Эксперимент – выяснили, какой реальный расход у гибридного автомобиля по трассе
Обзорную статью о конструктиве и потребительских качествах Wey 05 читайте здесь.
А теперь окунемся в реальные будни владельца электромобиля. Вернее, подзаряжаемого гибрида. Причем в условиях российской зимы. Правда, самой теплой за всю историю метеонаблюдений, но все же зимы.
На гибридном кроссовере Wey 05 я доехал из Москвы до Воронежа и обратно. В одну сторону – по платной автомагистрали, обратно – по старой дороге. Зачем? Чтобы сравнить «дальнобойность» и расход топлива в разных условиях. Туда: при постоянном высоком темпе движения. Обратно: в режиме разгонов, торможений и заведомо меньшей средней скорости.
Спойлеры: трос аварийной разблокировки зарядного коннектора у Вея расположен в крайне неудачном месте, у одного оператора ЭЗС могут быть станции разных производителей (не от всех получается зарядиться).
Часть 1. Поездка по платным дорогам
Старт из Москвы – с наполовину опустошенными баком и батареей: этого явно хватит, чтобы выехать на М-4 и уже там, в Подмосковье, начать эксперимент. Приложение 2Chargers, незаменимое для всех владельцев гибридов и «электричек», оптимистично обещает целую плеяду ЭЗС с быстрой зарядкой на всем пути.
В Подмосковье расстояние между ними может быть и меньше 10 км, затем интервал увеличивается – но все равно не превышает сотни километров.
Первый опыт зарядки гибридного автомобиля
Первый пит-стоп – на 36-м километре автомагистрали М-4 «Дон». Сейчас заряжусь на ЭЗС «Россетей», расположенной на территории заправки «Татнефть», залью полный бак, обнулю одометр и…
Во-первых, не ищите в магазинах приложений для смартфона «Россети» – для управления их станциями нужна программа Sitronics. Логично? Сомнительно, но окей.
Подключаю к Wey тяжелый и негибкий (зарядка ведь 120-киловаттная!) кабель с разъемом CCS Combo 2, активирую процесс через приложение – и ничего не происходит. Оператор по звонку перезагружает станцию, но результата так и нет. Пробую другой кабель с таким же коннектором – та же история. Облом!
Пока мучился, к зарядной станции подъехал набравший внушительную популярность кроссовер Lixiang. Перебросились с его владельцем приветствиями, как соседи по инфекционной палате, объединенные общим вирусом электромобилизма – и он благополучно начал заряжаться через кабель китайского стандарта GB/T. Хм…
Аварийная разблокировка
Надо ехать дальше, искать общий язык с другими зарядками. Но я не могу отсоединить кабель от машины! Коннектор блокируется при зарядке или постановке «гибрида» на охрану, но сейчас центральный замок открыт, приложение сообщает, что зарядка оказалась безуспешной и прервана, а рукоятка намертво застряла в разъеме. Руководство по эксплуатации автомобиля крохотной черно-белой фотографией намекнуло, где искать трос аварийной разблокировки: в недрах арки заднего правого колеса!
Сняв куртку и вывернув кисть, я смог через прорезь в фетровом подкрылке нащупать заветную петлю – и освободился из электроплена!
Братство владельцев электромобилей
Еду до следующей электростанция тех же «Россетей». Пара мест возле нее занята очередным «Лисяном» и безалаберно запаркованным Opel Corsa. С бензиновым мотором, конечно. Водителю Корсы – лучи раздражения, владельцу Li L9 респект. Он сам предложил: «Дружище, давай я максимально сдвинусь к бордюру, если ты встанешь впритирку – сможешь зарядиться». Все же братство владельцев «электричек» сродни байкерскому сообществу – доброжелательность и взаимовыручка рулят. Спасибо, коллега, но я все же отправлюсь дальше.
Очередная ЭЗС «Россети», уже на «лукойловской» заправке в районе 116-го км автодороги М-4 «Дон» также занята. Благо, всего через 8 км, в районе Барабаново, есть еще одна. Здесь на территории АЗС оказалось сразу две станции все тех же «Россетей» – одна бесперспективная для меня, судя по предыдущему опыту, производства компании «Парус электро», а вторая – от другого российского производителя E-Prom. Причем заявленная отдача у нее уже не 120, а целых 150 кВт!
Вставляю толстенный кабель в разъем автомобиля, запускаю зарядку через приложение… Процесс пошел! Можно выдохнуть.
