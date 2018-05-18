Выбираем кроссовер: Geely Atlas против Haval H6

На фоне разномастных китайских поделок автомобили Haval смотрятся весьма выигрышно: лаконичный и некрикливый дизайн, качественная сборка, продуманная конструкция. Однако у кроссоверов этой марки появился серьезный конкурент-соотечественник. Сможет ли только что дебютировавший у нас Geely Atlas потеснить Haval H6?

Продажи и рейтинги

Это у нас компания Geely не на слуху, на самом же деле она довольно крупная и успешная. Иначе китайцы не смогли бы прибрать к рукам шведскую Volvo. В России в прошлом году было реализовано 2234 автомобиля марки Geely. В этой статистике модель Atlas не учитывается, поскольку ее продажи начались только что.

Haval H6 — самый популярный кроссовер китайской марки в России. Не будет преувеличением сказать, что Atlas — самый симпатичный китайский кроссовер на российском рынке. В разработке его экстерьера участвовал Питер Хорбери — один из маститых автомобильных дизайнеров.

Прошлогодний объем продаж фирмы Haval даже скромнее — 1894 автомобиля. Зато 1434 из них пришлось на модель Н6. Этот результат недвусмысленно говорит о том, что «шестерка» россиянам приглянулась.

Двигатель и трансмиссия

Базовый Atlas снабжается 2-литровым бензиновым атмосферником мощностью 139 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатой механикой. Привод — исключительно передний. Ускоряется эта машина не очень бодро, иначе китайцы не скрывали бы данные о разгоне до сотни. Данные о динамике 2,4-литровой 149-сильной модификации тоже засекречены. Но в ходе теста выяснилось, что динамика этой версии вяловата (подробный рассказ о машине будет опубликован чуть позже). Зато в распоряжении модификации 6-ступенчатый автомат. Кроме того, за доплату для Atlas 2.4 предлагается полный привод.

Haval Н6 заметно крупнее соперника. Его длина составляет 4649 мм. С виду кажется, что разрыв еще больше. Длина кузова составляет 4519 мм — Geely Atlas ощутимо короче своего оппонента.

Стандартным двигателем Н6 служит 1,5-литровая бензиновая «турбочетверка» отдачей 150 л.с. Едет Haval заметно бодрее, чем Geely (хотя и в этом случае точных цифр производитель не разглашает), особенно после 2000 об/мин — когда начинается турбоподхват. Переднеприводная версия доступна с 6-ступенчатой механикой либо с 6-ступенчатым же автоматом. А вот модификация с трансмиссией 4х4 может быть только трехпедальной. Версия с 2-литровым турбодизелем (156 л.с.) предлагается исключительно с механикой и полным приводом.

Две рукоятки на центральном туннеле Geely Atlas напоминают о кроссоверах Porsche, у которых они давно стали фирменной особенностью.

Комплектации и цены

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Начальный Geely Atlas 2.0 Base стоит 1 029 990 рублей. В его оснащение входят фронтальные подушки безопасности, система курсовой устойчивости, магнитола с четырьмя динамиками, однозонный климат-контроль, центральный замок, электропакет и легкосплавные колесные диски.

Версия Comfort на 100 тысяч дороже. В нее добавлены боковые подушки безопасности, задние датчики парковки, мультимедиасистема с цветным экраном, шумоизоляционная накладка капота.

В такой же комплектации 2,4-литровый Atlas с автоматом обойдется в 1 239 990 рублей. Версия Luxury стоит на 50 000 рублей дороже. Ее оснащение дополнено передними датчиками парковки, круиз-контролем, камерой заднего вида, навигатором, двумя динамиками, системой бесключевого доступа в автомобиль, двухзонным климат-контролем, 18-дюймовыми колесами (вместо 17-дюймовых) и еще кое-чем по мелочи. Доплата за полноприводную трансмиссию — 100 000 рублей.

Обрывающаяся на полпути центральная консоль Haval H6 уже лет десять как вышла из моды.

Чтобы стать владельцем бензинового Н6, придется расстаться как минимум с 1 119 000 рублей. Именно столько стоит трехпедальное переднеприводное исполнение Lux. Версия с полным приводом дороже на 100 000 рублей, а с автоматом — на 120 000. В список оснащения входят легкосплавные колесные диски, светодиодные дневные ходовые огни, боковые зеркала с электроприводом складывания и обогревом, круиз-контроль, люк с электроприводом, система бесключевого доступа, мультимедиасистема с семью динамиками, шесть подушек безопасности, сервоприводы водительского сиденья, датчики света и дождя, двухзонный климат-контроль, передний и задний парктроники, система стабилизации. Как видите, уже в базе есть все необходимое.

Вздыбленная линия остекления — самая яркая и примечательная деталь экстерьера Geely Atlas.

Виртуальная панель приборов у Geely появляется в комплектации Luxury. Версии попроще довольствуются аналоговой приборкой. В дополнение к камере заднего вида у Хавейла есть боковая, с пассажирской стороны. Она активируется после маневра задним ходом, стоит перевести селектор автомата в D.

Но если вам этого покажется мало, готовьте дополнительные 50 000 за комплектацию Elite — с ксеноновыми фарами, электрорегулировками пассажирского сиденья, салонным зеркалом с автозатемнением. Дизельный H6 Lux будет стоить 1 319 000 рублей, H6 Elite — 1 369 000 рублей.

На фоне конкурента Haval смотрится грузновато. По всему видно, что машина уже устарела.

У багажника Geely аккуратная планировка, однако приспособлений для фиксации поклажи явно не хватает. Багажник Хавейла довольно вместительный и имеет уступы для дополнительной полки, что позволяет сделать его двухэтажным.

На чем остановиться?

У Атласа перед Н6 только одно очевидное преимущество — смазливая внешность. Других существенных плюсов не наблюдается. Меньшая начальная цена? Так за эти деньги предлагается совсем уже пустая машина. За сопоставимые деньги Haval оснащен гораздо богаче. Да и качество сборки салона повыше будет.

На ходу Н6 производит более приятное впечатление, нежели Atlas. У него лучше управляемость, эффективные тормоза (Geely пугает чересчур длинным остановочным путем) и бойкие двигатели. Так что, в этом китайском противостоянии побеждает Haval.

Фото: «За рулем» и фирмы-производители