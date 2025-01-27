Эксперимент – выяснили, какой реальный расход у гибридного автомобиля по трассе

«За рулем» сравнил расходы на гибрид в путешествии по платным и бесплатным дорогам

Обзорную статью о конструктиве и потребительских качествах Wey 05 читайте здесь.

А теперь окунемся в реальные будни владельца электромобиля. Вернее, подзаряжаемого гибрида. Причем в условиях российской зимы. Правда, самой теплой за всю историю метеонаблюдений, но все же зимы.

На гибридном кроссовере Wey 05 я доехал из Москвы до Воронежа и обратно. В одну сторону – по платной автомагистрали, обратно – по старой дороге. Зачем? Чтобы сравнить «дальнобойность» и расход топлива в разных условиях. Туда: при постоянном высоком темпе движения. Обратно: в режиме разгонов, торможений и заведомо меньшей средней скорости.

Мощность кроссовера Wey 05 составляет 421 л.с., благодаря чему он разгоняется до 100 км/ч за «официальные» 5,2 секунды.

Спойлеры: трос аварийной разблокировки зарядного коннектора у Вея расположен в крайне неудачном месте, у одного оператора ЭЗС могут быть станции разных производителей (не от всех получается зарядиться).

Wey 05 экономичнее при городских поездках, и в большинстве случаев одной полной зарядки его владельцу будет хватать на неделю поездок на работу. В путешествиях же можно ездить без дозарядок – просто на бензине. При этом допустима заправка АИ-92.

Часть 1. Поездка по платным дорогам

Старт из Москвы – с наполовину опустошенными баком и батареей: этого явно хватит, чтобы выехать на М-4 и уже там, в Подмосковье, начать эксперимент. Приложение 2Chargers, незаменимое для всех владельцев гибридов и «электричек», оптимистично обещает целую плеяду ЭЗС с быстрой зарядкой на всем пути.

В Подмосковье расстояние между ними может быть и меньше 10 км, затем интервал увеличивается – но все равно не превышает сотни километров.

Первый опыт зарядки гибридного автомобиля

Первый пит-стоп – на 36-м километре автомагистрали М-4 «Дон». Сейчас заряжусь на ЭЗС «Россетей», расположенной на территории заправки «Татнефть», залью полный бак, обнулю одометр и…

Во-первых, не ищите в магазинах приложений для смартфона «Россети» – для управления их станциями нужна программа Sitronics. Логично? Сомнительно, но окей.

Так выглядит интерфейс приложения Sitronics, которое управляет станциями Россетей. На трассе М4 за полную батарею пришлось отдать более 800 рублей, и этого запаса хода на электротяге хватило лишь на сотню километров.

Подключаю к Wey тяжелый и негибкий (зарядка ведь 120-киловаттная!) кабель с разъемом CCS Combo 2, активирую процесс через приложение – и ничего не происходит. Оператор по звонку перезагружает станцию, но результата так и нет. Пробую другой кабель с таким же коннектором – та же история. Облом!

Первая станция на пути в Воронеж не только отказалась заряжать Wey, но и едва не стала финальной точкой путешествия. Чтобы отсоединить кабель от разъема машины, пришлось воспользоваться тросиком экстренной разблокировки.

Пока мучился, к зарядной станции подъехал набравший внушительную популярность кроссовер Lixiang. Перебросились с его владельцем приветствиями, как соседи по инфекционной палате, объединенные общим вирусом электромобилизма – и он благополучно начал заряжаться через кабель китайского стандарта GB/T. Хм…

Аварийная разблокировка

Надо ехать дальше, искать общий язык с другими зарядками. Но я не могу отсоединить кабель от машины! Коннектор блокируется при зарядке или постановке «гибрида» на охрану, но сейчас центральный замок открыт, приложение сообщает, что зарядка оказалась безуспешной и прервана, а рукоятка намертво застряла в разъеме. Руководство по эксплуатации автомобиля крохотной черно-белой фотографией намекнуло, где искать трос аварийной разблокировки: в недрах арки заднего правого колеса!

Петля троса расположена неудачно – в глубине колесной арки. Я отделался грязными рукавами, а представьте, если бы там набился снег.

Сняв куртку и вывернув кисть, я смог через прорезь в фетровом подкрылке нащупать заветную петлю – и освободился из электроплена!

Братство владельцев электромобилей

Еду до следующей электростанция тех же «Россетей». Пара мест возле нее занята очередным «Лисяном» и безалаберно запаркованным Opel Corsa. С бензиновым мотором, конечно. Водителю Корсы – лучи раздражения, владельцу Li L9 респект. Он сам предложил: «Дружище, давай я максимально сдвинусь к бордюру, если ты встанешь впритирку – сможешь зарядиться». Все же братство владельцев «электричек» сродни байкерскому сообществу – доброжелательность и взаимовыручка рулят. Спасибо, коллега, но я все же отправлюсь дальше.

Очередная ЭЗС «Россети», уже на «лукойловской» заправке в районе 116-го км автодороги М-4 «Дон» также занята. Благо, всего через 8 км, в районе Барабаново, есть еще одна. Здесь на территории АЗС оказалось сразу две станции все тех же «Россетей» – одна бесперспективная для меня, судя по предыдущему опыту, производства компании «Парус электро», а вторая – от другого российского производителя E-Prom. Причем заявленная отдача у нее уже не 120, а целых 150 кВт!

Вставляю толстенный кабель в разъем автомобиля, запускаю зарядку через приложение… Процесс пошел! Можно выдохнуть.

