Кто есть кто в китайском автопроме — путеводитель по маркам

Эксперт Зиновьев составил подробный справочник автомобилей КНР

В России официально работают около полусотни китайских марок, предлагая более 250 моделей автомобилей. Еще почти столько же представлены неофициально – в рамках параллельного импорта или в подержанном виде.

Почему у китайцев так много марок и моделей

Идея продавать если не одинаковые, то очень похожие машины под разными названиями не нова. Породили бейдж-инжиниринг американцы, развили европейцы и японцы, а до абсолюта (или абсурда?) довели китайцы.

Например, устаревшие модели не снимают с производства, а слегка освежают (иногда и нет) и оставляют в обороте под иными наименованиями. Так, если кто жаждет купить новый Geely Tugella или Atlas Pro, ищите Knewstar 001 и Belgee X70, не прогадаете.

Еще более запутанный вариант, когда схожие модели продают одновременно под разными названиями. И по разным ценам. Они могут различаться внешне, но технически и по уровню оснащения чрезвычайно близки. Один из наглядных примеров: Chery Tiggo 9, Jaecoo J8, Omoda C9, Exeed RX.

Слышали о сегменте high-middle – дословно «высший средний»? В китайской иерархии он есть. Означает автомобили, грубо говоря, «почти премиальные» по комфорту и оснащению, но всё же не полностью премиальные. Именно так на нашем рынке позиционируют бренд Omoda. Как ни странно, и родственный Jaecoo, в общем, под такое описание тоже попадает. В чем тут выгода производителя, не совсем понятно, но ему виднее.

Сколько же их?

Точное число автомобильных компаний в Китае не готовы назвать даже сами китайцы. Это переменная величина. Бренды и суббренды плодятся с неимоверной скоростью. Примерное число китайских марок, одних только легковых, – около сотни.

Один из крупнейших игроков мирового рынка – глобальный холдинг Geely. Помимо десятка китайских марок, ему принадлежат шведские Volvo и Polestar, британские Lotus и LEVC, малайзийская фирма Proton, немецкий Smart, не считая заводов моторов и трансмиссий, центров исследований и технологий.

В Китае много стартапов, ориентированных на выпуск автомобилей. Выживают не все, но многим сопутствует успех. Так, за последние десять лет родились и окрепли новоявленные бренды XPeng, Li Auto (LiXiang), Nio, Leapmotor. Все четыре, в той или иной форме, присутствуют у нас.

Еще чаще новые бренды – иногда сугубо для экспортных нужд – создаются крупными головными компаниями. За последние три года таким способом на свет появились Jaecoo и Omoda, Tank, Stelato, iCar, Hyptec, Luxeed и другие.

Наконец, новые бренды создаются многочисленными совместными предприятиями (СП): Jetta, Wuling, Jinbei, Venucia и другими.

В большинстве случаев несложно выяснить, кто кому принадлежит. Но чтобы детально разобраться в хитросплетениях китайского автопрома, надо положить жизнь. То и дело появляются новые СП и подразделения крупных компаний – в том числе в союзе с имеющимися СП. А неудачные бренды легко заменяются новыми.

Скажем, Livan – это что? Сдувшуюся компанию Lifan приобрела фирма Geely, объединила с отделением Maple и назвала Livan. А принадлежащий фирме Chery бренд Cowin зашел на рынок не очень ладно и был переименован в Kaiyi. И таких примеров десятки.







ГЛАВНЫЕ В КИТАЕ Разобраться, какие китайские компании самые крупные, сложно. Обычно приводят данные о выпуске машин или о продажах по конкретным брендам, но никто не берется учесть все бренды, входящие в тот или иной концерн. А у крупных компаний вдобавок часто есть еще несколько СП с различным долевым участием – и с зарубежными, и с местными марками. Немногим более точна оценка по совокупным доходам – все нюансы учесть нереально, да и картину она дает не совсем объективную. По всем показателям явный лидер китайского автопрома ныне – концерн BYD. Он продал в 2024 году больше всех, и доход у него наивысший. Далее по фактору совокупного дохода следуют Geely, SAIC, Chery и Changan. «Большой китайской четверкой» при этом называют крупнейшие госкомпании – SAIC, Dongfeng, FAW и Changan. Полной информации о мировых продажах китайских производителей нет. Но есть отчеты Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA) о продажах новых машин в КНР. Самые продаваемые бренды в Китае (2024 год, данные CPCA): BYD – 3,7 млн машин

Geely – 1,77 млн

FAW–Volkswagen – 1,6 млн

Changan – 1,36 млн

Chery – 1,35 млн

SAIC–Volkswagen – 1,2 млн

SAIC–GM-Wuling – 824 тыс.

FAW–Toyota – 798 тыс.

GAC–Toyota – 770 тыс.

Tesla China – 657 тыс.

Фактор новизны

Незнакомые названия, как оказалось, покупателей не отпугивают. В России, конечно, большую роль сыграл дефицит новых автомобилей, но, тем не менее, бренды Omoda, Exeed, Jetour и Tank показали прекрасные результаты для дебютантов рынка. Да, «старожилы» Haval, Chery, Geely и Changan оказались впереди, но тут сработали скорее цены, нежели знакомые логотипы, – в ассортименте «верхне-средних» и премиальных марок предложений за 2–2,5 млн рублей нет совсем.

Тенденция такова, что привыкать к «старым» маркам и названиям моделей нам не дадут. Благой пример заразителен, российские производители тоже взялись порождать новые бренды: Эволют, Соллерс, Амберавто, Xcite. АВТОВАЗ намерен в ближайшее время добавить к ним еще парочку. Ну и китайские компании, разумеется, не планируют останавливаться.

Ждите новых имен!

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