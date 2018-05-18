Выбираем кроссовер: Geely Atlas против Haval H6

На фоне разномастных китайских поделок автомобили Haval смотрятся весьма выигрышно: лаконичный и некрикливый дизайн, качественная сборка, продуманная конструкция. Однако у кроссоверов этой марки появился серьезный конкурент-соотечественник. Сможет ли только что дебютировавший у нас Geely Atlas потеснить Haval H6?

Geely Atlas
Geely Atlas

Geely > Atlas

Haval H6
Haval H6

Haval > H6

Продажи и рейтинги

Это у нас компания Geely не на слуху, на самом же деле она довольно крупная и успешная. Иначе китайцы не смогли бы прибрать к рукам шведскую Volvo. В России в прошлом году было реализовано 2234 автомобиля марки Geely. В этой статистике модель Atlas не учитывается, поскольку ее продажи начались только что.

Haval H6 — самый популярный кроссовер китайской марки в России.
Haval H6 — самый популярный кроссовер китайской марки в России.

Не будет преувеличением сказать, что Atlas — самый симпатичный китайский кроссовер на российском рынке. В разработке его экстерьера участвовал Питер Хорбери — один из маститых автомобильных дизайнеров.
Не будет преувеличением сказать, что Atlas — самый симпатичный китайский кроссовер на российском рынке. В разработке его экстерьера участвовал Питер Хорбери — один из маститых автомобильных дизайнеров.

Прошлогодний объем продаж фирмы Haval даже скромнее — 1894 автомобиля. Зато 1434 из них пришлось на модель Н6. Этот результат недвусмысленно говорит о том, что «шестерка» россиянам приглянулась.

Двигатель и трансмиссия

Базовый Atlas снабжается 2-литровым бензиновым атмосферником мощностью 139 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой механикой. Привод — исключительно передний. Ускоряется эта машина не очень бодро, иначе китайцы не скрывали бы данные о разгоне до сотни. Данные о динамике 2,4-литровой 149-сильной модификации тоже засекречены. Но в ходе теста выяснилось, что динамика этой версии вяловата (подробный рассказ о машине будет опубликован чуть позже). Зато в распоряжении модификации 6-ступенчатый автомат. Кроме того, за доплату для Atlas 2.4 предлагается полный привод.

Haval Н6 заметно крупнее соперника. Его длина составляет 4649 мм. С виду кажется, что разрыв еще больше.
Haval Н6 заметно крупнее соперника. Его длина составляет 4649 мм. С виду кажется, что разрыв еще больше.

Длина кузова составляет 4519 мм — Geely Atlas ощутимо короче своего оппонента.
Длина кузова составляет 4519 мм — Geely Atlas ощутимо короче своего оппонента.

Стандартным двигателем Н6 служит 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» отдачей 150 л.с. Едет Haval заметно бодрее, чем Geely (хотя и в этом случае точных цифр производитель не разглашает), особенно после 2000 об/мин — когда начинается турбоподхват. Переднеприводная версия доступна с 6-ступенчатой механикой либо с 6-ступенчатым же автоматом. А вот модификация с трансмиссией 4х4 может быть только трехпедальной. Версия с 2-литровым турбодизелем (156 л.с.) предлагается исключительно с механикой и полным приводом.

Две рукоятки на центральном туннеле Geely Atlas напоминают о кроссоверах Porsche, у которых они давно стали фирменной особенностью.
Две рукоятки на центральном туннеле Geely Atlas напоминают о кроссоверах Porsche, у которых они давно стали фирменной особенностью.

Комплектации и цены

Материалы по теме
Самые доступные полноприводники России (в разных сегментах)
Начальный Geely Atlas 2.0 Base стоит 1 029 990 рублей. В его оснащение входят фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, магнитола с четырьмя динамиками, однозонный климат-контроль, центральный замок, электропакет и легкосплавные колесные диски.

Версия Comfort на 100 тысяч дороже. В нее добавлены боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, мультимедиасистема с цветным экраном, шумоизоляционная накладка капота.