Зарядная станция производства E-Prom, также управляемая через приложение Sitronics, спасла эксперимент. Хотя на полную зарядку ушло около часа.

И снова вдохнуть, и снова выдохнуть: даже на «быстрых» ЭЗС процесс зарядки небыстрый. Никаких 150 кВт в реальности нет: около 60 в прыжке! Причем по мере наполнения батареи процесс замедляется: когда до «горлышка» остается три процента, мощность опускается ниже 30 кВт, а зарядка с 99 до 100 процентов идет малым током и занимает почти 10 минут! Конечно, можно было прервать процесс и раньше, но хочется же провести чистый эксперимент.

Полный бак и полная батарея – можно начинать эксперимент.

Время зарядки

На то, чтобы зарядиться с 3% до максимума, ушел 1 час и 2 минуты. Приложение сообщило, что «закачалось» 40,34 кВт*ч. Что довольно забавно, ведь заявленная производителем емкость тяговой батареи – 39,7 кВт*ч. Но так или иначе, заправляю бак под самую горловину – и начинаю эксперимент: сначала поеду на электричестве (прогноз на 185 км), а дальше – на бензине (обещан 541 км). Суммарно компьютер анонсирует 726 км.

Никаких 185 километров на электротяге, конечно же, никто не проехал. Это нормальная практика: автопроизводители проводят свои замеры в определенных условиях (температура за бортом, темп движения). Даже модель шин может существенно повлиять на результат. И, как правило, заявленные производителем цифры отличаются в большую сторону от тех, что мы видим в реальной жизни. Это характерно и для машин с ДВС в части расхода топлива. Для того и нужны независимые испытания в реальной жизни.

При пустой батарее двигатель напрямую вращает передние колеса, развивая при скорости 130 км/ч всего 2100 оборотов в минуту.

Реальный запас хода и расход топлива

План проехать автомагистраль со скоростью 110 км/ч на адаптивном круиз-контроле пришлось скорректировать. По случаю зимы, даже такой аномально теплой, вся трасса оказалась в «редфлагах»: на интерактивных знаках светились тоскливые 90 км/ч. Только поверишь старой доброй «жестянке», на которой красуются «110», ускоришься – а через километр на табло вновь «90».

Так что ставим «круиз» на 110 – и притормаживаем только на свободных в это время года пунктах взимания платы. Разгоны после них плавные, темп чуть сбивают редкие тихоходы в левом ряду, но в целом идем достойно: средняя скорость 100 км/ч.

И ровно через час ожил тахометр: батарея села, и в дело вступил ДВС. Я потратил на зарядку свыше часа и больше 800 рублей, чтобы проехать сотню километров? Ладно, итоги подведем в конце путешествия, а пока посмотрим, сколько в таком режиме будет потреблять бензиновый двигатель.

Средняя скорость и средний расход топлива

После 200 км пути: средняя скорость – 101 км/ч, средний расход по показаниям маршрутного компьютера – 5,5 л на 100 км.

средняя скорость – 101 км/ч, средний расход по показаниям маршрутного компьютера – 5,5 л на 100 км. После 300 км пути: средняя скорость – 102 км/ч, средний расход – 7,1 л на 100 км.

средняя скорость – 102 км/ч, средний расход – 7,1 л на 100 км. После 350 км пути: средняя скорость – 101 км/ч и средний расход – 7,6 л на 100 км.

Неплохо, но… Доехав после всех приключений до места ночевки по ночному Воронежу и с утра добравшись до заправки, я вновь залил бак под горловину. С момента обнуления пройдено почти 390 км, а скорость, с учетом городских, даже пустынных улиц, усреднилась до 89 км/ч. Теперь Wey высчитал средний расход на уровне 8,1 л/100 км – но это лукавство! Ведь в реальности, чтобы преодолеть без малого 400 км, мне понадобилось сжечь 38 литров бензина.

Так что даже в гибридном режиме средний расход выходит в районе 9,5 л/100 км. А если учесть, что четверть пути ДВС «отдыхал» и бензин потрачен на отрезке в 290 км, то… 12,7 л на 100 км. С учетом немалой снаряженной массы автомобиля (2340-2440 кг) расход вполне себе небольшой. С таким вполне можно жить, если в какой-то момент вам надоест заряжать батарею, и вы решите ездить только на углеводородном топливе.

Через минуту заряда батареи станет недостаточно, чтобы Wey ехал на электротяге, и в дело вступит двигатель внутреннего сгорания.

Стоимость кВт*ч в регионах

Впрочем, в регионах так может оказаться даже дешевле. В Воронеже если заряжаться, то сэкономить получится только при наличии своего источника энергии! Я же оценил несколько зарядных станций в черте города. Одна из них, на территории АЗС «ВТК», управляется через уже полюбившееся во всех смыслах приложение Sitronics – хотя в «Россети» не входит.

«Колонка» от производителя «ПСС» оказалась открытой для диалога с Веем и за полчаса отдала ему 25 кВт*ч, зарядив батарею до 75%. Но какой ценой! 22 рубля за каждый киловатт*час и итоговый чек на 550 с лишним рублей. Да, после этого фантазия маршрутного компьютера дошла до 140 расчетных километров, но мы-то знаем, что зимой в городском ритме это значение можно смело делить на два. Не дешевле чисто бензиновой эксплуатации.

В Воронеже найти подходящую зарядную станцию не стало проблемой. Но цену в 22 рубля за кВт*ч не скрасил даже стаканчик бесплатного кофе на заправке ВТК.

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