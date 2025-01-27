Лисян, подвинься? Тестируем подзаряжаемый гибрид Wey 05 на улицах столицы

Стало известно, насколько электромобиль в России выгоднее, чем машина с ДВС

Большие и красивые воздухозаборники Wey 05 намекают на высокую мощность автомобиля – 421 л.с. Хотя большая ее часть – электрическая.

После первой пары дней теста «гибрида» Wey 05 я решился: надо брать! Потому что уже через две тысячи километров он окупится. И я его купил – кабель стандарта Type 2. За 13 тысяч рублей. Штатно Wey 05 укомплектован только бытовым шнуром, который позволят питаться от евророзетки.

Своего дома с источником питания у меня нет, редкие станции Мосэнерго (или Мособлэнерго, если она расположена в Московской области) с такими разъемами заряжают по-бытовому неспешно (прогноз на полную зарядку – 14-17 часов!), вдобавок они небесплатные: 15 рублей за кВт*ч! Для понимания, примерно во столько же обойдется киловатт*час на «быстрых» зарядных станциях, уже оснащенных кабелями и позволяющие зарядиться за час-другой. Таких в столице тоже в избытке.

Но как альтернатива – неплохо. Особенно, если такая неспешная зарядная станция есть возле вашего дома. Можно подключить машину на ночь или даже на выходные.

А зарядные станции сети «Энергия Москвы» с дармовым электричеством оснащены лишь разъемами - кабель нужно иметь свой. Поэтому, высадив батарею за первые два дня, я понял, что нужно прыгать в прорубь электромобилизма с головой.

Кабель Type 2 длиной 5 м отработал без нареканий. Если заказывать его в Китае, то можно найти варианты вдвое дешевле – в районе 6 тысяч рублей.

Будни владельца электромобиля

Это действительно целый мир. За время эксплуатации «Вея» у меня в телефоне появилось девять приложений разных операторов ЭЗС – и это еще не все! Причем не каждый «дружит» с конкретными марками и моделями: например, станция оператора Punkt E, из которой приветственно торчал кабель с разъемом CCS Combo 2, так и не захотела отдавать ток. А оператор службы поддержки в телефонном разговоре пояснил, что именно эта станция, с которой я звоню, совместима не со всеми моделями электромобилей: в частности, Wey 05 зарядить не получится. Зато оператор не пожадничал посоветовать доехать до соседней зарядной станции другого производителя.

Соседи по потоку чаще всего будут видеть ваш Wey 05 именно с этого ракурса, так как до 100 км/ч кроссовер разгоняется всего за 5 секунд.

А вот на колонке оператора «Русгидро» заряд пошел мгновенно! Как показала дальнейшая практика, многое зависит не от оператора, а от модели и производителя конкретной станции. Но об этом позже – в рассказе о том, как я решил проверить дальнобойность «Вея» и съездил на нем в Воронеж: туда по платной автомагистрали, обратно – по старой дороге.

Салон Wey 05 отличается удобным расположением экранов – и перед глазами, и под рукой.

Как выгоднее ездить: на электричестве или на бензине?

Первые поездки по городу внушали оптимизм. При полностью заряженной тяговой батарее емкостью почти 40 кВт*ч автомобиль прогнозирует пробег в 185 км!

В реальности при температуре около +5°C и сухой погоде на чистом электричестве можно было проехать по городу 100-120 километров. А когда столбик термометра упал ниже нуля, истинный пробег сократился до 80-100 километров. Это в «докторском» режиме, когда до работы ехать семь километров – но перед этим через приложение заранее запускаешь климат-контроль и подогрев сиденья, чтобы сесть в теплый автомобиль. Это сокращает прогноз пробега сразу на 5-10 км, даже когда машина стоит на месте.

Зимой в мегаполисе реальный расход будет выглядеть примерно так – даже в режиме EV автомобиль сам решает, когда подключать ДВС: при разгонах на выезде на скоростные магистрали или для поддержания температуры в салоне.

И все же, когда маршрут «дом-работа-дом» тянет на 15 километров, на протяжении рабочей недели можно ездить только на электричестве. А на бензиновом кроссовере схожей массы, считая расход, скажем, в 12 л на 100 км при цене 65 рублей за литр 95-го бензина, такой маршрут за неделю обойдется примерно в 780 рублей.

Таким образом, при стоимости 15-16 рублей за кВт*ч ездить на чистом электричестве лишь немногим выгоднее, чем на бензине – по крайней мере, зимой. Летом разница будет заметнее. В теплую погоду пробег на электротяге вырастет раза в полтора, затраты снизятся на столько же.

Зарядные станции и парковка в центре

Если ездить больше – тоже выгодно: прямо напротив моего офиса установлена одна из станций «Энергии Москвы». Приехал на работу – и… Ждешь, когда она освободится! Вот правда: раньше я ходил мимо этой пустовавшей «зарядки» и думал, кому она вообще нужна. Но стоило войти в целевую аудиторию, как она оказалось крайне востребованной: как ни приедешь, а там уже «пасется» Tesla Model 3, или Nissan Leaf, или Evolute. И даже гибридный Geely Monjaro – вы знали, что такие к нам тоже везут по серым каналам с китайского рынка?

