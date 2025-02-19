4,9 секунды до 100 км/ч, запас хода — 1140 км: самые продвинутые авто Great Wall

Гибридный бренд Wey представил кроссовер Wey 07 и минивэн Wey 80 с бензоэлектрическими силовыми установками и в очень богатых комплектациях

Бренд Wey запустили в России весной прошлого года – и начали с гибридного кроссовера Wey 05. Машина длиной 4870 мм вопреки трендам за это время сумела подешеветь с 6,5 до 6 млн рублей.

Теперь линейку пополнили еще две модели – более крупный кроссовер 07 и минивэн 80 с двумя вариантами длины.

07 или L9?

Не устаю поражаться успеху в России гибридов Li Auto. Безвестные продавцы дают на дорогие и сложные машины гарантию «до ворот» (а вы верите, что в случае проблем будет иначе?), а их разбирают тысячами. На московских дорогах их, кажется, уже больше, чем Мерседесов GLS.

При сопоставимой цене Wey 07 имеет важное преимущество – официальную гарантию от одного из лидеров нашего рынка, концерна Great Wall. А метит он в конкуренты большому кроссоверу Li L9, который длиннее всего на 62 мм.

Как устроен Wey 07

В основе Wey 07 лежит вариация платформы L.E.M.O.N., на которой построены уже ставшие популярными в России Haval Jolion, H3, Dargo и F7.

Турбо-«четверке» 1.5 мощностью 150 сил помогают два электромотора. Передний развивает 95 л. с., задний – 109 л. с. Это «долгосрочная» отдача, которую двигатели способны показывать в течение получаса. Она берется, среди прочего, для расчета транспортного налога. Поэтому в документах на Wey 07 значатся 354 силы (150+95+109). А вот кратковременная пиковая отдача электромоторов примерно вдвое выше. Отсюда 517 «лошадей» в официальных характеристиках.

Wey 07. Цена в России от 7 099 000 ₽. Wey 07 монументален по-современному: не угловатый шкаф на колесах, а аэродинамически выверенный силуэт с выдвижными ­ручками и зауженной оптикой. Диски на 20 дюймов вовсе не кажутся большими.

Wey – гибрид параллельный, может ехать на любом из моторов в отдельности. Следовательно, в зависимости от ситуации, он бывает передне-, задне- или полноприводным.

К семи стандартным режимам движения (три асфальтовых и четыре внедорожных) добавлена возможность выбрать алгоритм работы силовой установки: чисто электрический, преимущественно электрический или гибридный. Правда, на самом деле электроника в любом из режимов запускает ДВС, если считает это необходимым. И она никогда не позволит разрядить «в ноль» батарею емкостью 42,5 кВт·ч.

Коробка передач – всего лишь двухступенчатая. Первая передача работает в диапазоне от 35 до 65 км/ч, вторая – выше 65 км/ч. Отсюда очевидно, почему блок управления не допускает полной высадки аккумулятора: тронуться с места машина может только на одном или двух электромоторах.

Стилистически кроссовер и минивэн очень похожи в передней части салона, и в равной степени им не хватает диапазонов регулировки руля. На то, что почти все функции зашиты в медиасистему, сетовать не приходится: их столько, что по-другому невозможно.

Как едет Wey 07

С заряженной батареей 2,7‑тонный Wey 07 непринужденно пуляет до сотни за 4,9 с. Отсутствие звука ДВС повышает требования к шумоизоляции – и с ней всё прекрасно, тишина вполне премиальная. А ведь машина уже переобута в зимние шины, тогда как заводские летние снабжены внутри дополнительным звукоизолирующим материалом.

Оба гибрида умеют делиться энергией через зарядный порт. И с другими машинами, и с бытовыми приборами, выдавая до 3,3 кВт.

Тормоза – как на всех современных гибридах с рекуперацией. Есть режим езды «в одну педаль»: автомобиль эффективно замедляется при отпускании акселератора и полностью останавливается без нажатия на тормоз. Когда привыкнешь – удобно.

По паспорту обещан запас хода 201 км в чисто электрическом режиме – по далекому от реальной жизни циклу NEDC. При почти полной батарее приборка обещала мне 160 км. По городу, небыстро и со светофорами, столько и проедете. В загородном цикле на скорости выше 100 км/ч – втрое меньше. Никаких откровений: всё это уже знакомо по электромобилям. Трассовый режим не для них.

Интерьер обеих моделей отделывают черным, светло-коричневым или бежевым. Кое-какие физические кнопки на передней панели остались. У кроссовера (на фото) необычны дефлекторы: они не регулируются. Впрочем, климат-контроль работает неплохо.

Бензиновый мотор запускается мягко, однако этот момент вы не пропустите. Тахометра нет, но по звуку понятно, что работает он на повышенных оборотах и очень монотонно. Ну да ладно, зато запас хода получается не чета чистому электромобилю – до 1140 км.

К работе полного привода вопросы есть: на скользком асфальте иногда заметна задержка с подключением задних колес. В снегу или грязи можно закопаться. Только кто туда полезет на такой машине?

Понравились мягкий ход и управляемость. Не ожидал, что такая махина столь охотно и почти без кренов будет заныривать в повороты. И это – без «пневмы» или даже адаптивных амортизаторов. Тут у гибрида свои преимущества перед кроссоверами с ДВС: батарея под полом понижает центр тяжести, а под капотом не тяжелая «шестерка» или «восьмерка», а легкий мотор ­объемом 1,5 литра.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

При адаптации для России Wey 07 и 80 наделили обогревом всего и вся, омывателем задней камеры, увеличенным бачком омывателя лобового стекла с датчиком уровня, улучшенным антикором. А кроссовер – даже подготовкой под установку фаркопа.

Комфортный, богатый, ультрасовременный Мелкие огрехи эргономики

Про богатый внутренний мир минивэна Wey 80 читайте на следующей странице