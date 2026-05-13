Англичане в шоке: китайский автопром завоевывает планету

Эксперт Зиновьев: Мировой авторынок меняется под давлением китайцев

Впервые в истории самым продаваемым автомобилем в Великобритании стала китайская модель – кроссовер Jaecoo 7.

Случилось это в нынешнем марте, а основные продажи пришлись на гибридную версию. Не самая доступная в линейке Jaecoo и вообще на британском рынке машина: занявшие второе и третье места Ford Puma и Nissan Qashqai в среднем дешевле.

Это далеко не первый звоночек производителям с громкими именами, указывающий на радикальные изменения рынка новых автомобилей. Есть сигналы и погромче.

По данным Китайской ассоциации производителей автомобилей (CAAM), в 2023 году экспорт китайских машин достиг 5,26 млн штук, в 2024‑м – 6,41 млн, в 2025‑м – 8,32 млн. Годовой прирост – 30%!

Ничего личного, просто бизнес

Не стоит считать это агрессивной экспансией. Как и любой другой бизнес, китайские автомобильные компании естественным образом стремятся к развитию. А вот скорость этого развития, конечно, впечатляет.

Компания Geely поначалу выпускала холодильники и лишь в 1997 году занялась автомобильной темой. В 2000 году продала 150 тысяч машин, а в прошлом году – свыше 4 млн. Схожими темпами росла Chery, за 25 лет дойдя с нуля до 2,8 млн автомобилей в год. Тогда же, в конце XX века, родилась компания BYD. Изначально – аккумуляторный завод, ныне крупнейший в мире производитель электромобилей, продал в прошлом году 4,6 млн машин.

Самый продаваемый электромобиль в Европе – электрический хэтчбек BYD Dolphin Surf. На старте продаж стоил от 20 тысяч евро (1,8 млн рублей). Из европейских аналогов дешевле только Dacia Spring, но она менее вместительная и гораздо ­беднее оснащена.

Всё это происходило при активной поддержке государства и одновременно с подъемом всех прочих промышленных отраслей.

Почти все крупные американские, европейские и японские компании в свое время пачками строили заводы за рубежом, захватывая новые рынки сбыта. В том числе и у нас, и в Китае.

Кстати, южнокорейский автопром шел точно таким же путем, и тоже очень быстро, но экспансией это не называли. А тандем Hyundai/Kia в прошлом году выпустил 7,3 млн машин – третье место в мире.

Отношение к России

Вряд ли захват российского рынка – некая важная цель китайского автопрома. Продвигается он во всех направлениях, где видит перспективу получения доходов, особенно быстрого получения. В России же сложились уникальные условия – почти все конкуренты разом ушли, освободилось место. Китайцы оперативно его заняли.

Да, завод Haval под Тулой открыли еще до этого момента, в 2019 году. Продажи шли вверх, но в 2020–2021 годах ни марка не входила в топ‑10, ни ее модели в топ‑25.

На сегодня Россия остается одним из основных импортеров китайских автомобилей, хотя в Мексике их продают еще больше. Расклад мог бы быть иным, однако часть китайских машин формально считается российской продукцией – выпускается под отечественными марками Москвич и Соллерс, Evolute и Tenet. А на днях к ним присоединится и Волга.

Агентство «Автостат» подсчитало доли продаж китайских брендов по итогам прошлого года в разных странах мира. Наивысшая доля у России – 52%. Далее Беларусь и Казахстан – 46% и 39%. Затем Египет (37%), Израиль (33%), Чили (32%), Таиланд (32%) и Уругвай (22%).

Значительные доли выше 10% имеют также Индонезия, Мексика, ОАЭ, Австралия, Норвегия и ЮАР. В Великобритании она достигла уже 11%. А Бельгия стала крупнейшим импортером китайских электромобилей. Как видите, китайский автопром активен не только у нас.

Новый призрак для Европы

Китай не особенно стремится на рынки США, Японии и Южной Кореи – там слишком сложная борьба. А вот Европа в ее современном состоянии более доступна. Третий в мире по объему автомобильный рынок, много зажиточных стран, народы хорошо подготовлены к восприятию передовых технологий и любят новизну.

Некоторые китайские автомобильные стартапы нацелены на покорение Европы. А крупные компании создают обособленные бренды, ориентированные сугубо на экспорт. Именно таков, в частности, Jaecoo – подразделение Chery.

Компактный кроссовер Jaecoo 7 у нас известен под названием J7, цена стартует с 3,17 млн рублей. Гибридную версию в России не предлагают, а в Великобритании это самый ­ходовой товар.

В основе любого рыночного успеха лежат потребительские качества продукта. Двадцать лет назад к китайским автомобилям все относились скептически: сборка неряшливая, часто ломаются, быстро ржавеют, дизайн вторичный, эргономика так себе, запчасти не достанешь.

Сегодня они другие – у китайского автопрома превосходная инженерная и технологическая база. Он всё умеет делать сам – от материалов и крепежа до сложнейших агрегатов и любых электронных систем. И запросы искушенных европейцев, как оказалось, в полной мере начали удовлетворять Jaecoo 7 и BYD Dolphin Surf.

Первым «китайцем» на тестах EuroNCAP был седан Geely Emgrand EC7 в 2011 году. К настоящему моменту в программе отметились 28 китайских марок. Тесты в 2025 году прошли в общей сложности 103 модели мировых производителей, включая 33 из КНР. Из них 30 получили высшие пять звезд.

Раз покупают – значит, по потребительским качествам они не хуже того, что предлагают европейские марки. А по ценам зачастую привлекательнее.

И Европа вряд ли устоит перед натиском, если ничего не поменяет внутри себя. Что можно поменять при таком уровне цен на энергоносители? Только таможенные пошлины. Впрочем, это уже тема для отдельного разговора.

