширину. Двигатель тот же, что и на GS8, - мощностью 201 л.с. А вот полного привода минивэну не положено. И он заметно крупнее кроссовера: 5066 мм в длину, а между осями ровно три метра.

На Trumpchi GM8 китайцы возили меня три дня, но порулить так и не дали. Что ж, некоторые выводы о машине можно сделать и с заднего сиденья.

К услугам пассажиров среднего ряда есть обогрев, вентиляция и массажер, бардачки с розетками и без, отдельная зона микроклимата, панорамная крыша. Любопытная особенность: сдвижные двери оснащены стеклоподъемниками. Обычно в минивэнах опускаются только окна передних дверей.

Плюсы — отличная шумоизоляция, автомат с мягкими переключениями и адекватная работа тех опций, до которых я сумел дотянуться. Минус типичен для «китайцев» — это ходовая часть. Дороги в Гуанчжоу и вокруг него преимущественно очень хорошие. Но стóит возникнуть «лежачему полицейскому», поперечным стыкам или разбитому асфальту, как салон наполняется бýханьем, а кузов неприятно содрогается. Конечно, нужно самому сидеть за рулем. Но и то, что удалось ощутить, насторожило.

Нюансы русификации

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Представителям фирмы GAC сравнение с Хавейлом не понравилось. Судя по их реакции, они ставят свои машины выше. И тут таится первая потенциальная проблема на российском рынке. Раз GAC видит себя выше, то и просить за автомобили станет больше. При этом даже Haval по меркам китайских машин дóрог, что и ограничивает спрос. В 2018‑м в России продано около трех тысяч этих внедорожников, так что запуск собственного завода под Тулой мощностью 60 тысяч автомобилей в год выглядит, мягко говоря, непонятным шагом. Убедить россиян платить за другого «китайца» еще больше — задачка крайне непростая.

И название для российского рынка придется сменить. Проще всего отказаться от Trumpchi, оставив лишь аббревиатуру GAC: имя Трампчи не самое благозвучное, а уж ассоциация с действующим американским президентом едва ли добавит бренду поклонников.

Третье препятствие на пути к успеху — некоторый сумбур в планах. В конце августа на Московском международном автосалоне представители GAC рассказали нам, что для старта в России выбраны седан GA4 и кроссовер GS3. А спустя неполные три месяца мне в Гуанчжоу выдали принципиально иной план: стартовать предполагается сразу с четырех моделей — кроссоверов GS4, GS5 и GS8, а также минивэна GM8. Этак до запуска марки в России планы могут полностью поменять еще пару раз. Хотя характер нашего рынка, судя по набору машин, китайцы уловили верно: в тренде — кроссоверы, есть острая потребность в сравнительно доступных минивэнах. Седаны GAC у нас вряд ли появятся: они покупателей совсем не привлекают.

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В статике автомобили GAC оставили хорошее впечатление. Материалы неплохи для массового бренда, а огрехов сборки у некоторых «японцев» и даже у британского премиума можно найти столько же или даже больше. Однако поведение минивэна GM8 на ходу заставляет усомниться в адекватности настроек ходовой части. Пока это только догадки: поездим в России — узнаем.

Главный вопрос — цена. Сделав свои машины дороже Хавейлов, компания GAC однозначно выберет себе путь на задворки рынка. Пространство для ценового маневра есть. Например, Trumpchi GS4 в Китае стóит в переводе на наши деньги от 870 000 рублей, а на Филиппинах (это самое близкое к Гуанчжоу государство) — уже от 1,5 млн. Та же картина с большим GS8: от 1,58 и от 2,36 млн соответственно.

Если GAC сумеет показать качество и не пожадничает с ценой, в России станет больше свободных от предрассудков автомобилистов, выбирающих «китай» вместо «кореи» и «японии». Узкую ­тропинку в этом направлении сумел ­пробить Haval.

Кроссоверы — самый распространенный тип кузова в настоящее время. Вот и производители автоаксессуаров делают максимальный акцент на такие автомобили — взгляните на автобокс BROOMER для паркетника и на серию браслетов противоскольжения от «За рулем».

Фото: Кирилл Милешкин и GAC