В такой же комплектации 2,4-литровый Atlas с автоматом обойдется в 1 239 990 рублей. Версия Luxury стоит на 50 000 рублей дороже. Ее оснащение дополнено передними датчиками парковки, круиз-контролем, камерой заднего вида, навигатором, двумя динамиками, системой бесключевого доступа в автомобиль, двухзонным климат-контролем, 18-дюймовыми колесами (вместо 17-дюймовых) и еще кое-чем по мелочи. Доплата за полноприводную трансмиссию — 100 000 рублей.

Обрывающаяся на полпути центральная консоль Haval H6 уже лет десять как вышла из моды.
Обрывающаяся на полпути центральная консоль Haval H6 уже лет десять как вышла из моды.

Чтобы стать владельцем бензинового Н6, придется расстаться как минимум с 1 119 000 рублей. Именно столько стоит трехпедальное переднеприводное исполнение Lux. Версия с полным приводом дороже на 100 000 рублей, а с автоматом — на 120 000. В список оснащения входят легкосплавные колесные диски, светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом складывания и обогревом, круиз-контроль, люк с электроприводом, система бесключевого доступа, мультимедиасистема с семью динамиками, шесть подушек безопасности, сервоприводы водительского сиденья, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, передний и задний парктроники, система стабилизации. Как видите, уже в базе есть все необходимое.

Вздыбленная линия остекления — самая яркая и примечательная деталь экстерьера Geely Atlas.
Вздыбленная линия остекления — самая яркая и примечательная деталь экстерьера Geely Atlas.

Виртуальная панель приборов у Geely появляется в комплектации Luxury. Версии попроще довольствуются аналоговой приборкой.
Виртуальная панель приборов у Geely появляется в комплектации Luxury. Версии попроще довольствуются аналоговой приборкой.

В дополнение к камере заднего вида у Хавейла есть боковая, с пассажирской стороны. Она активируется после маневра задним ходом, стоит перевести селектор автомата в D.
В дополнение к камере заднего вида у Хавейла есть боковая, с пассажирской стороны. Она активируется после маневра задним ходом, стоит перевести селектор автомата в D.

Но если вам этого покажется мало, готовьте дополнительные 50 000 за комплектацию Elite — с ксеноновыми фарами, электрорегулировками пассажирского сиденья, салонным зеркалом с автозатемнением. Дизельный H6 Lux будет стоить 1 319 000 рублей, H6 Elite — 1 369 000 рублей.

На фоне конкурента Haval смотрится грузновато. По всему видно, что машина уже устарела.
На фоне конкурента Haval смотрится грузновато. По всему видно, что машина уже устарела.

У багажника Geely аккуратная планировка, однако приспособлений для фиксации поклажи явно не хватает.
У багажника Geely аккуратная планировка, однако приспособлений для фиксации поклажи явно не хватает.

Багажник Хавейла довольно вместительный и имеет уступы для дополнительной полки, что позволяет сделать его двухэтажным.
Багажник Хавейла довольно вместительный и имеет уступы для дополнительной полки, что позволяет сделать его двухэтажным.

На чем остановиться?

У Атласа перед Н6 только одно очевидное преимущество — смазливая внешность. Других существенных плюсов не наблюдается. Меньшая начальная цена? Так за эти деньги предлагается совсем уже пустая машина. За сопоставимые деньги Haval оснащен гораздо богаче. Да и качество сборки салона повыше будет.

На ходу Н6 производит более приятное впечатление, нежели Atlas. У него лучше управляемость, эффективные тормоза (Geely пугает чересчур длинным остановочным путем) и бойкие двигатели. Так что, в этом китайском противостоянии побеждает Haval.

Выбираем кроссовер: Geely Atlas против Haval H6

Фото: «За рулем» и фирмы-производители

Выбираем кроссовер: Geely Atlas против Haval H6
Фото: Онлайн-редакция
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