И снова вдохнуть, и снова выдохнуть: даже на «быстрых» ЭЗС процесс зарядки небыстрый. Никаких 150 кВт в реальности нет: около 60 в прыжке! Причем по мере наполнения батареи процесс замедляется: когда до «горлышка» остается три процента, мощность опускается ниже 30 кВт, а зарядка с 99 до 100 процентов идет малым током и занимает почти 10 минут! Конечно, можно было прервать процесс и раньше, но хочется же провести чистый эксперимент.
Время зарядки
На то, чтобы зарядиться с 3% до максимума, ушел 1 час и 2 минуты. Приложение сообщило, что «закачалось» 40,34 кВт*ч. Что довольно забавно, ведь заявленная производителем емкость тяговой батареи – 39,7 кВт*ч. Но так или иначе, заправляю бак под самую горловину – и начинаю эксперимент: сначала поеду на электричестве (прогноз на 185 км), а дальше – на бензине (обещан 541 км). Суммарно компьютер анонсирует 726 км.
Никаких 185 километров на электротяге, конечно же, никто не проехал. Это нормальная практика: автопроизводители проводят свои замеры в определенных условиях (температура за бортом, темп движения). Даже модель шин может существенно повлиять на результат. И, как правило, заявленные производителем цифры отличаются в большую сторону от тех, что мы видим в реальной жизни. Это характерно и для машин с ДВС в части расхода топлива. Для того и нужны независимые испытания в реальной жизни.
Реальный запас хода и расход топлива
План проехать автомагистраль со скоростью 110 км/ч на адаптивном круиз-контроле пришлось скорректировать. По случаю зимы, даже такой аномально теплой, вся трасса оказалась в «редфлагах»: на интерактивных знаках светились тоскливые 90 км/ч. Только поверишь старой доброй «жестянке», на которой красуются «110», ускоришься – а через километр на табло вновь «90».
Так что ставим «круиз» на 110 – и притормаживаем только на свободных в это время года пунктах взимания платы. Разгоны после них плавные, темп чуть сбивают редкие тихоходы в левом ряду, но в целом идем достойно: средняя скорость 100 км/ч.
И ровно через час ожил тахометр: батарея села, и в дело вступил ДВС. Я потратил на зарядку свыше часа и больше 800 рублей, чтобы проехать сотню километров? Ладно, итоги подведем в конце путешествия, а пока посмотрим, сколько в таком режиме будет потреблять бензиновый двигатель.
Средняя скорость и средний расход топлива
- После 200 км пути: средняя скорость – 101 км/ч, средний расход по показаниям маршрутного компьютера – 5,5 л на 100 км.
- После 300 км пути: средняя скорость – 102 км/ч, средний расход – 7,1 л на 100 км.
- После 350 км пути: средняя скорость – 101 км/ч и средний расход – 7,6 л на 100 км.
Неплохо, но… Доехав после всех приключений до места ночевки по ночному Воронежу и с утра добравшись до заправки, я вновь залил бак под горловину. С момента обнуления пройдено почти 390 км, а скорость, с учетом городских, даже пустынных улиц, усреднилась до 89 км/ч. Теперь Wey высчитал средний расход на уровне 8,1 л/100 км – но это лукавство! Ведь в реальности, чтобы преодолеть без малого 400 км, мне понадобилось сжечь 38 литров бензина.
Так что даже в гибридном режиме средний расход выходит в районе 9,5 л/100 км. А если учесть, что четверть пути ДВС «отдыхал» и бензин потрачен на отрезке в 290 км, то… 12,7 л на 100 км. С учетом немалой снаряженной массы автомобиля (2340-2440 кг) расход вполне себе небольшой. С таким вполне можно жить, если в какой-то момент вам надоест заряжать батарею, и вы решите ездить только на углеводородном топливе.
Стоимость кВт*ч в регионах
Впрочем, в регионах так может оказаться даже дешевле. В Воронеже если заряжаться, то сэкономить получится только при наличии своего источника энергии! Я же оценил несколько зарядных станций в черте города. Одна из них, на территории АЗС «ВТК», управляется через уже полюбившееся во всех смыслах приложение Sitronics – хотя в «Россети» не входит.
«Колонка» от производителя «ПСС» оказалась открытой для диалога с Веем и за полчаса отдала ему 25 кВт*ч, зарядив батарею до 75%. Но какой ценой! 22 рубля за каждый киловатт*час и итоговый чек на 550 с лишним рублей. Да, после этого фантазия маршрутного компьютера дошла до 140 расчетных километров, но мы-то знаем, что зимой в городском ритме это значение можно смело делить на два. Не дешевле чисто бензиновой эксплуатации.