И вот ты паркуешься где-то поблизости, а во время рабочих перекуров поглядываешь в приложение «Московский транспорт»: не освободилась ли «зарядка». Если да, то надо успеть забронировать ее на пять минут, добежать до машины и перегнать его к станции.

Дело в том, что для владельцев электромобилей в пределах Москвы отведены специальные места, где они могут свободно парковаться даже в платных зонах («гибриды» тоже, но только во время зарядки). Поэтому даже к свободной колонке иногда не прорваться: оба места законно заняты электрокарами. Даже если они уже заряжены. А иногда и обычными автомобилями, владельцы которых не знают, что за такое им грозит штраф.

Стандартная такса у частных операторов в столичном регионе – 15-16 рублей за кВт*ч.

В общем, тот еще квест! Поэтому обращаюсь к владельцам традиционных машин с ДВС: если видите места для зарядки «электричек» и «гибридов», не занимайте их, даже если вам «на пять минут в магазин». К членам электрокомьюнити просьба: зарядились – освободите, пожалуйста, место для товарища. Вы же сами можете оказаться в подобной ситуации! А разработчикам приложения «Московский транспорт» предложение: добавьте функцию оповещения о том, что зарядная станция освободилась.

Большинство станций «Энергии Москвы» пока бесплатные.

Справка:

В Москве электромобиль можно бесплатно парковать даже в тех зонах, где владельцы обычных машин платят за стоянку по 450 рублей в час. Только внимательно следите за знаками, которыми обозначена парковка. Если место обозначено знаками 3.27 «Остановка запрещена» с табличками 8.4.15 «Кроме вида транспортного средства» и 8.24 «Работает эвакуатор» и занято автомобилем с ДВС, владелец электромобиля (или гибрида) может вызвать инспектора МАДИ на место нарушения, обратившись по номеру 8 (495) 540-76-56. Владельца машины с ДВС ждет штраф в размере 3 тысяч рублей по ст. 12.16 ч. 5 КоАП РФ. При этом автомобиль будет эвакуирован.

Процесс зарядки

Зато, когда все получилось и ты подобрался к заветному источнику дармовой энергии на длину своего пятиметрового кабеля стандарта Type 2, – это кайф! В приложении можно выбрать условия зарядки – по количеству энергии либо по времени. После нескольких безуспешных попыток реализовать первый вариант я стал выставлять продолжительность в четыре часа. По факту на полный заряд уходит чуть меньше, тогда станция прерывает процесс и посылает сообщение о необходимости освободить место в течение 15 минут.

Быввает, что места у зарядной станции занимают владельцы обычных автомобилей, рискуя быть оштрафованными.

Вы спросите, как вообще обстоят дела с зарядными станциями в столице? Сейчас их около 3,5 тысяч. Из них почти 300 входят в сеть «Энергия Москвы», а остальные принадлежат частным операторам.

Но распределены они неравномерно. Например, в той части старой Москвы, где я сейчас живу, их примерно ноль на весь район: на то она и «старая». Хотя у обычной панельки и паркуется электромобиль, с его владельцем я так ни разу и не пересекся, чтобы узнать, где он находит питание для машины.

Первый успешный опыт зарядки – на станции оператора РусГидро. Процесс пошел!

А вот в новозастроенных районах дела куда лучше! Например, в подмосковном Реутове (самом густонаселенном городе Московской области) в радиусе ста метров можно найти сразу четыре станции: две «бытовых» от Мособлэнерго (конечно, вечно занятых обычными автомобилями), одна – Punkt E на парковке торгового центра и еще одна, от оператора Touch, – на территории другого торгового здания, охрана которого открывает шлагбаум по кодовой фразе «я заряжаться».

На станции РусГидро я оставил почти 480 рублей. Однако радость от первой успешной быстрой зарядки того стоила.

Электромобилизация – кому она нужна?

Столичные власти уже сейчас начали брать по 20 рублей за киловатт*час на 39 тестовых станциях с прицелом перевести на коммерческие рельсы всю сеть «Энергии Москвы». Так что скоро владельцы гибридов смогут сэкономить разве что на парковке в центре. Если места у зарядных станций не будут заняты.

Оценить экономичность Wey 05 можно в специальном разделе меню.

Как я осознал во время теста Wey 05, электромобили и любые гибриды – это история про что угодно, только не про экономию средств. Даже таксист на «Эволюте», с которым мы разговорились у зарядной станции, напирал не на снижение эксплуатационных затрат, а на то, что ему «захотелось почувствовать будущее, которое уже наступило».

Это игрушки для тех, кому хочется испытать новые ощущения. Вы же не спрашиваете, в чем смысл «Лего» или пазлов – суть даже не в том, что у вас получится по итогам, а в процессе сборки.

А если пока не готовы позволить себе игрушку в виде чистого электромобиля, который все же накладывает определенные ограничения в сравнении с классическими машинами, то попробуйте гибрид. Ведь тот же Wey 05 радует разгонной динамикой, хорошо настроенным шасси, сочетающим достойную управляемость с комфортом, высоким уровнем оснащения – и при этом можно выбирать: участвовать в квесте по поиску зарядных станций или беспроблемно передвигаться с помощью двигателя внутреннего сгорания.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Кстати, далеко ли можно уехать на Wey 05? Мы провели испытания в реальных условиях по маршруту Москва-Воронеж-Москва.