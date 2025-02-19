4,9 секунды до 100 км/ч, запас хода — 1140 км: самые продвинутые авто Great Wall
Бренд Wey запустили в России весной прошлого года – и начали с гибридного кроссовера Wey 05. Машина длиной 4870 мм вопреки трендам за это время сумела подешеветь с 6,5 до 6 млн рублей.
Теперь линейку пополнили еще две модели – более крупный кроссовер 07 и минивэн 80 с двумя вариантами длины.
07 или L9?
Не устаю поражаться успеху в России гибридов Li Auto. Безвестные продавцы дают на дорогие и сложные машины гарантию «до ворот» (а вы верите, что в случае проблем будет иначе?), а их разбирают тысячами. На московских дорогах их, кажется, уже больше, чем Мерседесов GLS.
При сопоставимой цене Wey 07 имеет важное преимущество – официальную гарантию от одного из лидеров нашего рынка, концерна Great Wall. А метит он в конкуренты большому кроссоверу Li L9, который длиннее всего на 62 мм.
Как устроен Wey 07
В основе Wey 07 лежит вариация платформы L.E.M.O.N., на которой построены уже ставшие популярными в России Haval Jolion, H3, Dargo и F7.
Турбо-«четверке» 1.5 мощностью 150 сил помогают два электромотора. Передний развивает 95 л. с., задний – 109 л. с. Это «долгосрочная» отдача, которую двигатели способны показывать в течение получаса. Она берется, среди прочего, для расчета транспортного налога. Поэтому в документах на Wey 07 значатся 354 силы (150+95+109). А вот кратковременная пиковая отдача электромоторов примерно вдвое выше. Отсюда 517 «лошадей» в официальных характеристиках.
Wey – гибрид параллельный, может ехать на любом из моторов в отдельности. Следовательно, в зависимости от ситуации, он бывает передне-, задне- или полноприводным.
К семи стандартным режимам движения (три асфальтовых и четыре внедорожных) добавлена возможность выбрать алгоритм работы силовой установки: чисто электрический, преимущественно электрический или гибридный. Правда, на самом деле электроника в любом из режимов запускает ДВС, если считает это необходимым. И она никогда не позволит разрядить «в ноль» батарею емкостью 42,5 кВт·ч.
Коробка передач – всего лишь двухступенчатая. Первая передача работает в диапазоне от 35 до 65 км/ч, вторая – выше 65 км/ч. Отсюда очевидно, почему блок управления не допускает полной высадки аккумулятора: тронуться с места машина может только на одном или двух электромоторах.
Как едет Wey 07
С заряженной батареей 2,7‑тонный Wey 07 непринужденно пуляет до сотни за 4,9 с. Отсутствие звука ДВС повышает требования к шумоизоляции – и с ней всё прекрасно, тишина вполне премиальная. А ведь машина уже переобута в зимние шины, тогда как заводские летние снабжены внутри дополнительным звукоизолирующим материалом.
Тормоза – как на всех современных гибридах с рекуперацией. Есть режим езды «в одну педаль»: автомобиль эффективно замедляется при отпускании акселератора и полностью останавливается без нажатия на тормоз. Когда привыкнешь – удобно.
По паспорту обещан запас хода 201 км в чисто электрическом режиме – по далекому от реальной жизни циклу NEDC. При почти полной батарее приборка обещала мне 160 км. По городу, небыстро и со светофорами, столько и проедете. В загородном цикле на скорости выше 100 км/ч – втрое меньше. Никаких откровений: всё это уже знакомо по электромобилям. Трассовый режим не для них.
Бензиновый мотор запускается мягко, однако этот момент вы не пропустите. Тахометра нет, но по звуку понятно, что работает он на повышенных оборотах и очень монотонно. Ну да ладно, зато запас хода получается не чета чистому электромобилю – до 1140 км.
К работе полного привода вопросы есть: на скользком асфальте иногда заметна задержка с подключением задних колес. В снегу или грязи можно закопаться. Только кто туда полезет на такой машине?
Понравились мягкий ход и управляемость. Не ожидал, что такая махина столь охотно и почти без кренов будет заныривать в повороты. И это – без «пневмы» или даже адаптивных амортизаторов. Тут у гибрида свои преимущества перед кроссоверами с ДВС: батарея под полом понижает центр тяжести, а под капотом не тяжелая «шестерка» или «восьмерка», а легкий мотор объемом 1,5 литра.
Номинант Гран-при «За рулем» – 2025
К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.
Про богатый внутренний мир минивэна Wey 80 читайте на следующей странице